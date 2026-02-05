நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டம்; தமிழ்நாடு எம்பி-க்கள் இன்று முன்வைத்த கேள்விகள்!
Published : February 5, 2026 at 10:42 PM IST
புதுடெல்லி: நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் தமிழ்நாடு எம்பி-க்கள் பல்வேறு கேள்விகளை இன்று (பிப்.5) எழுப்பினர்.
மக்களவை உறுப்பினர்கள்
திமுக எம்பி ஆ. ராசா கேள்வி:
தமிழ்நாட்டில் அமைக்கப்படும் உணவு பதப்படுத்தும் பூங்காக்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் மேம்பாட்டில், பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்பதா யோஜனா (PMKSY), உணவு பதப்படுத்தும் தொழிலுக்கான உற்பத்தி சார்ந்த ஊக்கத்தொகை (PLI) திட்டம் மற்றும் பிரதான் மந்திரி சிறு உணவு பதப்படுத்தும் நிறுவனங்களை முறைப்படுத்தும் திட்டம் (PMFME) ஆகியவற்றில் அரசாங்கம் வகிக்கும் பங்கின் விவரங்கள் மற்றும் இதன்கீழ் தனியார் தொழில்முனைவோருக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி உதவியின் விவரங்கள் யாவை?
திமுக எம்பி செல்வம் கேள்வி:
பெங்களூரு மற்றும் சென்னையை இணைக்கும் நான்கு வழி பசுமைச்சாலையின் பெரும்பாலான பகுதிகள் நிறைவடையும் தருவாயில் இருந்தாலும் அதில் அரக்கோணம்–காஞ்சிபுரம் இடையேயான 25.5 கி.மீட்டரில் சுமார் 11 கி.மீ மட்டுமே முடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தாமதத்திற்கான காரணம் என்ன? இந்த தாமதத்தின் காரணமாக காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் பொருளாதார சீர்குலைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது.
மேலும், அரக்கோணம் - காஞ்சிபுரம் பிரிவில் ரயில்வே மேம்பாலங்கள், நிலம் கையகப்படுத்துதல் அல்லது நிறுவனங்களுக்கு இடையேயான அனுமதிகள் தொடர்பான சிக்கல்கள் உள்ளிட்டவை காரணங்களாக அரசு சொன்னால் அது ஏற்புடையதல்ல. மீதமுள்ள பணிகளை விரைவாக முடித்து விரைவுச் சாலையை முழுமையாக இயக்குவதை உறுதி செய்வதற்கு மத்திய அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
திமுக கள்ளக்குறிச்சி எம்பி மலையரசன் கேள்வி:
கள்ளக்குறிச்சி தொகுதியில் குளிர்பதனக் கிடங்குகள், ஒருங்கிணைந்த விநியோகச் சங்கிலிகள் மற்றும் உணவு பதப்படுத்தும் அலகுகள் போன்ற உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த அரசாங்கம் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் என்ன? பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்பதா யோஜனா, மெகா உணவுப் பூங்காக்கள் மற்றும் குளிர்பதனச் சங்கிலி கூறுகள் போன்ற முக்கியத் திட்டங்களின் கீழ் அனுமதிக்கப்பட்ட, நடைபெற்று வரும் மற்றும் முடிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் எண்ணிக்கை குறித்த விவரங்கள் யாவை? தமிழ்நாட்டின் வேளாண்-காலநிலைத் திறனைச் சிறப்பாகக் கருத்தில் கொண்டு, உள்நாட்டு, பாரம்பரிய மற்றும் மண்டல வாரியாக உணவுப் பொருட்களை ஊக்குவிப்பது உட்பட, உணவு பதப்படுத்துதல் துறைக்குள் பன்முகத்தன்மையை மேம்படுத்த அரசாங்கம் மேற்கொண்டுள்ள முன்முயற்சிகள் யாவை? சர்வதேச சந்தைகளில் இந்திய உணவுப் பொருட்களின் போட்டித்தன்மையை மேம்படுத்த அரசாங்கம் முன்மொழியும் திட்டங்கள் யாவை? ஏற்றுமதி சார்ந்த உள்கட்டமைப்பு, தரப் பரிசோதனை வசதிகள் மற்றும் தளவாடங்களை வலுப்படுத்த அரசாங்கம் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் யாவை?
தருமபுரி திமுக எம்பி அ. மணி கேள்வி:
மாநிலத்தில் உள்ள காதி நிறுவனங்கள், பதிவு செய்யப்பட்ட கைவினைஞர்கள் மற்றும் செயல்படும் அலகுகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் உள்கட்டமைப்பை ஊக்குவிக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? விளிம்பு நிதி மானியம், சந்தைப்படுத்துதலில் உதவி, மற்றும் மூலப்பொருள் கிடைப்பதிலுள்ள தாமதங்களை சரிசெய்யும் முயற்சி போன்றவற்றால் தொழிலாளர்கள் கண்ட பயன்கள் என்ன? அதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட நிதி எவ்வளவு? கைவினைஞர்களின் வருமானத்தை மேம்படுத்துவதற்காக, சந்தைத் தொடர்புகளை வலுப்படுத்தவும், பிராண்ட் விளம்பரத்தை மேற்கொள்ளவும் மற்றும் காதிப் பொருட்களை மின் வணிகத் தளங்களுடன் ஒருங்கிணைக்கவும் எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் யாவை
பெரம்பலூர் திமுக எம்பி அருண் நேரு கேள்வி:
நடப்பு நிதியாண்டில் செயல்படாத சொத்துக்களாக (NPAs) மாறியுள்ள குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனக் கடன்களின் சதவீதம் எவ்வளவு? அவசர கால கடன் உத்தரவாதத் திட்டம் (ECLGS) சிறு நிறுவனங்களை நிரந்தரமாக மூடும் நிலையிலிருந்து காப்பாற்றத் தவறியதற்கான காரணங்கள் யாவை? குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களை மோசடி கடன் வழங்கும் செயலிகளிடமிருந்து பாதுகாக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் யாவை?
சேலம் திமுக எம்.பி. செல்வகணபதி கேள்வி:
2047-ஆம் ஆண்டிற்குள் 100 ஜிகாவாட் அணுசக்தி திறனைப் பெறுவதென அரசாங்கம் முடிவெடுத்திருப்பதன் காரணம் என்ன? என்.டி.பி.சி தொழில்நுட்பம் மற்றும் எரிபொருள் துறையில் பன்னாட்டு கூட்டுமுயற்சிகளை பெற விளைகிறதா? என்.டி.பி.சி 2032-ஆம் ஆண்டிற்கு 2 ஜிகாவாட் அணுசக்தி திறனை இலக்காகக் கொண்டுள்ளது பற்றி மேலும் தகவல்களை அளிக்க வேண்டும்.
மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள்
திமுக எம்பி எஸ்.ஆர். சிவலிங்கம் கேள்வி:
பிரேசிலின் பெலெம் நகரில் நடைபெற்ற 'COP30' உச்சி மாநாட்டில் இந்திய அரசு பங்கேற்று, காலநிலை மாற்ற தடுப்பு நடவடிக்கைகளை விட நாம் பருவநிலை மாற்றங்களுக்கேற்ப தகவமைத்துகொள்வதற்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியதா? வளர்ந்த நாடுகளிடமிருந்து இதற்கான நிதிப் பாய்ச்சலை மும்மடங்காக அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற இந்தியாவின் கோரிக்கை மற்றும் பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் உள்ள பிரிவு 9.1 கடமைகள் குறித்த அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு ஆகியவற்றின் விவரங்கள் யாவை? COP30 மாநாட்டில் இந்தியாவின் சர்வதேச பருவநிலை நிதி கோரிக்கைகளுக்கும், 2023-24 ஆம் ஆண்டு முதல் உள்நாட்டு தேசிய பருவநிலை மாற்றத் தகவமைப்பு நிதியுதவி நிறுத்தப்பட்டதற்கும் இடையே உள்ள முரண்பாடுகளை அரசாங்கம் மதிப்பிட்டுள்ளதா?
திமுக எம்பி ராஜாத்தி சல்மா கேள்வி:
தொழிலாளர் சட்டத் தொகுப்பு விதிகள் குறித்த வரைவுகளின்மீது அரசாங்கம் பொதுமக்களின் கருத்துக்களை பெறுகிறதா? மொத்தமுள்ள நான்கு சட்டத் தொகுப்புகளையும் ஒரே நேரத்தில் வெளியிட்டதற்கான காரணங்கள் என்ன? கருத்துக்களைச் சமர்ப்பிக்க அதிகபட்சம் நாற்பத்தைந்து நாட்கள் மட்டுமே அவகாசம் வழங்கப்பட்டதால், தொழிலாளர்களுக்கும் மற்ற பங்குதாரர்களுக்கும் அனைத்து வரைவுகளுக்கும் திறம்படப் பதிலளிக்க மிகக் குறைந்த நேரமே உள்ளதை கருத்தில் கொள்ளாதது ஏன்? காலக்கெடுவை நீட்டிக்கவும், பரவலாகப் பரப்புவதற்கும், அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட மொழிகளில் மொழிபெயர்ப்புகளை வழங்குவதற்கும் கோரி அமைச்சகத்திற்கு வந்த மனுக்கள் மீதான நடவடிக்கை என்ன? ஒரு திறமையான கலந்தாய்வு செயல்முறைக்கு போதுமான நேரத்தை வழங்கும் வகையில், கலந்தாய்வை மேலும் நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு நீட்டிக்க அமைச்சகம் திட்டமிட்டுள்ளதா?
திமுக எம்பி டாக்டர் கனிமொழி சோமு கேள்வி:
1. நீதித்துறை தரநிலைகள் மற்றும் பொறுப்பேற்கும் மசோதாவை நாடாளுமன்றத்தில் மீண்டும் அறிமுகப்படுத்த அரசு உத்தேசித்துள்ளதா? அதை அறிமுகப்படுத்துவதற்காக முன்மொழியப்பட்ட காலக்கெடு என்ன?
2. இந்தியத் தலைமை நீதிபதி மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்களின் தலைமை நீதிபதிகளால் பெறப்பட்ட நீதிபதிகளுக்கு எதிரான புகார்களை விசாரிக்கும் நடைமுறைகள் என்ன? கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் விசாரித்து முடிக்கப்பட்ட வழக்குகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் அடையாளங்களை வெளியிடாமல் முடித்து வைக்கப்பட்ட அல்லது அறிவுரை வழங்கப்பட்ட வழக்குகளின் விவரங்கள் என்ன?
திமுக எம்பி பி. வில்சன் கேள்வி:
உச்ச நீதிமன்றத்தின் மண்டலக் கிளைகளை அமைப்பதற்கான சாத்தியங்களை ஆய்வு செய்வதற்கு இதுவரை எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின் விவரங்கள் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் திமுக எம்.பியும் வழக்கறிஞருமான பி. வில்சன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அதன் விவரங்கள் பின்வருமாறு:
உயர் நீதித்துறையில் நீதிபதிகள் நியமனத்தில் சமூகப் பன்முகத்தன்மை மற்றும் சமூகப் பிரதிநிதித்துவத்தை உறுதிசெய்ய அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன? 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் உயர் நீதிமன்றங்கள் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் நியமிக்கப்பட்ட பட்டியல் சாதி, பழங்குடியினர், இதர பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பொதுப் பிரிவு, பெண்கள் மற்றும் சிறுபான்மை நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை என்ன? 01.02.2026 நிலவரப்படி உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்களில் உள்ள நீதிபதி பணியிடங்களின் காலியிடங்கள் எவ்வளவு? என்று அவர் கேட்டுள்ளார்.