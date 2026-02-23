ETV Bharat / state

எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் 4வது நாளாக தொடரும் சீரமைப்பு பணிகள் - தாம்பரம் பேருந்து நிலையத்தில் குவியும் பயணிகள்

பயணிகளின் சிரமத்தை குறைக்கும் நோக்கில் மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் ராயபுரம் - கிளாம்பாக்கம் மற்றும் தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு இடையே கூடுதலாக 50 பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

ரயில் நிலையத்தில் அலைமோதும் பயணிகள் கூட்டம்
ரயில் நிலையத்தில் அலைமோதும் பயணிகள் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 23, 2026 at 11:09 AM IST

சென்னை: எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் நான்காவது நாளாக தொடர்ந்து மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், தாம்பரம் பேருந்து நிலையம், ரயில் நிலையங்களில் பயணிகள் குவிந்து வருகின்றனர்.

சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மறுசீரமைப்பு பணிகளை முன்னிட்டு சென்னை கடற்கரை – தாம்பரம் – செங்கல்பட்டு இடையிலான புறநகர் மின்சார ரயில் சேவையில் 45 நாட்களுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. கடந்த பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 5ஆம் தேதி வரை 44 மின்சார ரயில்கள் இரு மார்க்கங்களிலும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

வழக்கமாக இந்த வழித்தடத்தில் தினமும் 208 மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது 164 ரயில்கள் மட்டுமே இயக்கப்படுவதால் பயணிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர். மேலும் எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் வழக்கமாக பயன்படுத்தப்படும் 10 மற்றும் 11ஆம் நடைமேடைகளுக்கு பதிலாக விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்படும் 5 மற்றும் 6 ஆம் நடைமேடைகளிலிருந்து புறநகர் மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இதன் காரணமாக ரயில் சேவைகள் 15 முதல் 20 நிமிட இடைவெளியில் மட்டுமே இயக்கப்படுவதால் அலுவலகங்களுக்கு செல்லும் பயணிகள் பெருமளவில் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். இன்று நான்காவது நாளாக தாம்பரம், பெருங்களத்தூர், சானடோரியம் உள்ளிட்ட ரயில் நிலையங்களில் அதிகளவில் பயணிகள் குவிந்துள்ளனர். இதனால் மின்சார ரயில்களில் அனைத்து பெட்டிகளும் நிரம்பி பயணிகள் தொங்கிக்கொண்டு செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

அதே நேரத்தில் ரயில் நிலையங்களில் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் மற்ற பயணிகள் பேருந்துகளில் பயணிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் தாம்பரம், பெருங்களத்தூர், குரோம்பேட்டை, பல்லாவரம் பேருந்து நிலையங்களில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது. இன்று காலையிலேயே பேருந்துகளில் ஏறுவதற்காக மக்கள் ஒருவரை ஒருவர் முந்திகொண்டு ஏறும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த வழித்தடத்தில் தினசரி சுமார் 3.5 லட்சம் பேர் பயணம் மேற்கொள்வதாக கூறப்படுகிறது. பயணிகளின் சிரமத்தை குறைக்கும் நோக்கில் மாநகர போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் ராயபுரம் - கிளாம்பாக்கம் மற்றும் தாம்பரம் - செங்கல்பட்டு இடையே கூடுதலாக 50 பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இருப்பினும், ரயில் சேவை குறைப்பு காரணமாக பணிநாளான இன்று போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகரித்து, பயணிகள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர். எனவே ரயில் சேவைகள் வழக்க நிலைக்கு விரைவில் திரும்ப நடவடிக்கை எடுக்கவும், பயணிகளின் கூட்டத்திற்கேற்ப மாநகரம் பேருந்துகளை கூடுதலாக இயக்கவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

