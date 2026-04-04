தேர்தல் நேரத்தில் நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத் தொடர் ஏன்? ப.சிதம்பரம் கேள்வி
67 எம்பிக்கள் அவைக்கு வரக் கூடாது என்பதற்காகவே நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத்தை தேர்தல் நேரத்தில் கூட்டுகிறார்கள் என ப.சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : April 4, 2026 at 4:37 PM IST
காரைக்குடி : தேர்தல் காலத்தில் நாடாளுமன்றத்தின் சிறப்புக் கூட்டத்தை மத்திய அரசு கூட்டுவது மிகப் பெரிய சதி என முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத் தொடர் ஏப்ரல் 16, 17, 18 ஆகிய 3 நாட்கள் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து காரைக்குடியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம், “மத்திய அரசு ஏப்ரல் மாதம் 16, 17, 18 ஆகிய தேதிகளில் நாடாளுமன்ற இரண்டு அவைகளையும் கூட்டுவதாக அறிவித்திருக்கிறார்கள். இது சம்பந்தமாக காங்கிரஸ் தலைவருக்கு கடிதம் வந்தது.
நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத்தை கூட்டுவதற்கு முன் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை பிரதமர் கூட்டியிருக்க வேண்டும். அதில் நாடாளுமன்ற சிறப்புக் கூட்டத்தை ஏன் கூட்டுகிறோம் என்றும், அதில் என்னென்ன மசோதாக்களை நிறைவேற்றப் போகிறோம் என்றும் தெரிவிக்க வேண்டும்.
ஆனால் அதை செயல்படுத்தாமல் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தை கூட்டுகிறார்கள். இந்த கூட்டத் தொடர் குறித்து இரண்டு தகவல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. ஒன்று இன்றைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கையான 543 என்பதை 50% கூட்டுவதாக அதாவது 816 ஆக அதிகரிப்பதாக செய்தி வந்திருக்கிறது. அடுத்த செய்தி தொகுதிகளை மறுசீரமைப்பு செய்யும் மசோதாவும் கொண்டு வரப்படும் என கூறப்படுகிறது. இந்த இரண்டு செய்திகளும் மத்திய அரசினுடைய கடிதத்தில் இல்லை. ஆனால் ஊடகங்களில் பரவலாக செய்தி வருகிறது.
தமிழ்நாட்டில் 39 மக்களவை உறுப்பினர் இருக்கிறார்கள். அனைவரும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிர்ப்பான கட்சிகளில் இருக்கிறார்கள். மேற்கு வங்காளத்தில் 42 நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் இருக்கின்றன. அதில் 28 திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சார்ந்த உறுப்பினர்கள். ஆக மொத்தம் 67 உறுப்பினர்கள் தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்கள். இவர்கள் கூட்டத்திற்கு வரக்கூடாது என்பதற்காகவே நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தை தேர்தல் நேரத்தில் கூட்டியுள்ளனர். இது ஒரு சதி” என சாடியுள்ளார்.
தொடர்ந்து பேசிய ப.சிதம்பரம், ”5 மாநிலங்களில் தேர்தல் முடிந்த பிறகு ஏப்ரல் 29-ம் தேதி நாடாளுமன்ற கூட்டதைக் கூட்டுங்கள் என ராகுல் காந்தியும் பதில் அளித்துள்ளார். எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தும் எதிர்த்து வாக்களித்தால் இந்த அரசியல் திருத்த மசோதா தோற்கும். மாநிலங்களவைகளிலும் அரசியல் திருத்த மசோதா தோற்கும். இது அவர்களுக்கு நன்கு தெரியும். அதனால் தான் தமிழ்நாடு, மேற்கு வங்கத்தில் தேர்தல் நடைபெறும் போது சட்ட மசோதாவை நிறைவேற்ற பார்க்கிறார்கள்” என தெரிவித்தார்.
”மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கை நாடாளுமன்ற விதிகளுக்கு எதிரான மோசடி ஆகும். நாடாளுமன்றத்தில் ஏற்கனவே தென் மாநிலங்கள் குரல்கள் ஓங்கி ஒலிப்பது கிடையாது. நாடாளுமன்ற மக்களவை எண்ணிக்கை அதிகமானால் இன்னும் குறைந்த அளவில் தான் தென் மாநில குரல் ஒலிக்கும். உறுப்பினருக்கு பத்து நிமிடம் பேச வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டால், அதுவே அதிகம். உறுப்பினர்கள் அதிகமானால், இந்த வாய்ப்பு இன்னும் குறைக்கப்படும். 3 லட்சம் வாக்காளர்களை பிரதிநிதியாக உள்ளவர்கள் என்ன பேச முடியும். உறுப்பினர்களை ரப்பர் ஸ்டாம்ப் ஆக மாற்றுவதற்கான முயற்சி தான் இது. இதனை நாங்கள் கண்டிக்கிறோம்” என்றும் ப.சிதம்பரம் தெரிவித்தார்.