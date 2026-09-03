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தொடர் விடுமுறை எதிரொலி; அலைமோதிய மக்கள் கூட்டம் - ஜன்னல் வழியாக ஏறி குதித்து சீட் பிடித்த வாலிபர்

தென்காசிக்கு சென்ற அரசு பேருந்தில் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் இளைஞர் ஒருவர் ஜன்னல் வழியாக ஏறி குதித்து இடம் பிடித்தார்.

ஜன்னல் வழியாக ஏறி குதித்து சீட் பிடித்த வாலிபர்
ஜன்னல் வழியாக ஏறி குதித்து சீட் பிடித்த வாலிபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 11:01 PM IST

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திருநெல்வேலி: மூன்று நாள் தொடர் விடு00முறை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்வதால், நெல்லை பேருந்து நிலையத்தில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது.

தமிழ்நாட்டில் நாளை கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாடப்படுவதால் அரசு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து சனி, ஞாயிறு வார விடுமுறை வருகிறது. இந்நிலையில், மூன்று நாட்கள் தொடர் விடுமுறை இருப்பதால் சென்னை, பெங்களூர், கோவை போன்ற முக்கிய நகரங்களில் வசிப்போர் சொந்த ஊர்களுக்கு இன்று படையெடுத்தனர்.

குறிப்பாக திருநெல்வேலி, தென்காசி போன்ற தென் மாவட்டங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் வேலை கல்வி மற்றும் தொழில் நிமித்தமாக சென்னை, கோவை, பெங்களூர் போன்ற நகரங்களில் வசிக்கின்றனர். இவர்களில் பலர் மூன்று நாட்கள் விடுமுறையை கொண்டாடுவதற்காக சொந்த ஊருக்கு திரும்பியுள்ளனர். இது தவிர அண்டை மாவட்டங்கள் மற்றும் தொலைதூர மாவட்டங்களில் தங்கி பயிலும் கல்லூரி மாணவ மாணவிகளுக்கும் மூன்று நாட்கள் விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளது.

விடுதியும் மூடப்பட்டுள்ளதால் மாணவர்கள் மூட்டை முடிச்சுகளை கட்டிக்கொண்டு சொந்த ஊருக்கு படையெடுத்தனர். இதன் காரணமாக திருநெல்வேலியில் இன்று அனைத்து பேருந்துகளிலும் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. குறிப்பாக திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து நாள்தோறும் தென்காசி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு நூற்றுக்கணக்கான பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது

மூன்று நாள் தொடர் விடுமுறை என்பதால் இன்று மாலை முதல் திருநெல்வேலி புதிய பேருந்து நிலையத்தில் மக்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது. ஆனால் அதற்கு ஏற்ப போதிய பேருந்து வசதி இல்லாததால் கிடைத்த பேருந்துகளில் பொதுமக்கள் முண்டியித்தப்படி இடம் பிடித்தனர். குறிப்பாக தென்காசி, பாபநாசம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு செல்லும் பேருந்துகளில் அதிக அளவு கூட்ட நெரிசல் காணப்பட்டது.

பேருந்துகளில் பலருக்கு இருக்கை கிடைக்காததால் பயணிகள் சிரமத்தோடு நின்றபடியே பயணித்தனர். குறிப்பாக குழந்தைகளை வைத்துக்கொண்டு பயணித்த பெண்கள் கடும் சிரமத்தை சந்தித்தனர். தென்காசிக்கு சென்ற அரசு பேருந்தில் கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் இளைஞர் ஒருவர் ஜன்னல் வழியாக ஏறி குதித்து இடம் பிடித்தார்.

இதேபோல் நாகர்கோயில் தூத்துக்குடி மதுரை போன்ற ஊர்களுக்கு செல்லும் பேருந்துகளிலும் கூட்டம் அதிகளவு காணப்பட்டது. மூன்று நாட்கள் தொடர் விடுமுறை வருவதை முன்கூட்டியே அறிந்திருந்தும் கூட போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் முறையான பேருந்து வசதி ஏற்படுத்திக் கொடுக்கவில்லை என்பது பயணிகளின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது.

TAGGED:

PASSENGERS
தொடர் விடுமுறை எதிரொலி
சீட் பிடித்த வாலிபர்
திருநெல்வேலி
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