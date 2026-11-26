ஜெம் வீரமணி வழக்கு: உதவியாளர் பார்த்திபன் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி செய்து உத்தரவு
காவல்துறை தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், 18 சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட புகாரில் பார்த்திபனுக்கும் முக்கிய தொடர்பு இருப்பதாகவும், 2வது குற்றப்பத்திரிக்கையிலும் அவரது பெயர் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : November 26, 2026 at 2:14 PM IST
சென்னை: சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்ட ஜெம் வீரமணியின் உதவியாளர் பார்த்திபனின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னையை சேர்ந்த ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவன உரிமையாளர் ஜெம் வீரமணி சிறுமிகளுக்குப் பாலியல் துன்புறுத்தல் அளித்ததாக புகார் அளிக்கப்பட்டது. அந்த புகாரின் பேரில், ஜெம் கிரானைட்ஸ் உரிமையாளர் வீரமணிக்கு எதிராக இதுவரை 9 போக்சோ வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும் இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய பல்வேறு நபர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக, ஜெம் வீரமணி, மகேந்திர சிம்ஹன், சாந்தி, லாசர், கணேசன், சீனிவாசன், சக்திவேல், பாபு, பார்த்திபன் மற்றும் பெருமாள் என்கிற பாலா ஆகிய 10 பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
மேலும் ஒரு வழக்கில் வீரமணி, அவரது உதவியாளர்களான பாபு, மற்றும் பார்த்திபன் ஆகிய மூன்று பேருக்கு எதிராக, சிறப்பு புலனாய்வு குழு விசாரணை நடத்தி, சுமார் 500 பக்கங்கள் கொண்ட முதல் குற்றபத்திரிகையை தாக்கல் செய்தது. இதில் 86 ஆவணங்களும், 41 சாட்சிகளும் வழக்கில் உள்ளது.
இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட பார்த்திபன், போக்சோ நீதிமன்ற உத்தரவின் படி தற்போது நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் உள்ளார். இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் ஜாமின் கோரி அவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில் கடந்த அக்டோபர் 5ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டதாகவும், தனக்கும், இந்த வழக்கிற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்பதால் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என கோரியிருந்தார்.
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இந்த வழக்கில் காவல்துறை தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், ஜெம் வீரமணியால் 18 சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட புகாரில் பார்த்திபனுக்கும் முக்கிய தொடர்பு இருப்பதாகவும், 2வது குற்றப்பத்திரிக்கையிலும் அவரது பெயரும் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி என். ரமேஷ், பார்த்திபனின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.