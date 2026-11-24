பெங்களூருவில் தரையிறங்க முடியாமல் சென்னைக்கு திரும்பிய விமானம் - 3 மணிநேரத்துக்கும் மேலாக பயணிகள் அவதி
இரண்டாவது முறை சென்னையிலிருந்து இரவு 7.30 மணிக்கு புறப்பட்ட விமானம் இரவு 8.15 மணியளவில் பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் பாதுகாப்பாக தரையிறங்கியது.
Published : November 24, 2026 at 7:55 AM IST
சென்னை: 174 பயணிகளுடன் சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் இருந்து பெங்களூவுருக்குப் புறப்பட்ட இண்டிகோ விமானம், அங்கு தரையிறங்க முடியாமல் மீண்டும் சென்னைக்கே திரும்பியது. இதனால் அதில் பயணித்த 174 பயணிகள், 3 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக அவதிக்குள்ளாகினர்.
சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் இருந்து நேற்று மாலை 4.20 மணிக்கு பெங்களூருவுக்குப் புறப்பட வேண்டிய இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம் தாமதமாக மாலை 5.06 மணிக்கு 174 பயணிகளுடன் புறப்பட்டுச் சென்றது. அந்த விமானம் மாலை 5.40 மணியளவில் பெங்களூரு விமான நிலைய வான்வழிப் பகுதியைச் சென்றடைந்தது.
அப்போது பெங்களூரு விமான நிலையக் கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்து விமானம் தரையிறங்குவதற்கான அனுமதி கிடைக்கவில்லை. இதையடுத்து சில நிமிடங்கள் காத்திருந்த விமானி, விமானத்தை மீண்டும் சென்னைக்கே திருப்பினார். இதனைத் தொடர்ந்து மாலை 6.10 மணியளவில் சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்தில் விமானம் தரையிறங்கியது.
பெங்களூருவுக்குச் சென்ற விமானம் திடீரென மீண்டும் சென்னைக்கே திரும்பியதால் அதில் பயணம் செய்த 174 பயணிகளும் குழப்பமடைந்தனர். இதுகுறித்து விமானப் பணிப்பெண்களிடம் அவர்கள் கேட்டபோது, நிர்வாகக் காரணங்களால் விமானம் சென்னைக்குத் திரும்பியதாகவும், சிறிது நேரத்தில் மீண்டும் பெங்களூருக்கு புறப்படும் என்றும் கூறியுள்ளனர்.
இதையடுத்து அதே இண்டிகோ விமானம் இரவு 7.30 மணிக்கு 174 பயணிகளுடன் சென்னையில் இருந்து மீண்டும் பெங்களூருவுக்குப் புறப்பட்டது. பின்னர், இரவு 8.15 மணியளவில் பெங்களூரு விமான நிலையத்தில் பாதுகாப்பாக தரையிறங்கியது.
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இந்த விமானம் முதலில் பெங்களூவுருக்குச் சென்றபோது தரையிறங்க முடியாமல் திரும்பியதற்கான காரணம் குறித்து விமான நிலைய அதிகாரிகளிடம் விசாரித்தபோது, பெங்களூரு விமான நிலையத்தின் ஓடுபாதையை நெருங்குகையில், unstabilised approach என்ற சீரற்ற தரையிறக்க அணுகுமுறை சூழல் ஏற்பட்டதாக விமானி தரப்பில் கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக விமானி அங்கு தரையிறக்கத்தை தவிர்த்து விமானத்தை மீண்டும் சென்னைக்குக் கொண்டு வந்ததாக தெரிவித்தனர்.
வழக்கமான நேரத்தில் புறப்பட்டிருந்தால் மாலை 5 மணியளவிலேயே பெங்களூருவைச் சென்றடைந்திருக்க வேண்டிய விமானம், மீண்டும் சென்னைக்குத் திரும்பி இரண்டாவது முறையாகப் புறப்பட்டுச் சென்றதால் இரவு 8.15 மணிக்கே பெங்களூருவுக்கு சென்றடைந்தது. இதனால் 3 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக தாமதம் ஏற்பட்டதால் விமானத்தில் பயணித்த 174 பயணிகளும் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர்.