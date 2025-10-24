ETV Bharat / state

ரவுடி நாகேந்திரன் மகனுக்கு ஒரு நாள் பரோல்... நீதிமன்றம் உத்தரவு!

மனிதாபிமான அடிப்படையில் பரோல் வழங்க நீதிமன்றம் பரிசீலிக்க வேண்டும் என மனுதாரர் விசாலாட்சி தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (Parole to deceased rowdy Nagendra song for perform final rites, MHC)
சென்னை: மறைந்த ரவுடி நாகேந்திரனின் 16 ஆம் நாள் காரியத்தில் பங்கேற்க, அவரது இளைய மகன் அஜித் ராஜுக்கு, அக்டோபர் 26 ஆம் தேதி ஒரு நாள் பரோல் வழங்கி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநில தலைவராக இருந்த ஆர்ம்ஸ்ட்ராங் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு, பெரம்பூரில் அவரது வீடு அருகே மர்ம கும்பலால் படுகொலை செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவம் தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் கைதான ரவுடி நாகேந்திரன், கல்லீரல் பாதிப்பால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி சமீபத்தில் உயிரிழந்தார். இவருடைய இறுதி சடங்கில் பங்கேற்க, அதே வழக்கில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த நாகேந்திரனுடைய இரண்டு மகன்கள் அஸ்வத்தாமன் மற்றும் அஜித் ராஜ் ஆகியோருக்கு மூன்று நாட்கள் பரோல் வழங்கி அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இந்த நிலையில், நாகேந்திரனின் 16 ஆம் நாள் காரியம் வரும் 26 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதில் பங்கேற்பதற்காக சிறையில் உள்ள அவருடைய இளைய மகன் அஜித் ராஜுக்கு இரண்டு நாட்கள் பரோல் வழங்க வேண்டும் என நாகேந்திரன் மனைவி விசாலாட்சி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார் மற்றும் ஜோதிராமன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல் துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள அஜித் ராஜுக்கு பரோல் வழங்க சட்டத்தில் இடமில்லை என தெரிவித்தார்.

ஆனால், மனிதாபிமான அடிப்படையில் பரோல் வழங்க நீதிமன்றம் பரிசீலிக்க வேண்டும் என மனுதாரர் விசாலாட்சி தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.

இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார் மற்றும் ஜோதிராமன் அமர்வு, தந்தையின் 16 ஆம் நாள் காரியத்தில் மகன் கலந்து கொள்ள வேண்டியது முக்கியமானது என்பதால், நாகேந்திரனின் இளைய மகன் அஜித் ராஜுக்கு வரும் அக்டோபர் 26 ஆம் தேதி ஒரு நாள் மட்டும் பரோல் வழங்கி உத்தரவிட்டனர்.

ஏற்கனவே, நாகேந்திரனின் மூத்த மகன் அஸ்வத்தாமனுக்கு அக்டோபர் 28 ஆம் தேதி வரை இடைக்கால ஜாமீன் வழங்கி முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரவுடி நாகேந்திரன்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
PAROLE TO NAGENDRAN SON

