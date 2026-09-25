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அரசுப் பள்ளியில் மாணவிக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் நிகழந்ததாக புகார்; காவல் துறை விளக்கம்

புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளபடி அரசு பள்ளியில் அத்தகைய சம்பவம் நடைபெற்றது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் எந்தவொரு ஆதாரமும் இதுவரையில் கிடைக்கப்பெறவில்லை என காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவியின் உறவினர்கள்
சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவியின் உறவினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 25, 2026 at 7:49 PM IST

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செங்கல்பட்டு: கழிவறைக்கு சென்ற மாணவிக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் புகாரில் பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என குற்றம்சாட்டி பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வண்டலூரை அடுத்துள்ள அரசுப் பள்ளியில் நேற்று (செப்.24) மதியம் கழிவறைக்கு சென்ற மாணவி மயங்கிய கிடந்த நிலையில் இருந்துள்ளார். அவரை உடனே மீட்டு தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக பள்ளி ஆசிரியர்கள் அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு மயக்கம் தெளிந்த பின்னர், விசாரித்தபோது, பின்னால் இருந்து யாரோ வாயை பொத்தி மூச்சடைக்க செய்ததால் மயங்கி விழுந்ததாக பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளார்.

இதனைக்கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர், பாலியல் துன்புறுத்தலாக இருக்குமோ என கலக்கம் அடைந்து தாழம்பூர் காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் அளித்தனர். பெற்றோர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், மாணவியிடம் இருந்து நடந்தது குறித்து தகவலை சேகரித்து உடனடியாக விசாரணையை தொடங்கினர்.

மேலும், மாணவியை செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி பரிசோதனை செய்தனர். அதனையடுத்து, மாணவிக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல் ஏதும் நடைபெறவில்லை என செங்கல்பட்டு மருத்துவமனையில் மருத்துவர் தெரிவித்ததாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து தாம்பரம் மாநகர காவல்துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், “தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையரக எல்லைக்குட்பட்ட அரசு பள்ளியில் குழந்தை பாலியல் துன்புறுத்தல் தொடர்பானதாகக் கூறப்படும் ஒரு சம்பவம் குறித்து புகார் பெறப்பட்டது. புகார் கிடைத்த உடனே முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்யப்பட்டு, மூத்த பெண் காவல் அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையில், பெண் காவல் ஆய்வாளர் மூலம் துரிதமாக விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

விசாரணையின்போது, தொடர்புடைய அனைத்து ஆதாரங்களும் உடனடியாக சேகரிக்கப்பட்டு கவனமாக சரிபார்க்கப்பட்டன. பள்ளி வளாகம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கிடைக்கப்பெற்ற கண்காணிப்பு கேமரா (CCTV) காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைக்கு மருத்துவப் பரிசோதனையும் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேலும், இவ்விவகாரத்துடன் தொடர்புடைய சாட்சிகளிடம் விரிவாக விசாரணை நடத்தப்பட்டது. கிடைக்கப்பெற்ற பிற அறிவியல் மற்றும் உறுதிப்படுத்தும் ஆதாரங்களும் கவனமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டன.

இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையிலும், சம்பந்தப்பட்ட குழந்தையின் வாக்குமூலம் மற்றும் சேகரிக்கப்பட்டு சரிபார்க்கப்பட்ட ஆதாரங்களின் அடிப்படையிலும், புகாரில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளபடி அரசு பள்ளியில் அத்தகைய சம்பவம் நடைபெற்றது என்பதை உறுதிப்படுத்தும் எந்தவொரு ஆதாரமும் இதுவரையில் கிடைக்கப்பெறவில்லை. எனினும், விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

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சாலை மறியல்

இந்த சூழலில், இன்று (செப்.25) பள்ளிக்குள்ளையே பாதுகாப்பு இல்லையென்று குற்றம்சாட்டிய மாணவியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் வண்டலூர்-கேளம்பாக்கம் சாலை வேங்கட மங்களம் சந்திப்பில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். ’கழிவறைக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, பள்ளிக்கூடங்களில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை’ உள்ளிட்ட வாசகங்கள் இடம்பெற்ற பதாகைகளை ஏந்தி 200-க்கும் மேற்பட்டவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, பள்ளியில் பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் குறித்து கேள்வி எழுப்பிய பெற்றோர், தங்களை பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் சந்தித்து பேசவில்லை என குற்றம்சாட்டினர். மேலும், பெண் குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு குறித்தும் உரிய விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டனர்.

தொடர்ந்து, அப்பகுதிக்கு வருகைதந்த பள்ளிக்கரணை காவல் துணை ஆணையாளர் ரகுபதி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அப்போது, விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக தெரிவித்தார்.

அதனையடுத்து, அனைவரும் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர். இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது.

TAGGED:

SEXUAL HARASSMENT ALLEGATIONS
GOVT SCHOOL ALLEGATIONS
தாம்பரம் மாநகர் காவல்துறை
மாணவி பாலியல் துன்புறுத்தல் புகார்
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