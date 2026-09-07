ஒப்பந்த மதிப்பில் 7.5% முதல் 10% வரை பார்ட்டி ஃபண்ட் வசூல் - அமலாக்கத் துறை ஆவணத்தை சுட்டிக்காட்டி பேசிய முதல்வர் விஜய்
திமுக இருக்கின்ற இடத்தில்தான் தப்பு நடக்கும்; தப்பு நடக்கின்ற இடத்தில்தான் திமுக இருக்கும் என முதலமைச்சர் விஜய் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : September 7, 2026 at 4:30 PM IST
சென்னை: கடந்த திமுக ஆட்சியில் ஒப்பந்த மதிப்பில் 7.5% முதல் 10% வரை பார்ட்டி ஃபண்ட் வசூல் செய்யப்பட்டதாக அமலாக்கத் துறையின் ஆவணத்தைச் சுட்டிக்காட்டி சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் ஆவேசமாகப் பேசியுள்ளார்.
திமுக ஆட்சியில் பார்ட்டி ஃபண்ட்
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் காவல்துறை மானிய கோரிக்கை விவாதத்தின் மீதான பதிலுரையின் போது பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "பார்ட்டி ஃபண்ட் என்று சொன்னபோது, ஆதாரம் கேட்டார்கள். ஆதாரம் பக்கத்திலேயே இருக்கிறது. இந்த விவகாரத்தில் அமலாக்கத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையைப் பாருங்கள். திமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது வழங்கப்பட்ட ஆவணத்திலும் பார்ட்டி ஃபண்ட் தொடர்பான தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அந்த ஆவணத்தில் முறைகேடுகள் குறித்தும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பான நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளில் நாங்கள் தலையிடவில்லை. அதுகுறித்து எந்தக் கருத்தையும் நாங்கள் தெரிவிக்கவில்லை. ஆனால், பார்ட்டி ஃபண்ட் தொடர்பான ஆதாரம் வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். அதனால்தான் அமலாக்கத்துறை அறிக்கையையே சுட்டிக்காட்டுகிறோம்.
அமலாக்கத்துறை குறிப்பிட்டுள்ள அந்த ஆவணத்தில், ஒப்பந்த மதிப்பில் 7.5 சதவீதம் முதல் 10 சதவீதம் வரை பார்ட்டி ஃபண்ட் என்ற பெயரில் பணம் வசூலிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஒப்பந்தத் தொகையில் குறிப்பிட்ட சதவீதத்தை வழங்க வேண்டும் என்று கூறி, அந்தப் பணம் பார்ட்டி ஃபண்ட் என்ற பெயரில் வசூலிக்கப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
அமலாக்கத்துறை ஆவணம் கூறுவது என்ன?
அமலாக்கத்துறை ஆவணத்தில், பொதுப்பணித்துறை, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை உள்ளிட்டத் துறைகளின் ஒப்பந்ததாரர்களிடமிருந்து பார்ட்டி ஃபண்ட் என்ற பெயரில் லஞ்சம் வசூலிக்கப்பட்டதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த பார்ட்டி ஃபண்ட் ஆளும் கட்சியின் நலனுக்காகவும், தமிழ்நாடு அரசை நடத்தும் கட்சியின் நலனுக்காகவும் வசூலிக்கப்பட்டதாக அந்த ஆவணம் குறிப்பிடுகிறது.
அதில், கட்சி நிதியின் நேரடி பயனாளிகள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், அவரது மகனும், துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் மேலும் பலர் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அரசு அதிகாரிகள் 'பார்ட்டி ஃபண்ட்’ என்ற பெயரில் லஞ்சம் வசூலித்ததாகவும் அந்த ஆவணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இது ஒரு துறை தொடர்பான விவகாரம் மட்டுமல்ல. மற்றொரு துறை தொடர்பாகவும் அமலாக்கத்துறை பல்வேறு தகவல்களைத் தெரிவித்துள்ளது. அந்தத் துறைக்கு யார் அமைச்சராக இருந்தார்கள், பின்னர் யார் அமைச்சராக மாற்றப்பட்டார்கள் என்பது அவர்களது பிரச்சனை. அதற்குள் நாம் செல்ல வேண்டியதில்லை.
செந்தில் பாலாஜி மீது குற்றச்சாட்டு
ஆனால், அந்தத் துறையில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகள் குறித்து அமலாக்கத்துறை விரிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது. குறிப்பாக, அந்தத் துறையின் அமைச்சராக இருந்த செந்தில்பாலாஜி, தனது அமைச்சர் பதவியையும், அதிகாரத்தையும் தவறாகப் பயன்படுத்தியதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. அதாவது, 'Abusing Their Official Position' என்றும், 2021- ஆம் ஆண்டு முதல் 'Dishonest Intention' உடன் குற்றச்சதியில் ஈடுபட்டதாகவும் அமலாக்கத்துறை குறிப்பிட்டுள்ளது.
இதுதான் அவர்கள் கேட்கும்; ஆதாரம் எங்கே என்று கேட்கிறார்கள்?, பக்கத்திலேயே இருக்கிறது. அமலாக்கத்துறை ஆவணத்திலேயே இருக்கிறது. டாஸ்மாக் துறை அமைச்சரும், அவருடன் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட சில அதிகாரிகளும் இந்த விவகாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்திருக்கிறது. அதுமட்டுமின்றி, சில தனிநபர்களின் பெயர்களும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, ரத்தீஷ் என்பவர் பல அதிகாரிகளின், குறிப்பாக மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் நிலையிலான அதிகாரிகளின் பணியிட மாற்றங்களை முடிவு செய்ததாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. அவரைப் பற்றி குறிப்பிடும்போது, 'Central figure, Operating as an unauthorised power broker' என்று அமலாக்கத்துறை குறிப்பிட்டுள்ளது.
டாஸ்மாக் டெண்டர்களில் முறைகேடு
இந்த ரத்தீஷ் யார்? யாருக்கு நெருக்கமானவர்? திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இவர் எத்தனை அதிகாரிகளின் பணியிட மாற்றங்களில் தலையிட்டுள்ளார். அதேபோல், செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார், டாஸ்மாக், போக்குவரத்து டெண்டர்களில் தலையிட்டதாகவும், மோசடி, முறைகேடு மற்றும் சட்டவிரோத நிதிப் பரிவர்த்தனைகளில் ஈடுபட்டதாகவும் அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. மேலும், கடந்த ஒரு தசாப்தமாக நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் நிதி முறைகேடுகள், 2021 முதல் 2025 வரையிலான காலகட்டத்தில் பல மடங்கு அதிகரித்ததாகவும் அமலாக்கத்துறை குறிப்பிட்டுள்ளது.
கரூர் கேங்கின் தலைவன் யார்?
திமுக எதைச் செய்தாலும் குடும்பமாகச் சேர்ந்துதான் செய்வார்கள் என்பதற்கு இதுவே உதாரணம். இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் கவனிக்க வேண்டும். அமலாக்கத்துறை அறிக்கையில், கோயம்புத்தூர், கரூர் மற்றும் பிற மாவட்டங்களில் இருந்த அரசியல் பிரமுகர்கள், பார் உரிமையாளர்களிடம் கட்சி நிதி என்ற பெயரில் வற்புறுத்திப் பணம் வசூலித்ததாகவும், அவர்கள் ‘கரூர் கேங்’ எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கரூர் கேங் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். அந்தக் கேங்கின் தலைவன் யார்? அவருக்கு யார் நெருக்கமானவர்கள்?
அமலாக்கத் துறையின் ஆவணத்தைச் சுட்டிக் காட்டிய முதல்வர் விஜய்
அதேபோல், வாடிக்கையாளர்களிடம் கூடுதல் தொகை வசூலித்தது தொடர்பாக, 'From Rs.10 to Rs.100 was illegally collected from the customers between 2021 to 2025 in an organised manner' என்று அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இங்கே 'In an organised manner' என்ற வார்த்தையைக் குறிப்பாகக் கவனிக்க வேண்டும். தவறைச் செய்தது மட்டுமல்ல; சட்டவிரோதமாகச் செய்த செயல்களைக்கூட ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட முறையில் செய்திருக்கிறார்கள் என்று அமலாக்கத்துறை கூறுகிறது. இப்படியொரு ஊழல் முறைகேட்டை இதற்கு முன்பு யாராவது கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா?
திமுக ஆட்சியில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகளைப் பற்றி அமலாக்கத்துறை பயன்படுத்தியுள்ள வார்த்தைகளையும் கவனிக்க வேண்டும். 'Malpractice, fraud, manipulation, misuse of power, abusing official position, Karur gang, organised crime syndicate, dishonest intention, corrupt, corrupt and illegal manner' எனப் பல்வேறு கடுமையான வார்த்தைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. இப்போது இதுகுறித்து கேட்டால், உச்சநீதிமன்றம்தான் ஜாமீன் கொடுத்தது என்று கூறுவார்கள்.
பாஸ்போர்ட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் ஏன் உத்தரவிட்டது?
ஜாமீன் வழங்கப்பட்டதால் விசாரணை நடத்தக் கூடாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் கூறியிருக்கிறதா? ஜாமீன் நிராகரிக்கப்பட்டால் உயர் நீதிமன்றமும், ஜாமீன் வழங்கப்பட்டால் உச்சநீதிமன்றமும் விசாரணை நடத்தக் கூடாது என்று எங்காவது கூறப்பட்டிருக்கிறதா? மேலும், பாஸ்போர்ட்டை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் ஏன் உத்தரவிட்டது? அதற்கு என்ன அர்த்தம்? எல்லாவற்றையும் நீதிமன்றங்கள் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன.
இப்போது இரண்டு துறைகளின் கோப்புகளைத் திறந்ததற்கே இவ்வளவு விஷயங்கள் வெளியில் வருகின்றன என்றால், மற்ற துறைகளின் கோப்புகளையும் திறந்தால் இன்னும் எத்தனை முறைகேடுகள், எத்தனை அதிர்ச்சிகரமான தகவல்கள் வெளிவரும் என்பது தெரியவில்லை. இந்த உலகத்தில் இரண்டு வகையானவர்கள் இருக்கிறார்கள். தப்பு செய்துவிட்டு அதைத் மாட்டிக்கொள்கிறவர் ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கம், அந்தத் தப்பிலிருந்து எப்படி தப்பிக்கலாம், மாட்டிக்கொள்ளாமல் இருக்கலாம் என்பதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்துவிட்டு தப்பு செய்கிறவர்கள்.
திமுக இருக்கின்ற இடத்தில்தான் தப்பு நடக்கும்
நம்முடைய தோழர்கள் எல்லாம் இரண்டாவது கேட்டகரியைச் சேர்ந்தவர்கள். அடுத்ததாக, திமுக மேடையில் பேசும்போது பெருமையாக ஒரு விஷயத்தைச் சொல்வார்கள். திமுக இருக்கிற இடத்தில் தப்பே நடக்காது; தப்பு நடக்கிற இடத்தில் திமுகவே இருக்காது என்பார்கள். அதனால் நானும் கொஞ்சம் உல்டாவாகச் சொல்கிறேன். திமுக இருக்கின்ற இடத்தில்தான் தப்பு நடக்கும்; தப்பு நடக்கின்ற இடத்தில்தான் திமுக இருக்கும்.
நம்முடைய நண்பர்கள் ஏதாவது பேசும்போது நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள். நான் பேசும்போதோ, நம்முடைய நண்பர்கள் பேசும்போதோ ஊழல் என்று ஒரு வார்த்தையைச் சொல்லிவிட்டால் போதும். உடனே எல்லோரும் நிற்பார்கள். ஆதாரம் கொடு என்று கேட்பார்கள். ஆனால், ஒன்றை மட்டும் அவர்கள் சொல்ல மாட்டார்கள். அதை நீங்கள் கவனித்திருக்கிறீர்களா?, ஊழல் செய்யவே இல்லை என்று சொல்ல மாட்டார்கள். ஊழல் செய்யாதவர்கள் ஆதாரம் கேட்பார்கள். ஊழலே செய்யாதவர்கள் அதைப் பற்றிக் கண்டுகொள்ளவே மாட்டார்கள்.
அண்ணா, எம்.ஜி.ஆர்., என்.டி.ஆர்., வரிசையில் விஜய்
திமுக எங்களைப் பற்றி எவ்வளவு அவதூறாகப் பேசினாலும், நாங்கள் அவர்களைப் போல மிகவும் கீழ்த்தரமாக இறங்கிப் பேசுகிறவர்கள் கிடையாது. ஆனால், ஒன்றை மட்டும் செய்யலாம். அரை நூற்றாண்டு கீழே போய், ஆழமாகத் தோண்டி, துருவி, எல்லா உண்மைகளையும் மேலே கொண்டு வந்து, மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்தப் போலி பிம்பத்தையும், போலி பிராண்டையும் உடைத்துக் காட்டுவோம்.
1967- அண்ணா, 1977- எம்.ஜி.ஆர்., 1982- என்.டி.ஆர், 2026- விஜய், மக்கள் நம் பக்கம்தான் எப்போதும் இருப்பார்கள். நான் இந்த நாற்காலிக்காகவோ, அதிகாரத்திற்காகவோ இங்கு வரவில்லை. மக்களுக்கு உண்மையிலேயே நல்லது செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் வந்திருக்கிறேன். இன்னும் சொல்லப்போனால், மக்களுக்கு நன்றிக்கடன் செலுத்துவதற்காக மட்டுமே இங்கு வந்திருக்கிறேன்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.