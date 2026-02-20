புறநகர் ரயில் சேவை குறைப்பு; சென்னையில் பயணிகள் அவதி
சிக்னல் கோளாறு காரணமாக எழும்பூர் - நுங்கம்பாக்கம் இடையே தண்டவாளத்தில் ரயில்கள் அணிவகுத்து நின்றன.
Published : February 20, 2026 at 11:05 PM IST
சென்னை: எழும்பூர் - நுங்கம்பாக்கம் இடையே மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடப்பதால் சென்னை கடற்கரை–தாம்பரம்–செங்கல்பட்டு மார்க்கத்தில் ஏப்ரல் 5ம் தேதி வரை குறைந்த எண்ணிக்கையில் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை மற்றும் சென்னை புறநகரை இணைக்கும் வகையில் மின்சார ரயில் சேவை இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் தினம்தோறும் லட்சக்கணக்கான பயணிகள் பயணம் செய்து வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் வேலைக்கு செல்லும் பயணிகள், பள்ளி - கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் என ஏராளமானோர் மின்சார ரயிலில் தினசரி பயணித்து வருகின்றனர். இதனால், காலை மற்றும் மாலை வேலைகளில் ரயில் நிலையங்கள் பரபரப்பாக காணப்படும்.
இந்த நிலையில், சென்னை எழும்பூர் - நுங்கம்பாக்கம் இடையே தண்டவாள பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் காரணமாக செங்கல்பட்டில் இருந்து தாம்பரம் - சென்னை கடற்கரைக்கு செல்லும் மின்சார ரயில்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பாக காலை நேரங்களில் ஐந்து நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை சென்ற மின்சார ரயில்கள் தற்போது 15 நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை செல்லும் வகையில் கால அட்டவணையை ரயில்வே நிர்வாகம் மாற்றி உள்ளது. இதுகுறித்து ரயில்வே நிர்வாகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், '' இன்று முதல் ஏப்ரல் 5ம் தேதி வரை 45 நாட்கள் 15 நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை தான் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படும். பயணிகள் அதற்கேற்ப தங்களது பயணங்களை திட்டமிட வேண்டும்'' என அறிவுரை வழங்கி இருந்தது.
இதனால் வழக்கம் போல மின்சாரா ரயிலில் பயணிப்பவர்கள் இன்று கூட்டம் கூட்டமாக நீண்ட நேரம் ரயில் நிலையங்களில் காத்துக் கிடக்கும் சூழல் ஏற்பட்டது. மேலும், சிக்னல் கோளாறு காரணமாக எழும்பூர் - நுங்கம்பாக்கம் இடையே தண்டவாளத்தில் ரயில்கள் அணிவகுத்து நின்றன. வெகுநேரம் ஒரே இடத்தில் நின்று இருந்த ரயில்களில் பயணித்த பயணிகள் ஆங்காங்கே இறங்கி தண்டவாளம் வழியாக தங்கள் பகுதிகளுக்கு நடந்து செல்லும் நிலை ஏற்பட்டது.
மேலும், கடந்த ஐந்து நாட்களுக்கு முன்னதாக சென்னை கடற்கரை - தாம்பரம் இடையே இயக்கப்படும் ரயில் சேவை, உயர் மின்னழுத்த கம்பியில் ஏற்பட்ட பழுது காரணமாக 40 நிமிடங்கள் தாமதமாக இயக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.