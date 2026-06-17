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சென்னையில் குறைக்கப்பட்ட ஏர் இந்தியா சேவைகள்: பயணிகள் அதிருப்தி

பயணிகளுக்கு மாற்று விமானங்களில் இடம் வழங்குதல், பயண தேதிகளை கட்டணமின்றி மாற்றி தருதல், முழு கட்டணத்தை திருப்பி வழங்குதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக ஏர் இந்தியா தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை விமான நிலையம்
சென்னை விமான நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 17, 2026 at 1:29 PM IST

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சென்னை: எரிபொருள் விலை உயர்வு காரணமாக, சென்னை விமான நிலையத்தில் ஏர் இந்தியா விமான சேவைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் பயணிகள் கடும் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.

இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய விமான நிலையங்களில், சென்னை விமான நிலையமும் ஒன்று. குறிப்பாக தென்னிந்தியாவின் முக்கிய விமான போக்குவரத்து மையமாக செயல்பட்டு வருகிறது. ஆனால் சமீப காலமாக சென்னை விமான நிலையத்தில் உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச விமான சேவைகள் படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அதில் குறிப்பாக ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனம் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து, இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு இயக்கி வந்த சில விமான சேவைகளை குறைத்துள்ளது. மேலும் சில வழித்தடங்களில் முழுமையாக விமான சேவையை ரத்து செய்துள்ளது.

இதில் சென்னை - போர்ட் பிளேர் (அந்தமான்) இடையே கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை ஏர் இந்தியா நிறுவனம் தினசரி நான்கு விமான சேவைகளை இயக்கி வந்தது. பின்னர் அந்த சேவைகள் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸிற்கு மாற்றப்பட்ட நிலையில், தற்போது அந்த சேவைகளும் முழுமையாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. முன்பு இந்த வழித்தடத்தில் 14 விமான சேவைகள் இயக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது தனியார் விமான சேவை நிறுவனங்களின் மூன்று புறப்பாடு மற்றும் மூன்று வருகை என ஆறு விமான சேவைகள் மட்டுமே இயக்கப்படுகிறது.

மேலும் சென்னையில் இருந்து திருச்சி, கோயம்புத்தூருக்கு தினசரி இயக்கப்பட்டு வந்த ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ், ஏர் இந்தியா விமான சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.

அதேபோல் சென்னை - மதுரை வழித்தடத்தில் கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்நிறுவனம் ஒரு வருகை, ஒரு புறப்பாடு விமான சேவையை மட்டுமே இயக்கி வருகிறது. கடந்த ஆண்டு கோடை கால அட்டவணையில் கூடுதல் விமானம் இயக்கப்படுவதாக ஏர் இந்தியா அறிவித்த நிலையில், இன்னும் அந்த புதிய சேவை தொடங்கப்படவில்லை.

அதே போல் சென்னை - தூத்துக்குடி இடையே தினசரி இயக்கப்பட்டு வந்த 12 விமான சேவைகள், 8 ஆக குறைக்கப்பட்டும், சென்னை - சேலம் இடையே இயக்கப்பட்டு வந்த 4 விமான சேவைகள், 2 ஆகவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் டிக்கெட் கிடைப்பதில் பயணிகள் கடும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.

மேலும் அண்டை மாநிலங்களான திருவனந்தபுரம், கொச்சி, ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு இயக்கப்பட்டு வந்த ஏர் இந்தியா மற்றும் ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் சேவைகளும் படிப்படியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளன.

அதே போல் சென்னையில் இருந்து சிங்கப்பூர், துபாய், கொழும்பு, சவூதி அரேபியாவின் தமாம், சார்ஜா, கோலாலம்பூர் உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு இயக்கப்பட்டு வந்த ஏர் இந்தியா விமான சேவைகளும் கணிசமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் ஏர் இந்தியா விமான சேவைக்கு பதிலாக ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் விமானங்கள் இயக்கப்பட்டாலும், அவை அடிக்கடிக்கு தாமதம் ஆவதோடு சில நேரங்களில் முன்னறிவிப்பு இன்றி ரத்து செய்யப்படுவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

இது குறித்து ஏர் இந்தியா செய்தி தொடர்பாளரிடம் கேட்ட போது, "எரிபொருள் விலை உயர்வு, நிர்வாக சவால்கள் காரணமாக சில விமான சேவைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. பாதிக்கப்பட்ட பயணிகளுக்கு மாற்று விமானங்களில் இடம் வழங்குதல், பயண தேதிகளை கட்டணமின்றி மாற்றி தருதல், முழு கட்டணத்தை திருப்பி வழங்குதல் போன்ற நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

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நிலைமையை நிறுவனம் தொடர்ந்து உன்னிப்பாக கண்காணித்து வருகிறது. எந்த விமான நிலையத்தையும் புறக்கணிக்கும் நோக்கம் எங்களுக்கு இல்லை. தற்போதைய நிலை ஆகஸ்ட் மாதம் வரை நீடிக்கலாம். அதன் பிறகு ஏர் இந்திய விமான சேவை படிப்படியாக அதிகரிக்கும்" என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

AIR INDIA SERVICE REDUCTION
FUEL PRICES HIKE
CHENNAI AIRPORT
ஏர் இந்தியா விமான சேவை குறைப்பு
AIR INDIA FLIGHT SERVICE ISSUE

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