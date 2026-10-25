அரக்கோணம் டூ சென்னை சென்ட்ரல் குளு குளு ரயில் பயணம்; இருந்தாலும் பயணிகள் வைக்கும் கோரிக்கை
ஏசி பெட்டிகள் அடங்கிய ரயில் விடப்பட்டிருப்பது மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ள போதிலும், மறுபுறம் அதன் அதிகப்படியான கட்டணம் சாமானிய மற்றும் நடுத்தர மக்களை பயமுறுத்தி வருகிறது.
Published : October 25, 2026 at 8:00 AM IST
-By சுரேஷ் பாபு
"அரக்கோணத்தில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் வரை இரண்டு மாதம் சோதனை ஓட்டமாக ஏசி ரயில் விடப்பட்டுள்ளது மகிழ்ச்சிதான். இருந்தாலும், பயணச்சீட்டை குறைத்தால் நன்றாக இருக்கும்" என கோரிக்கை வைக்கிறார்கள் ரயில் பயணிகள்.
திருவள்ளூர், தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள மக்கள் பெரும்பாலும் சென்னை மற்றும் அதன்புறநகர்ப் பகுதிகளில் உள்ள ஐடி போன்ற நிறுவனங்களிலேயே பணிபுரிகின்றனர். இதற்காக, அவர்கள் பெரும்பாலும் நம்பியிருப்பது ரயில் பயணங்களை தான்.
ஏனென்றால், சென்னையை சுற்றியுள்ள சாலைகளில் காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் 'பீக் ஹவர்ஸ்' எனப்படும் உச்ச நேரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. அதனை குறைப்பதற்காக, தற்போது சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் புதிய ஏசி மின்சார ரயில் சேவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது தென்னிந்திய ரயில்வே வரலாற்றில் முக்கிய மைல்க்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.
கடந்த ஆண்டு சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு வழித்தடத்தில் தொடங்கப்பட்ட ஏசி மின்சார ரயில் சேவையின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, தற்பொது அரக்கோணம் மார்க்கத்திலும் இந்த நவீன சேவையை சோதனை அடிப்படையில் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்துள்ளது தெற்கு ரயில்வே. வாரத்தில் 5 நாட்கள் இயக்கப்படும் இந்த ரயிலில் சுமார் 5 ஆயிரம் வரை பயணிகள் பயணிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அக்டோபர் 23ஆம் தேதி - டிசம்பர் 24ஆம் தேதி வரை சென்னை சென்ட்ரல் - அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் 2 மாதங்கள் இந்த ரயில்கள் சோதனை அடிப்படையில் இயக்கப்படுகின்றன. வாரத்தில் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை தவிர்த்து 5 நாட்கள் இயக்கப்படும் இந்த ரயிலில் சுமார் 5 ஆயிரம் வரை பயணிகள் பயணிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆறு ஏசி மின்சார ரயில்கள் இயக்கம்
சென்னை ரயில்வே கோட்டம் கொடுக்கும் அறிக்கையின் அடிப்படையில், பயணிகளின் எண்ணிக்கையை பொறுத்தே இந்த ரயில் சேவை நீட்டிக்கப்படும். அதிநவீன வசதிகளுடன் 12 பெட்டிகளுடன் ஆவடி- அரக்கோணம் (49051), சென்னை சென்ட்ரல்- ஆவடி (49053), சென்னை சென்ட்ரல்- அரக்கோணம் (49055), அரக்கோணம்- சென்னை சென்ட்ரல் (49052), ஆவடி- சென்னை சென்ட்ரல் (49054), அரக்கோணம்- ஆவடி (49056) ஆகிய ஆறு ஏசி மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
ரயில்கள் புறப்படும் நேரம்
காலை நேரத்தில் ஆவடியில் இருந்து 6:30 மணிக்குப் புறப்படும் ரயில், காலை 7:45 மணிக்கு அரக்கோணம் வந்தடையும். அரக்கோணத்தில் இருந்து காலை 8 மணிக்கு புறப்பட்டு, 9:30 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் சென்றடையும். தொடர்ந்து, காலை 9:40 மணிக்கு சென்ட்ரலில் இருந்து புறப்படும் ரயில், 10:25 மணிக்கு ஆவடியை வந்தடையும்.
மாலை நேரத்தில் ஆவடியில் இருந்து 5:25 மணிக்குப் புறப்படும் ரயில், மாலை 6.10 மணிக்கு சென்னை சென்ட்ரல் வந்தடையும். மீண்டும் அங்கிருந்து மாலை 6:30 மணிக்குப் புறப்பட்டு, இரவு 7:55 மணிக்கு அரக்கோணம் வந்தடையும். அரக்கோணத்தில் இருந்து இரவு 8:10 மணிக்குப் புறப்பட்டு, 9:10 மணிக்கு ஆவடியைச் சென்றடையும்.
ரயில் நிறுத்தங்கள்
- அரக்கோணம்
- திருவலாங்காடு
- கடம்பத்தூர்
- திருவள்ளூர்
- திருநின்றவூர்
- வில்லிவாக்கம்
- பெரம்பூர்
- பேசின் பிரிட்ஜ்
- சென்னை சென்ட்ரல்
கட்டண விவரம்
- 1 முதல் 10 கி.மீ வரை - ரூ. 35
- 11 முதல் 25 கி.மீ வரை - ரூ.40 - ரூ60
- 26 முதல் 50 கி.மீ வரை - ரூ.85 - ரூ.95
- 51 முதல் 70 கி.மீ வரை - ரூ.100 - ரூ.120
இந்த ஏசி ரயில் விபத்தை தவிர்க்கவும், எவ்வித சத்தமும் இல்லாமல் ரம்யமாக பயணம் செய்யவும் இது உதவும். மெட்ரோ ரயில் போன்று அனைத்து கதவுகளும் திறந்து மூடக்கூடிய வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இருந்தாலும், சாதாரண மின்சார ரயில்களின் கட்டணத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இது கணிசமாக அதிகம்.
நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக இருந்த ஏசி பெட்டிகள் அடங்கிய ரயில் விடப்பட்டிருப்பது மக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ள போதிலும், மறுபுறம் அதன் அதிகப்படியான கட்டணம் சாமானிய மற்றும் நடுத்தர மக்களை பயமுறுத்தி வருவதாக கூறுகின்றனர். மேலும், வெயில்காலத்தை தவிர்த்து, மழை மற்றும் குளிர்க்காலங்களில் அதிக பயணிகள் அதை பயன்படுத்த மாட்டார்கள். இதனால், ரயில்வேக்கு வருவாய் குறைய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஆவடியில் நிறுத்த வேண்டும்
இதுகுறித்து ரயில் பயணிகள் சங்க துணை தலைவர் துணைச் செயலாளர் பாஸ்கர் நம்மிடம் கூறுகையில், “அரக்கோணத்தில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரலுக்கு ஏசி ரயிலை அறிமுகம் செய்துள்ளனர். இது வரவேற்கத்தக்கது. இந்த ரயிலில் 12 பெட்டிகள் உள்ளது. கிட்டத்தட்ட மெட்ரோ ரயில் போலவே அனைத்து அம்சங்களும் உள்ளது. அதேசமயம் மெட்ரோ ரயிலுடன் ஒப்பிடுகையில், அதிக பயணிகள் பயணிக்கலாம். அதிக குளிரும் இல்லை.
தற்போது குளிர் காலத்தில் இரண்டு மாதம் சோதனை ஓட்டமாக விடப்பட்டுள்ளது. குளிர்காலத்தில் வரும் கலெக்ஷனை வைத்து மட்டும் ரயில்வே நிர்வாகம் முடிவெடுக்கக் கூடாது. அதேபோல, ஆவடி நிறுத்தத்தில் ரயில் நின்றால் நன்றாக இருக்கும். ஏனென்றால், ஆவடி முக்கியமாக ரயில் நிலையம், பயணிகள் நிறைய வருவார்கள். அதனால், ரயில்வே துறைக்கும் அதிக வருமானம் கிடைக்கும்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “கட்டணம் மட்டும் சற்று அதிகமாக உள்ளது. மக்கள் பயணம் செய்ய இன்னும் வசதியாக இருக்கும். இந்த ரயில் அலுவலகம் செல்பவர்களுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும். ஒரு மணி நேரம் உள்ளே இருப்பதால், அலுவலக வேலையை கூட பார்த்துக் கொள்ளலாம். குறிப்பாக, ஐடியில் பணி புரிபவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம்” என்றார்.
ரயில் கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும்
அவரை தொடர்ந்து பேசிய பயணி ராபின், “சென்னையில் இருந்து திருவள்ளூர் வரை ஏசி ரயிலில் வந்தது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. இந்த ரயில் மெட்ரோ போலவே உள்ளது. நான் அரக்கோண வாசி என்பதால், மெட்ரோவில் பயணித்தது கிடையாது. அதனால், இந்த ரயிலில் பயணித்தது மகிழ்ச்சியை தருகிறது.
அதேசமயம், என்னைப்போல சாமானிய மக்களும் இந்த ரயிலை பயன்படுத்த வேண்டும். அதற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் ரயில் கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும். ஏனென்றால், ரூ.20 டிக்கெட்டில் சென்ட்ரல் வரை சென்று விடலாம், ரூ. 175 என்பது மிகவும் அதிகம். அதனால், ரயில் கட்டணத்தை குறைக்க வேண்டும், அனைத்து மக்களும் இந்த சேவையை தொடர வேண்டும், திருத்தணி வரை இந்த ரயில் நீட்டிக்கப்பட வேண்டும்” என்று கோரிக்கை வைத்தார்.