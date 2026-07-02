காகிதம் அல்ல, கணினியும் இல்ல... தேக்கு மரப் பலகையில் திருக்குறள்! உலகை திரும்பி பார்க்க வைத்த நெல்லை ஆசிரியை
தனது அடுத்த கட்ட முயற்சியாக 1,330 திருக்குறளையும் க்யூஆர் கோடு மூலம் ஸ்கேன் செய்து படிக்கும் நவீன புத்தகத்தை உருவாக்கி வருவதாக ஆசிரியை பொன் ரேகா தெரிவித்தார்.
Published : July 2, 2026 at 5:06 PM IST
- By இரா.மணிகண்டன்
புத்தகங்கள் வாழ்க்கையை புரட்டி போடும் என்பார்கள். வாசிப்பை என்றுமே நேசிக்க வேண்டும். வாசிப்பை நேசிக்கும் ஒருவரால் தான் புதுமையான விஷயங்களை உருவாக்க முடியும் என்று தான் படைத்த சாதனை குறித்து பெருமையாக பேசுகிறார் ஆசிரியை பொன்ரேகா.
இன்றைய டிஜிட்டல் யுகத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் இளைய தலைமுறையினர் ஸ்மார்ட்போன் மற்றும் கணினி திரைகளிலேயே முழு நேரத்தையும் செலவிடுவதால், அவர்களிடம் காகிதப் புத்தகங்களை வாசிக்கும் பழக்கம் மிக வேகமாக குறைந்து வருகிறது.
இந்நிலையில், உலகப் பொதுமறையான திருக்குறளின் உன்னதக் கருத்துகளையும், தமிழ் மொழியின் தொன்மையான எழுத்து வடிவங்களையும் இளைய தலைமுறையினரிடம் வெறும் பாடமாக இல்லாமல், அவர்கள் பார்த்து வியக்கும் வண்ணம் ஒரு கலைப் படைப்பாகக் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கில் ஒரு புதிய முயற்சியில் இறங்கி அதை வெற்றிகரமாக செய்து முடித்திருக்கிறார் ஆசிரியை பொன்ரேகா.
தமிழ் மொழியின் ஆகச் சிறந்த அடையாளமாகவும், ஒட்டுமொத்த மனிதகுலத்திற்கான வாழ்வியல் வழிகாட்டியாகவும் திகழ்வது உலகப் பொதுமறையான திருக்குறள். இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளைக் கடந்தும், இன்றைய நவீன டிஜிட்டல் யுகத்திற்கும் மிகச் சரியாகப் பொருந்தும் உலகளாவிய தத்துவங்களை உள்ளடக்கியதே இதன் தனிச்சிறப்பு. இதனால் தான், திருக்குறள் இன்னமும் மிளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.
இந்நிலையில், திருநெல்வேலி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியை பொன்ரேகா, திருக்குறள் மீதும் அய்யன் திருவள்ளுவர் மீதும் கொண்டுள்ள அதீத பற்றால், காகித புத்தகங்களுக்கு பதில் தேக்கு மரத்தால் ஆன திருக்குறள் புத்தகத்தை உருவாக்கி அசத்தியுள்ளார்.
தமிழாசிரியை பொன்ரேகா
நெல்லை மாவட்டம், பாபநாசம் அருகே உள்ள விக்ரமசிங்கபுரத்தை சேர்ந்தவர் பொன்ரேகா. இவர் சேரன்மகாதேவியில் உள்ள ஸ்ரீராமகிருஷ்ணா அரசு உதவி பெறும் நடுநிலை பள்ளியில் தமிழ் ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். சிறு வயது முதலே தமிழ் மீது பற்றுகொண்ட இவர், கல்லூரி படிப்பை முடித்து தமிழ் ஆசிரியராக வேலைக்கு சேர்ந்தார். தனது ஆசிரியர் பணிக்கு இடையே திருக்குறளை உலகமெங்கும் கொண்டு சேர்க்கும் வகையில் பல்வேறு முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
ஆள் உயர துணியில் திருக்குறளை எழுதுவது, கையடக்க புத்தகத்தில் திருக்குறளை எழுதுவது போன்ற முயற்சிகளில் ஈடுபட்டார். மேலும் திருக்குறளில் உள்ள 133 அதிகாரங்களையும் 7 அடி நீள துணியில் 7,000 முறை எழுதி மாணவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.
மரத்தால் ஆன திருக்குறள்
திருக்குள், பிற நூல்களை காட்டிலும் தனித்துவம் வாய்ந்த நூல் என்பதால் தனித்துவமாக ஒரு புத்தகம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவரது மனதில் ஓடிக் கொண்டே இருந்தது. அதன் வெளிப்பாடாக மரத்தால் ஆன திருக்குறள் புத்தகத்தை தற்போது உருவாக்கியுள்ளார்.
மரங்களின் ராஜாவான தேக்கு மர பலகைகளில் திருக்குறள்களை செதுக்கி மிகப் பெரிய மரப்புத்தகமாக உருவாக்கியுள்ளார். 1 அடி நீளம், 1 அடி அகலம் கொண்ட மொத்தம் 78 தேக்கு மர பலகைகளை பயன்படுத்தி 156 பக்கங்கள் கொண்டதாக இந்த திருக்குறள் புத்தகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 1330 திருக்குறளையும் ஆசிரியை பொன்ரேகா கைப்பட எழுதியுள்ளார்.
அந்த புத்தகத்தில், மாவட்ட ஆட்சியர் உள்பட பலர் கையெழுத்திட்டு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர். இந்த திருக்குறள் புத்தகம், மாணவர்கள் மற்றும் சக ஆசிரியர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பையும் வியப்பையும் பெற்றுள்ளது.
ஆடல் பாடலுடன் பாடம் நடத்திய ஆசிரியை
இது குறித்து தகவல் கிடைத்தகவுடன் தமிழ் ஆசிரியை பொன்ரேகாவை சந்திக்க, அவர் பணிபுரியும் சேரன்மகாதேவி பள்ளிக்கு சென்றோம்.
அங்கு அவர், ஆசிரியர்களுக்கே உரிய கனத்த குரல் வளத்தோடு, வழக்கமான முறையில் பாடம் நடத்தாமல் தற்போதுள்ள சூழலுக்கு ஏற்ப மாணவர்களுக்கு எளிதில் புரியும்படி ஆடிப்பாடி பாடம் சொல்லிக் கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார்.
அவரிடம், தேக்கு மரத்தால் ஆன திருக்குறள் புத்தகம் குறித்து கேட்டோம். அதிக எடை கொண்ட அந்த திருக்குறள் 7 பிரம்மாண்ட தேக்கு மரப் பெட்டிகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், அதனை எளிதில் எடுத்து வர முடியாது என்பதால் வீட்டில் வைத்திருப்பதாகவும் தெரிவித்தார். எனவே பள்ளி முடிந்த பிறகு அவருடைய வீட்டுக்கு நம்மை அழைத்துச் சென்றார்.
தேக்கு மர பலைகளால் ஆன திருக்குறள்
அங்கு தேக்கு மர பலகைகளால் நேர்த்தியாக இழைக்கப்பட்ட பிரமாண்ட திருக்குறளை நம்மால் காண முடிந்தது. இந்த புத்தகத்தை கையில் எடுத்துச் செல்ல முடியாது என்றாலும் அரசின் புத்தக கண்காட்சி மற்றும் பிற கண்காட்சிகளில் அதனை வைத்து திருக்குறளின் சிறப்பை மக்களுக்கு உணர்த்த வேண்டும் என்ற தனது விருப்பத்தையும் அப்போது ஆசிரியை பொன்ரேகா தெரிவித்தார்.
எங்கும் திருக்குறள், திருவள்ளுவர்மயம்
அது மட்டுமின்றி வீடு முழுவதும் திருவள்ளுவர் சிலைகள், திருக்குறள் புத்தகங்கள், திருக்குறள் சார்ந்த அவரது சாதனைகள், அதற்காக கிடைத்த பரிசுகள், விருதுகள் ஆகியவை நமது கண்களில் பட்டன. குறிப்பாக ஆசிரியை பொன்ரேகவின் பணியை பாராட்டி தமிழ்நாடு அரசு அவருக்கு நல்லாசிரியர் விருது வழங்கி இருப்பதையும் நாம் அறிந்து கொண்டோம்.
அடுத்த முயற்சி க்யூஆர் கோடு மூலம் திருக்குறள்
மேலும், நவீன காலத்திற்கு ஏற்ப, அய்யன் வள்ளுவரையும் க்யூஆர் கோடு மூலம் தொடர்புபடுத்த வேண்டும் என்று விரும்பிய ஆசிரியை பொன்ரேகா, தனது அடுத்த கட்ட முயற்சியாக 1,330 திருக்குறளையும் க்யூஆர் கோடு மூலம் ஸ்கேன் செய்து படிக்கும் நவீன புத்தகத்தை உருவாக்கி வரும் தகவலை நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்டார்.
ஏற்கனவே, க்யூஆர் கோடு மூலம் புலவர் குழந்தை, இளங்குமரனார், மு.கருணாநிதி, பெரியண்ணன், குமரிச்செழியன் ஆகியோரின் உரைகளை அறிந்து கொள்ளும் வசதியை அவர் உருவாக்கியுள்ளார். அந்த க்யூஆர் கோடை செல்போனில் ஸ்கேன் செய்யும் போது ஆசிரியர்களின் உரை மற்றும் திருக்குறளின் 133 அதிகாரங்களை நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடியும்.
திருக்குறள் மீது தீரா பற்று கொண்ட ஆசிரியை
இது குறித்து ஆசிரியை பொன்ரேகா நம்மிடம் கூறும்போது, "எனக்கு தமிழ் மீதும் திருக்குறள் மீதும் தீவிரப்பற்று உண்டு. திருக்குறளில் இல்லாத தகவல் எதிலும் இல்லை. எனவே திருக்குறளை உலக மக்கள் மத்தியில் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் திருக்குறள் சார்ந்து பல விஷயங்களை செய்து வருகிறேன்.
எனவே அய்யன் வள்ளுவனின் திருக்குறளை மரத்தால் ஆன புத்தகத்தில் உருவாக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியில், நான்கு நாட்கள் தொடர்ந்து தேக்கு மரத்தில் திருக்குறளை எழுதி இந்த நூலை உருவாக்கினேன். இது போன்ற ஒரு நூல் இதுவரை வெளிவரவில்லை. புத்தகங்கள் வாழ்க்கையை புரட்டி போடும் என்பார்கள். வாசிப்பை என்றுமே நேசிக்க வேண்டும். வாசிப்பை நேசிக்கும் ஒருவரால் தான் புதுமையான விஷயங்களை உருவாக்க முடியும்.
தேக்கு மரத்தால் ஆன திருக்குறள் புத்தகத்தை உருவாக்க 12 ஆயிரம் ரூபாய் செலவு செய்துள்ளேன். செலவை பற்றி எனக்கு கவலையில்லை. இந்த புத்தகம் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மத்தியில் சென்று சேர வேண்டும் என்பது தான் ஆசை.
ஒரு நாளில் பெரும்பாலான நேரத்தை திருக்குறளுக்காக செலவிடுகிறேன். துபாய் போன்ற வெளிநாடுகளில் உள்ள மாணவர்களுக்கும் திருக்குறள் வகுப்பு எடுத்து வருகிறேன். திருக்குறள், ஒவ்வொருவர் வீட்டிலும் இருக்க வேண்டிய நூல். விரைவில் திருக்குறள் தேசிய நூலாக அறிவிப்பு வரும் என்ற நம்பிக்கையில் இருக்கிறோம்.
மேலும் ஆங்கிலத்திலும் திருக்குறளை உருவாக்கி, அதற்கும் க்யூஆர் கோடு உருவாக்கி வருகிறேன். அதில் ஜி.யு போப் போன்றவர்களின் உரை வரும்" என்றார்.
அப்போது தேக்கு மரத்தால் ஆன திருக்குறளை பார்வையிட மாணவிகள் சிலர் வந்தனர். அவர்களில் ரக்ஷனா என்ற மாணவி கூறுகையில், "எங்கள் ஆசிரியை பொன்ரேகா, திருக்குறள் பற்றி அதிகம் எங்களுக்கு சொல்லித் தந்திருக்கிறார். அவர் சொல்ல சொல்ல எனக்கும் திருக்குறள் மீது அதிக ஆர்வம் ஏற்பட்டுள்ளது. என் ஆசிரியை பொனரேகாவை போன்று நானும் உருவாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்" என்றார்.
திருக்குறள் என்பது வெறும் இலக்கியம் அல்ல. அது மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுக்கும் ஓர் உன்னதமான வாழ்வியல் பாடம். அதனால் தான், காகிதங்கள் தாண்டி இன்று தேக்கு மரப் பலகைகளிலும், டிஜிட்டல் திரைகளிலும் திருக்குறள் உலகச் சாதனையாகத் தொடர்ந்து மிளிர்ந்து வருகிறது என்றால் மிகையல்ல.