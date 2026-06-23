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பார்ட்டி ஃபண்ட் விவகாரம்; சட்டப்பேரவையில் எழுந்த சலசலப்புக்கு இடையே வெளிநடப்பு செய்த திமுக

டாஸ்மாக்கில் பார்ட்டி ஃபண்ட் என்ற பெயரில் வசூலிக்கப்பட்ட பணம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வெளிச்சத்துக்கு வருவதாக முதல்வர் விஜய் தனது உரையில் குறிப்பிட்டார்.

சட்டப்பேரவையில் உரையாற்றும் முதல்வர் விஜய்
சட்டப்பேரவையில் உரையாற்றும் முதல்வர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 23, 2026 at 8:16 PM IST

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சென்னை: பார்ட்டி ஃபண்ட் விவகாரம் தொடர்பாக முதல்வர் சட்டப்பேரவையில் பேசிய நிலையில், திமுக உறுப்பினர்கள் அவையில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.

தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டம் கடந்த ஒரு வாரமாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் இன்று பதிலுரை வழங்கினார்.

மின்வெட்டுக்கு யார் காரணம்?

அப்போது பேசிய அவர், "தற்போது சில பகுதிகளில் ஏற்படும் மின்வெட்டுக்கு மின்மாற்றி பழுதுகள் உள்ளிட்ட தொழில்நுட்ப குறைபாடுகளே முக்கிய காரணமாக உள்ளது. கடந்த ஆட்சியில் ஏற்பட்ட நிர்வாகக் குளறுபடிகளின் விளைவுகளும் தற்போதைய நிலைக்கு ஒரு காரணமாக அமைந்துள்ளது. இருந்தாலும் மின்வெட்டு பிரச்சனை விரைவில் சரிசெய்யப்படும்.

மோதலை விரும்பவில்லை

ஒன்றிய அரசுடன் மோதல் போக்கை விரும்பவில்லை. மாநில உரிமைகள் மற்றும் கொள்கைகளில் ஒருபோதும் சமரசம் செய்யமாட்டோம். நாம் யாருடைய அணியிலும் இல்லை; எப்போதும் மக்களின் அணியில்தான் இருக்கிறோம்.

பெண்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் போதைப்பொருள் தடுப்பு தொடர்பாக அரசு தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. போதைப்பொருள் பிரச்சனை தற்போதைய ஆட்சியில் உருவானது அல்ல. பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் பிரச்சினை. அதுகுறித்து எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பும் விமர்சனங்கள் அக்கறையை விட அரசியல் குற்றச்சாட்டுகளாகவே தோன்றுகின்றன.

டாஸ்மாக்கில் பார்ட்டி ஃபண்ட் என்ற பெயரில் வசூலிக்கப்பட்ட பணம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வெளிச்சத்துக்கு வருகிறது. அந்த பணத்தை அரசு கஜானாவுக்கு கொண்டு சேர்த்து வருகிறோம்" என்றார்.

சட்டப்பேரவையில் உரையாற்றும் முதல்வர் விஜய்
சட்டப்பேரவையில் உரையாற்றும் முதல்வர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதற்கு திமுக உறுப்பினர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து அமளியில் ஈடுபட்டனர். அப்போது பேசிய சபாநாயகர், 'முதல்வர் பேசி முடித்த பிறகு எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு அனுமதி தரப்படும்' என்றார்

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "முதலமைச்சர் பார்ட்டி ஃபண்ட் என்ற வார்த்தையைத்தான் பயன்படுத்தினார். எந்தக் கட்சியின் பெயரையும் குறிப்பிடவில்லை. குதிரைப் பேரம், சோபா மாடல் போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டபோது நாங்கள் அமைதியாக இருந்தோம். அதே சகிப்புத்தன்மையுடன் முதலமைச்சரின் உரையையும் கேட்க வேண்டும்" என்றார்.

இதையடுத்து பேசிய அமைச்சர் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "நேற்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பல உண்மைக்குப் புறம்பான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தபோதும் நாங்கள் அமைதியாக இருந்தோம். கடந்த நான்கு நாட்களாக முதலமைச்சர் ஏன் பேசவில்லை என்று கேட்டு வந்தவர்கள், அவர் பேசத் தொடங்கியவுடன் குறுக்கிடுவது ஏன்?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவை முன்னவர் செங்கோட்டையன், "ஆளும் கட்சியாக இருந்தபோது நீங்கள் பேச்சை முழுமையாகக் கேட்டு பின்னர் பதிலளிக்க வேண்டும் என்று கூறினீர்கள். அதே நடைமுறையை இன்றும் பின்பற்ற வேண்டும். தமிழகத்தில் மின்வெட்டு நிலவுவதாக திமுக உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டை தெரிவித்து வருகிரார்கள். திமுக ஆட்சியில் ஆற்காடு வீராசாமி அமைச்சராக இருந்த காலத்தில் மின்தடை இல்லையா?" என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.

இதன் பின்னர் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி, "எதையும் ஆதாரத்துடன் பேச வேண்டும். பார்ட்டி ஃபண்ட் என்றால் எந்தக் கட்சியை குறிப்பிடுகிறார் என்பதை வெளிப்படையாகச் சொல்ல வேண்டும். அதனை எதிர்கொள்ள நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்" என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய சபாநாயகர், "முதலமைச்சர் தனது உரையை முடித்த பிறகு எதிர்க்கட்சித் தலைவருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும். குறுக்கீடு செய்யாமல் அமைதியாக இருங்கள். ஆதாரம் இல்லாத கருத்துகள் பதிவாகியிருந்தால் அவற்றை அவைக்குறிப்பிலிருந்து நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றார்.

இதைத்தொடர்ந்து முதலமைச்சரின் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக உறுப்பினர்கள் அவையிலிருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.

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பார்ட்டி ஃபண்ட்
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