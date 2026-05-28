ETV Bharat / state

‘நீ நல்லா சாப்பிட்டு இருக்க, நான் இன்னும் சாப்பிடல’ - பேருந்து நிலையத்தில் அமைச்சரின் பதிலால் முகம் சுளித்த பயணிகள்

கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் ஆய்வு செய்த அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபனிடம், போதிய பேருந்துகள் இல்லை என பயணிகள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபனிடம் புகார் அளித்த பயணிகள்
அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபனிடம் புகார் அளித்த பயணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 28, 2026 at 12:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பேருந்து தாமதம் குறித்து புகார் கூறிய பயணியிடம் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் ஒருமையில் அளித்த பதில், கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலைய பயணிகளிடையே முக சுளிப்பை ஏற்படுத்தியது.

பக்ரீத் பண்டிகை, முகூர்த்த தினம் மற்றும் வார இறுதி நாள் விடுமுறையை முன்னிட்டு கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. இந்நிலையில் தமிழ்நாடு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

அப்போது பேருந்துகளின் இயக்கம் குறித்தும், பயணிகளுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள வசதிகள் குறித்தும் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார். நடைமேடையில் பேருந்திற்காக காத்திருந்த பயணிகள், அமைச்சரிடம் போதிய பேருந்துகள் இல்லை என கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மதுரை, திருச்சி, தூத்துக்குடி, காரைக்குடி, கும்பகோணம், துறையூர், பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு பேருந்துகள் வரவில்லை எனவும், முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பேருந்துகளும் குறித்த நேரத்திற்கு வராததால் நீண்ட நேரமாக காத்திருப்பதாகவும் அமைச்சரிடம் புகார் அளித்தனர்.

இதனையடுத்து போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன், நடைமேடையில் காத்திருந்த பயணிகளிடம் எங்கு செல்கிறீர்கள்? எனக் கேட்டு, முன்பதிவு செய்யப்பட்ட பேருந்துகளில், முன்பதிவு செய்யாத பயணிகளை ஏற்றி அனுப்பி வைத்ததால், முன்பதிவு செய்த பயணிகள் கடும் அவதியடைந்தனர்.

மேலும் பயணி ஒருவர், “துறையூர் பகுதிக்கு செல்ல நான் முன்பதிவு செய்திருந்தேன். எனது பேருந்து இரவு 10.30க்கு வர வேண்டும். ஆனால் தற்போது 11:45 ஆகியும் பேருந்து குறித்து எந்தவொரு அறிவிப்பும் இல்லை. இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது முறையாக பதிலளிக்கவில்லை” என அமைச்சரிடம் முறையிட்டார்.

அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபனிடம் புகார் அளித்த பயணிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதற்கு அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன், “நீ நல்லா சாப்பிட்டு இருக்க; நான் இன்னும் சாப்பிடல” என பதிலளித்தார். இவ்வாறு அவர் ஒருமையில் பேசியது அங்கிருந்த பயணிகள் மத்தியில் முக சுளிப்பை ஏற்படுத்தியது. அந்த காட்சி தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளன.

இதுகுறித்து அந்த பயணி கூறுகையில், “அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது முறையாக பதில் அளிக்கவில்லை. ஆய்வு செய்யவந்த அமைச்சரிடம் கேட்டபோது அவரும் அலட்சியமாக பதிலளித்தது எங்களுக்கு மிகவும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது” என்றார்.

இதையும் படிங்க: தனியார் பாரில் அலைமோதிய மதுப்பிரியர்கள் - தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன், “கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து 1,981 பேருந்துகள் தென் மாவட்டங்களுக்கு இயக்கப்படுகின்றன. ஆனால் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்திற்குள் ஒரே வழியில் பேருந்துகள் வருவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. அதனால் பேருந்து நிலையத்திற்குள் மாற்று வழியில் பேருந்துகளை கொண்டுவர ஏற்பாடுகள் செய்வது குறித்த ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது” என கூறினார்.

TAGGED:

KILAMBAKKAM BUS STAND
போக்குவரத்து துறை அமைச்சர்
அமைச்சர் தமிழன் பார்த்திபன்
BUS DELAY COMPLAINT
MINISTER TAMILAN PARTHIBAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.