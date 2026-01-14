போராட்டத்தில் விபரீத முடிவு... பகுதி நேர ஆசிரியர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்பு
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த பகுதி நேர ஆசிரியர்கள் மருத்துவமனை வளாகத்திற்கு வருவதால் பரபரப்பு நிலவுகிறது.
சென்னை: போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த பகுதி நேர ஆசிரியர் கண்ணன் நேற்று உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயன்ற நிலையில் இன்று சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
சென்னையில் பகுதி நேர ஆசிரியர்கள் 'சம வேலைக்கு சம ஊதியம்' மற்றும் திமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியான 'பகுதி நேர ஆசிரியர்கள் பணி நிரந்தரம்' (வாக்குறுதி எண் 181) உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடந்த 8 ஆம் தேதி முதல் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மேற்கண்ட முக்கிய கோரிக்கைகளுடன், தற்போதைய தொகுப்பூதியமான ரூ.12,500-லிருந்து ஊதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். இதற்காக பகுதி நேர ஆசிரியர்கள் திமுகவின் வாக்குறுதியை குறிக்கும் வகையில், தங்கள் நெற்றியில் 181 என எழுதியும் நூதன முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் 19-வது நாளாக நேற்று (ஜன.13) பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநர் அலுவலகத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்ட பகுதி நேர ஆசிரியர்களை காவல் துறையினர் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்தனர். பின்னர் அவர்களை அங்கிருந்து வானகரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் மண்டபத்திற்கு கொண்டு சென்று அடைத்தனர்.
அப்போது பெரம்பலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பகுதி நேர உடற்கல்வி ஆசிரியர் கண்ணன் திடீரென தற்கொலைக்கு முயன்றார். இதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த சக ஆசிரியர்கள் உடனே அவரை மீட்டு அருகில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து அவர் மேல் சிகிச்சைக்காக கீழ்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த ஆசிரியர் கண்ணன் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்தார். இது சக ஆசிரியர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேலும், போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்த பகுதி நேர ஆசிரியர்கள் மருத்துவமனை வளாகத்திற்கு வருவதால் பரபரப்பு நிலவுகிறது. இதனால் அசம்பாவிதம் ஏதும் ஏற்படாமல் இருக்க மருத்துவமனை வளாகத்தில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல.. வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை தொலைபேசி மூலமாக +91 44 2464 0050 +91 44 2464 0060, இமெயில் மூலமாக help@snehaindia.org தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.