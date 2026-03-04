ETV Bharat / state

'பொதுமக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில் தாக்குதல் இல்லை' - துபாயில் இருந்து சென்னை வந்த பயணிகள் சொன்னதென்ன?

துபாயில் போர் சூழலில் சிக்கித் தவித்த, 364 பயணிகளை ஏற்றிக் கொண்டு, இரண்டாவது எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம், இன்று காலை சென்னை வந்தது.

சென்னை வந்தடைந்த பயணியின் உணர்ச்சி மிகுந்த புகைப்படம்
சென்னை வந்தடைந்த பயணியின் உணர்ச்சி மிகுந்த புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 4, 2026 at 9:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஈரானின் தாக்குதல்கள் அனைத்தும் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் நாடுகளைச் சேர்ந்த கட்டடங்கள், அவர்களுடைய ராணுவ தளங்களை மட்டுமே குறிவைத்து நடத்தப்படுகிறதே தவிர, பொதுமக்கள் இருக்கும் பகுதிகளில் இல்லை என்று துபாயில் இருந்து சென்னை திரும்பிய பயணிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஈரான் மீது இஸ்ரேல்,அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதற்கு பதிலடியாக ஈரானும் ஐக்கிய அரபு நாடுகள், இஸ்ரேல் மற்றும் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்க ராணுவ தளங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

இதனால் கடந்த சனிக்கிழமை முதல், மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் வான்வெளி எல்லைகள் மூடப்பட்டதால், விமான சேவைகள் கடந்த 4 நாட்களாக நிறுத்தப்பட்டன. இதையடுத்து துபாய், பக்ரைன், அபுதாபி, சார்ஜா, கத்தார். குவைத், மஸ்கட் போன்ற நாடுகளில் இருந்து விமான சேவைகள் முழுவதுமாக ரத்தானது.

இதன் காரணமாக சென்னை விமான நிலையத்திற்கு கடந்த சனிக்கிழமையில் இருந்து, இந்தப் பகுதிகளில் இருந்து விமானங்கள் எதுவும் வராமல், தொடர்ந்து விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டு வந்தன. இந்த நிலையில் கடந்த 3 நாட்களுக்கு பின்பு, நேற்று அதிகாலை ஒரே ஒரு எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம் மட்டும், துபாயிலிருந்து 217 பயணிகளுடன் சென்னைக்கு வந்தது. அதன் பின்பு எந்த விமானமும், துபாய் உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து சென்னைக்கு வரவில்லை.

இந்த நிலையில், இன்று துபாயில் இருந்து இரண்டாவது எமிரேட்ஸ் பயணிகள் விமானம், 364 பயணிகளுடன் சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்தது. அந்த பயணிகள் குடியுரிமை, சுங்க சோதனைகள் முடித்துவிட்டுவெளியே வந்தனர். வெளியே காத்திருந்த பயணிகளின் குடும்பத்தினர் உறவினர்கள், கண்ணீர் மல்க அவர்களை வரவேற்றனர்.

'ஓயாமல் கேட்கும் போர் விமானங்கள் சத்தம்...'

அப்போது அந்த விமானத்தில் வந்த, கடலூரைச் சேர்ந்த ஜனனி என்ற பயணி கூறுகையில், '' துபாயில் குண்டு வெடிப்பு, போர் விமானங்கள் பறக்கும் சத்தம் ஓயாமல் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கிறது. நேற்று நாங்கள் ஏர்போர்ட்டில் வந்து இருந்தபோது கூட, அமெரிக்க தூதரக கட்டடத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது. ஆனால் இந்த தாக்குதல்கள் அனைத்தும் அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் நாடுகளைச் சேர்ந்த கட்டடங்கள், அவர்களுடைய ராணுவ தளங்களை மட்டுமே குறிவைத்து நடத்தப்படுகின்றன.

பதற்றத்துக்கு மத்தியில் கடல் உணவு திருவிழா

பொதுமக்கள் இருக்கும் பகுதிகளில் தாக்குதல்கள் எதுவும் இல்லை. எனவே பொதுமக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. மக்கள் வழக்கம் போல், தங்களுடைய அன்றாடப் பணிகளை பார்த்துக் கொண்டு தான் இருக்கின்றனர். நேற்று கூட துபாயில் தென்னிந்திய மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியில், கடல் உணவு திருவிழா சிறப்பாக நடந்து கொண்டு இருந்தது. அதோடு துபாய் அரசாங்கம், அங்கு உள்ள பயணிகள் குறிப்பாக வெளிநாட்டுப் பயணிகளுக்கு முழு பாதுகாப்புகளை அளித்து வருகிறது. ஆனாலும் ''பொதுமக்கள் எச்சரிக்கையாக இருந்து கொள்ளுங்கள்'' என்று பொதுவான அறிவுறுத்தல் மட்டும் கொடுத்திருக்கின்றனர்'' என்றார்.

'பொதுமக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை...'

அதே போல, சேலத்தைச் சேர்ந்த சரவணகுமார் என்ற பயணி அமெரிக்காவில் இருந்து துபாய் வழியாக சென்னைக்கு வந்துள்ளார். நான்கு நாட்கள் துபாயில் சிக்கித் தவித்தபடி இருந்த அவர் சென்னைக்கு திரும்பியது குறித்து விவரிக்கையில், '' துபாயில் ராணுவ தாக்குதல்கள் நடந்து கொண்டு இருந்தாலும், பொதுமக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை. அதைப் போல, நாங்கள் (வெளிநாட்டு பயணிகள்) விமான நிலையத்தில் நான்கு நாட்கள் காத்திருந்த போது, எங்களுக்கு உணவு உட்பட அனைத்து வசதிகளையும், துபாய் அரசாங்கமும், துபாயில் உள்ள இந்திய தூதரக அதிகாரிகளும் செய்து தந்தனர். அதனால் நாங்கள் எந்த நெருக்கடிக்கும் ஆளாகாமல் திரும்பி வந்துள்ளோம்'' என தெரிவித்தார்.

சென்னையை சேர்ந்த பயணி பீட்டர் கூறுகையில், '' இங்குள்ள செய்திகளில் வருவது போல பெரிய பதற்றமான நிலை எல்லாம் துபாயில் இல்லை. அங்கு மக்கள் வழக்கம்போல தங்கள் பணிகளில் ஈடுபடுகின்றனர். நாங்கள் சுற்றுலாவுக்காக கடந்த சனிக்கிழமை தான் துபாய் சென்றோம். ஆனால், இந்த பிரச்சினையால் வேறு வழியில்லாமல் திரும்பி வந்து விட்டோம். எங்களுக்கு அனைத்து விதமான ஏற்பாடுகளையும், துபாய் விமான நிலையத்தில் அதிகாரிகள் செய்து தந்தனர்'' இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

இதையும் படிங்க: கர்தவ்ய த்வார்; 'தமிழர்களின் சூட்டை' தாங்காமல் கழற்றி எடுக்கப்பட்ட இந்தி எழுத்துக்கள்

TAGGED:

NO ATTACKS ON CIVILIAN AREAS
US IRAN CONFLICT
DUBAI SITUATION
துபாய்
PASSENGERS EXPLAIN DUBAI SITUATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.