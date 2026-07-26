முதலமைச்சர் விஜய் கர்நாடகா செல்வது குறித்து தலைமை அறிவிக்கும் - அமைச்சர் வினோத் தகவல்
மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய், கர்நாடக முதலமைச்சர் சிவக்குமாருடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட உள்ளதாக கடந்த ஜூலை 24ஆம் தேதி அமைச்சர் வினோத் தெரிவித்திருந்தார்.
Published : July 26, 2026 at 1:49 PM IST
கும்பகோணம்: மேகதாது அணை மற்றும் காவிரி நதிநீர் விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் கர்நாடகா பயணம் குறித்து கட்சி தலைமை அறிவிக்கும் என்று வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் தெரிவித்துள்ளார்.
கும்பகோணம் பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் மற்றும் வடிகால் வாய்கால்கள் தூர்வாரப்படாமல் ஆகய தாமரைகள் மண்டிக் கிடப்பதால் மழைக்காலங்களில் பல இடங்களில் தண்ணீர் தேங்கிவதால் பெரும் அவதிக்குள்ளாவதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் அளித்து வந்தனர்.
அதை தொடர்ந்து, ரூ.70 லட்சம் மதிப்பீட்டில் இந்த வாய்கால்களை தூர்வார நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. முதல்கட்டமாக செட்டிமண்டபம் பகுதியில் உள்ள கழிவுநீர் வாய்க்காலில் மண்டி கிடக்கும் ஆகாயத்தாமரை செடிகளை அகற்றும் பணிகளை வேளாண்துறை அமைச்சர் வினோத் இன்று (ஜூலை 26) தொடங்கி வைத்தார்.
இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “இனிவரும் மழைக்காலங்களில் கும்பகோணம் பகுதியில் மழைநீர் தேங்காத வகையில், அனைத்து கழிவுநீர் மற்றும் வடிகால் வாய்கால்களும் முழுவதுமாக தூர்வார்ப்படும். இதற்காக, சிஎஸ்ஆர் தனியார் வங்கியிடம் இருந்து ரூ.70 லட்சம் நிதியதவி பெறப்பட்டு, பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ள இப்பணிகள் 20 நாட்களில் நிறைவு பெறும்.
வருகிற நாட்களில் எல் நினோ பாதிப்பு அதிகரிக்கும் என்பதால், வறட்சி அதிகம் இருக்கு என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதனால், குறைந்த தண்ணீர் செலவில், அதிக மகசூல் தரக்கூடிய குறுகிய கால பயிர்களை அந்தந்த பகுதி விவசாயிகள் பயிடுட்டு சாகுபடி செய்வது குறித்து விவசாயிகளுக்கு விரைவில் வழிகாட்டுதல் வழங்கப்படும்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கு முன்னதாக, கடந்த ஜூலை 24 அன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் வினோத், மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதியில் கர்நாடக முதலமைச்சர் சிவக்குமாருடன் பெங்களூருவில் வைத்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட உள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார்.
இதற்கு பல்வேறு எதிர்க்கட்சி தலைவர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த நிலையில், நேற்று (ஜூலை 25) பேசிய அமைச்சர் ராஜ்குமார், “முதலமைச்சர் விஜயின் கர்நாடகா பயணம் குறித்து தலைமை அதிகாரப்பூர்வமாக விரைவில் அறிவிக்கும்” என்று தெரிவித்திருந்தார்.
இதுகுறித்து அமைச்சர் வினோத்திடம் நிரூபர் ஒருவர் கேள்வி எழுப்பியபோது, ”மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜயின் கர்நாடகா பயணம் குறித்து கட்சி தலைமை விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கும்” என்று தெரிவித்தார்.