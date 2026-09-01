ETV Bharat / state

வீட்டு வசதி, நகர்ப்புற வளர்ச்சி திட்டங்களை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது? முதல்வருடன் நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு ஆலோசனை

சென்னையில் அதிகரித்து வரும் நகர்ப்புற மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து நெரிசல், குடிசைப்பகுதி மேம்பாடு, மழைநீர் வடிகால் மற்றும் நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு போன்றவை குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டதாக தெரிகிறது.

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் (X/@TNDIPR)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2026 at 9:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற திட்டங்கள் குறித்து நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

நேற்று (ஆகஸ்ட் 31) சென்னை கிண்டியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நாடாளுமன்ற வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்களுக்கான நிலைக்குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர். அதனைத் தொடர்ந்து தலைமைச் செயலகத்திற்கு வந்து முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் உயரதிகாரிகளை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினர்.

இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், நமது மாநிலத்தில் மத்திய அரசின் திட்டங்களை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது, அதற்கான நிதி ஒதுக்கீடு ஆகியவை குறித்து நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் ஆலோசித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும், நகர்ப்புற மக்களுக்கான வீட்டு வசதி, அனைவருக்கும் வீடு என்ற இலக்கை அடைவதற்கான திட்டங்களின் செயல்பாடு, நகர்ப்புற ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களுக்கான வீட்டு வசதி திட்டங்கள் உள்ளிட்டவை குறித்தும் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்ததாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.

குறிப்பாக, மத்திய அரசின் வீட்டு வசதி திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன, பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை, திட்டங்களுக்கான மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் பங்களிப்பு, திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் எதிர்கொள்ளப்படும் சவால்கள் ஆகியவை குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

நகர்ப்புற வளர்ச்சியைப் பொறுத்தவரை, நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு, குடிநீர் மற்றும் கழிவுநீர் மேலாண்மை, திடக்கழிவு மேலாண்மை, நகர்ப்புற போக்குவரத்து மற்றும் திட்டமிட்ட நகர்ப்புற வளர்ச்சி உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்கள் குறித்தும் ஆலோசனை நடைபெற்றதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

சென்னையைப் பொறுத்தவரை, அதிகரித்து வரும் நகர்ப்புற மக்கள் தொகை, போக்குவரத்து நெரிசல், குடிசைப்பகுதி மேம்பாடு, மழைநீர் வடிகால் மற்றும் நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு போன்ற பிரச்சினைகள் குறித்தும் அதிகாரிகளிடம் ஆலோசனை மேற்கொண்டதாக தெரிகிறது.

இதையும் படிங்க: மேட்டூர் அணையை இன்று திறந்து வைக்கும் முதலமைச்சர் விஜய் - பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்

இந்த ஆலோசனைகளின் மூலம் தமிழ்நாட்டில் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சிக்காக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள், மத்திய அரசின் திட்டங்களின் செயல்பாட்டு நிலை மற்றும் எதிர்காலத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து நிலைக்குழு தகவல்களைப் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இச்சந்திப்பின்போது, தலைமைச் செயலாளர் முனைவர் சாய்குமார், நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை முதன்மைச் செயலாளர் கிர்லோஷ் குமார், நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் மதுசூதன் ரெட்டி, மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.

TAGGED:

PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE
CM VIJAY
வீடு வசதி நகர்புற வளர்ச்சி
முதல்வர் விஜய்
HOUSING URBAN DEVELOPMENT SCHEMES

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.