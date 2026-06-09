ETV Bharat / state

சென்னையில் இருந்து தாமதமாக புறப்பட்ட விமானங்கள் - பயணிகள் அவதி

சென்னைக்கு வர வேண்டிய விமானங்கள் தாமதமாக வந்துள்ளதால், இங்கிருந்து புறப்பட வேண்டிய விமானங்களும் தாமதமாக புறப்பட்டு சென்றதாக கூறப்படுகிறது.

கோப்புப்படம் - சென்னை விமான நிலையம்
கோப்புப்படம் - சென்னை விமான நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 9, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து ஒரே நாள் இரவில், அடுத்தடுத்து 3 ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானங்கள் தாமதமாக புறப்பட்டு சென்றதால் பயணிகள் அவதியடைந்தனர்.

சென்னையில் இருந்து கொல்கத்தாவுக்கு நேற்று இரவு 7.40 மணிக்கு புறப்பட வேண்டிய ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானத்தில் பயணம் செய்ய 148 பயணிகள் காத்திருந்தனர். ஆனால் விமானம் கால தாமதமாக புறப்பட்டு செல்லும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

ஆனால், விமானம் எப்போது புறப்படும்? எதற்காக தாமதம்? என்று எந்த தகவலும் விமான நிறுவனம் அறிவிக்கவில்லை. இதனால் பயணிகள் சென்னை விமான நிலையத்திலேயே விடிய விடிய காத்திருந்தனர்.

தொடர்ந்து, அந்த விமானத்தில் பயணிக்க திட்டமிட்டிருந்த சுமார் 30-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகள், தங்கள் விமான பயணங்களை ரத்து செய்துவிட்டு வீடுகளுக்கு திரும்பினர். அதன் பிறகு, கொல்கத்தா செல்ல வேண்டிய விமானம் சுமார் 8 மணி நேரம் தாமதமாக இன்று அதிகாலை 4 மணிக்கு சுமார் 110 பயணிகளுடன் புறப்பட்டு சென்றது.

அதே போல் நேற்று இரவு 9.25 மணிக்கு, சென்னையில் இருந்து பெங்களூருக்கு செல்லும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானத்தில் பயணம் செய்ய சுமார் 120 பயணிகள் பயணம் செய்ய காத்திருந்தனர். அந்த விமானமும் கால தாமதமாக புறப்பட்டு செல்லும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் தாமதத்திற்கான காரணங்கள் குறித்து விமான நிறுவனம் எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை. அதன் பின்பு, அந்த விமானம் நேற்று இரவு 11 மணி அளவில் சுமார் ஒன்றரை மணி நேரம் தாமதமாக பெங்களூர் புறப்பட்டுச் சென்றது.

தொடர்ந்து, நேற்று இரவு 10.05 மணிக்கு, சென்னையில் இருந்து புனே செல்ல வேண்டிய ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானத்தில் பயணம் செய்ய 167 பயணிகள் வந்திருந்தனர். ஆனால் அந்த விமானமும் சுமார் 2 மணி நேரம் தாமதமாக நள்ளிரவு 12 மணிக்கு புனே புறப்பட்டு சென்றது. இந்நிலையில், சென்னை விமான நிலையத்தில் ஒரே நாள் இரவில், அடுத்தடுத்து 3 ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் பயணிகள் விமானங்கள் ஒன்றரை மணி நேரத்தில் இருந்து 8 மணி நேரம் வரை தாமதமாகியுள்ளது. இதனால் நூற்றுக்கணக்கான பயணிகள் உறங்க முடியாமல் விடிய விடிய காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.

இதையும் படிங்க: நகராட்சி நிர்வாகம் குறித்த ஆலோசனை கூட்டம்: அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் விஜய் உத்தரவு

இதனால் அவதியடைந்த பயணிகள், ஏர் இந்தியா கவுன்ட்டரில் கடும் வாக்குவாதங்களில் ஈடுபட்டனர். அப்போது நிர்வாகக் காரணங்களால் இந்த விமானங்கள் தாமதமாக புறப்பட்டுச் செல்வதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதனிடையே சென்னைக்கு வரவேண்டிய விமானங்கள் தாமதமாக வந்துள்ளதால், இங்கிருந்து புறப்பட வேண்டிய விமானங்களும் தாமதமாக புறப்பட்டு சென்றதாக கூறப்படுகிறது.

TAGGED:

AIR INDIA EXPRESS FLIGHT DELAY
ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் தாமதம்
சென்னை விமான நிலையம்
CHENNAI FLIGHT DELAY
CHENNAI AIRPORT FLIGHT DELAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.