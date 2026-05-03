விமானத்தில் அவசர கால கதவை திறந்து கீழே குதித்த பயணி: சென்னையில் பரபரப்பு
தரையிறங்கி விமானம் திரும்பிய போது கீழே குதித்து ஓடுபாதையில் தப்பியோட முயன்ற அந்த பயணியை மடக்கி பிடித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : May 3, 2026 at 10:14 AM IST
சென்னை: சார்ஜாவில் இருந்து சென்னை சர்வதேச விமான நிலையம் வந்த பயணிகள் விமானம் தரையிறங்கும் போது பயணி ஒருவர் அவசர கால கதவை திறந்து கீழே குதித்து ஓடிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு இன்று அதிகாலை 3:30 மணி அளவில் 217 பயணிகளுடன் சார்ஜாவிலிருந்து ஏர் அரேபியன் பயணிகள் விமானம் வந்தது. இந்த விமானம் சென்னை விமான நிலைய ஓடு பாதையில் தரையிறங்கி, அதன் பிறகு டாக்ஸி வேயில் வந்து நிற்க தயாரானது. அப்போது அந்த விமானத்தில் பயணம் செய்த புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முகமது நிஜாமுதீன் ஷெரீப் (30) என்ற பயணி திடீரென விமானத்தின் அவசரகால கதவைத் திறந்து கீழே குதித்து அங்கிருந்து ஓடி உள்ளார். இதனால் விமானத்தில் இருந்த மற்ற பயணிகள் பெரும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
மேலும் விமான நிலையத்தில் பெரும் பரபரப்பு தொற்றிக் கொண்டது. இதை அடுத்து விமான நிலைய பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் மத்திய தொழிற்பாதுகாப்புப் படை அதிகாரிகள் விரைந்து சென்று விமானத்தின் அவசர கதவு வழியாக வெளியே குதித்து தப்பி ஓடிய பயணியை சுற்றி வளைத்துப் பிடித்தனர். இதனால் அந்த விமானம் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நடைமேடைக்கு கொண்டு வர முடியாமல் டாக்ஸி வேயில் நிறுத்தப்பட்டது.
இதன் காரணமாக லண்டனில் இருந்து சென்னை வந்த பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் பயணிகள் விமானம் சென்னை விமான நிலையத்தில் தரையிறங்க முடியாமல் பெங்களூரு விமான நிலையத்திற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.
இதையடுத்து மத்திய உளவுத்துறை அதிகாரிகள், சென்னை விமான நிலைய பாதுகாப்பு குழுவின் உயர்மட்ட அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று விசாரணையை தொடங்கினர்.
முகமது நிஜாமுதீன் ஷெரீப்பை தனி அறையில் வைத்து விசாரணை செய்தபோது அந்த நபர் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பேசியும், புலம்பிக் கொண்டும், தன்னை யாரோ கொலை செய்து விடுவார்கள் என்ற அச்சத்தில் கீழே குதித்ததாகவும் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகளுக்கு மேலும் சந்தேகம் வந்துள்ளது. அவர் உண்மையில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவரா? அல்லது தீவிரவாத இயக்கத்தை சேர்ந்த நபரா? வேறு ஏதேனும் குற்றப் பின்னணி கொண்டவரா? போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் துருவி துருவி தீவிர விசாரணை நடத்தினர்.
மேலும் இன்று காலை நான்கு மணி அளவில் சார்ஜா செல்ல வேண்டிய ஏர் அரேபியன் ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம், மூன்றரை மணி நேரம் தாமதமாக இன்று காலை 7.45 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டு சென்றது. மேலும் பெங்களூருக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்ட பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் பயணிகள் விமானம் மீண்டும் சென்னை விமான நிலையம் வந்து காலை 5.30 மணி அளவில் லண்டன் செல்ல வேண்டிய நிலையில் அந்த விமானம் இன்று காலை 9 மணி அளவில் லண்டன் புறப்பட்டு செல்லும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் விமானத்தின் அவசர கால கதவை திறந்து கீழே குதித்த பயணிக்கு லேசான காயங்கள் ஏற்பட்ட நிலையில், அவருக்கு சென்னை விமான நிலைய மருத்துவமனையில் முதலுதவி அளிக்கப்பட்டு, அவரிடம் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சினிமா காட்சியைப் போல், சென்னை விமான நிலையத்தில் விமானத்திலிருந்து அவசரகால கதவை திறந்து பயணி ஒருவர் கீழே குதித்து ஓடிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.