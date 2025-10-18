ETV Bharat / state

தீபாவளியால் திணறும் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையம்! சொந்த ஊருக்கு படையெடுக்கும் பொதுமக்கள்!

நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் 91,584 பயணிகள் அரசு பேருந்துகளில் முன்பதிவு செய்து பயணித்துள்ளதாகவும், இது தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழக வரலாற்றில் அதிகம் எனவும் அமைச்சர் சிவசங்கர் கூறியுள்ளார்.

கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் அலைமோதும் கூட்டம்
கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் அலைமோதிய கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 18, 2025 at 2:26 PM IST

சென்னை: தீபாவளிக்காக சொந்த ஊருக்கு செல்ல பொதுமக்கள் அதிகளவில் வருவதால், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்தில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் நாளை மறுநாள் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது. தொடர் விடுமுறையாக சனி மற்றும் ஞாயிறு சேர்ந்து வருவதால், சென்னையில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் நேற்று முன்தினம் முதலே சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லத் தொடங்கி விட்டனர்.

இதற்காக, கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்தில் இருந்து திருச்சி, கரூர், மதுரை, திருநெல்வேலி, செங்கோட்டை, தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர், நாகர்கோவில், மார்த்தாண்டம், திருவனந்தபுரம், காரைக்குடி உள்ளிட்ட ஊர்களுக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. பயணிகளின் வசதிக்காக கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து தென் மாவட்டங்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து பகுதிகளுக்கும் கடந்த மூன்று தினங்களில் மட்டும் 14 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. கடந்த இரு தினங்களில் மட்டும் 3,59,840 பேர் சொந்த ஊர்களுக்கு பயணம் செய்துள்ளனர். மேலும் 1,39,400 பயணிகள் முன்பதிவு செய்து பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளனர்.

அதிக பயணிகள் வருகையால் சுமார் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் தீவிர பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக சிறப்புப் பேருந்துகள் வருவதில் தாமதம் நிலவியது. இதனால் பயணிகள் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து பயணம் செய்தனர்.

கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து பயணி தன்ராஜ் கூறுகையில், “கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்தில் இருந்து புறப்படும் அனைத்து பேருந்துகளும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக தாமதமாக புறப்பட்டு செல்கின்றன. கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் முறையான ஒருங்கிணைப்பை அதிகாரிகள் செய்யவில்லை, அதே போல் தாமதமாக வரும் பேருந்துகள் எந்த நடைமேடையில் நிற்கிறது என்று முறையான அறிவிப்பும் இல்லை, அதிகாரிகளிடம் கேட்டால் முறையான பதில் இல்லை” என்றார்.

குறிப்பாக முன்பதிவு செய்த பயணிகளுக்கு முறையான எஸ்.எம்.எஸ் அல்லது பேருந்தின் எண் கூட அவர்களுக்கு வரவில்லை என குழப்பமடைந்த நிலையில், அங்கு பணியில் இருந்த அரசு போக்குவரத்து கழக ஊழியர்களிடம் கேள்வி எழுப்பினர். அப்போது அவர்கள் முறையான விளக்கம் அளிக்காததால் நேரக் காப்பாளருடன் பயணிகள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.

முன்னதாக கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்ட போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர், “நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்கமான பேருந்துகளுடன் 1400 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளன. கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளை விட இந்த ஆண்டு முன்பதிவு செய்து பயணிப்பவர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு ஒரு லட்சத்து 68 ஆயிரம் பேர் முன்பதிவு செய்து பயணித்த நிலையில், இந்த ஆண்டு நேற்று வரை, 2 லட்சத்து 39 ஆயிரம் பேர் முன்பதிவு செய்து பணித்துள்ளனர். 70 ஆயிரம் பேர் கூடுதலாக முன்பதிவு செய்துள்ளனர்.

நேற்று (அக்.17) ஒரே நாளில் மட்டும் 91,584 பயணிகள் அரசு பேருந்துகளில் முன்பதிவு செய்து பயணித்துள்ளனர். இதுதான் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழக வரலாற்றில் அதிகம். இதன் மூலம் வழக்கமாக பயணிக்க கூடிய பயணிகளை விட கூடுதலாக தற்போது அரசு பேருந்தை நோக்கி பயணிகள் வர தொடங்கியுள்ளனர்” என்றார்.

முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பேருந்துகள் தாமதமாக புறப்படுவதாக எழுந்த புகார் குறித்து கேட்டபோது, “செங்கல்பட்டு அருகே பாலாறு மேம்பாலத்தில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டிருப்பதாக தகவல் வருகிறது. இதன் காரணமாக கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து பேருந்துகள் தாமதமாக புறப்படுகின்றன” என்றார்.

இதையும் படிங்க: ''தீபாவளி கொண்டாட்டத்துக்கு கூடுதல் விடுமுறை'' - தமிழ்நாடு அரசு சூப்பர் அறிவிப்பு!

முன்பதிவு செய்த பயணிகளுக்கு எஸ்.எம்.எஸ் வரவில்லை என்ற புகார் குறித்து கேட்டபோது, “ஒரே நேரத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் குவிந்து செல்போன் பயன்படுத்துவதால் அவர்களுக்கான நெட்வொர்க் சரியாக கிடைக்கவில்லை. இதற்காக தற்காலிகமாக மொபைல் நெட்வொர்க் அமைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதே போல் நிரந்தரமாக இரண்டு நெட்வொர்க் கம்பங்களும் அமைக்கப்படவுள்ளது” என்றார்.

ஆகாய நடைமேடை குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது, “கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்தையும் கிளாம்பாக்கம் ரயில் நிலையத்தையும் இணைக்கும் வகையில் கட்டப்பட்டு வரும் ஆகாய நடைமடை பணிகள் அடுத்த ஆண்டு முடிவுக்கு வரும். அடுத்த ஆண்டு பயணிகள் சிரமம் இன்றி சாலையை கடக்கலாம், புறநகர் ரயில் நிலையமும் கொண்டுவரப்பட உள்ளது, படிப்படியாக அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீர்க்கப்படும்” என்று அமைச்சர் சிவசங்கர் கூறினார்.

