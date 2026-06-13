அரசுப் பள்ளி மாணவி உயிரிழப்பு - முற்றுகையிட்டு பெற்றோர் போராட்டம்
மாணவிக்கு காய்ச்சல் இருந்த போதும், தண்ணீர் கொடுத்து வகுப்பறையிலேயே ஆசிரியர்கள் ஓய்வெடுக்க வைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
Published : June 13, 2026 at 5:08 PM IST
தேனி: காய்ச்சல் இருந்த போதும் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லாததால் மாணவி உயிரிழந்ததாக குற்றச்சாட்டிய மாணவின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் அரசு பள்ளியை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் துரைச்சாமி - முருகேஸ்வரி தம்பதி. இவர்களின் மகள் பெரியகுளம் வடகரை பகுதியில் உள்ள அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார்.
இந்நிலையில், கடந்த 10-ம் தேதி வழக்கம் போல் பள்ளிக்கு சென்ற இவருக்கு பிற்பகல் 12 மணிக்கு மேல் காய்ச்சல் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது தொடர்ந்து இரண்டு முறை அவருக்கு வலிப்பு ஏற்பட்ட போதிலும், தண்ணீர் கொடுத்து வகுப்பறையிலேயே ஓய்வெடுக்க வைத்ததாக கூறப்படுகிறது.
மாணவிக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத தகவல் அறிந்து பிற்பகல் 3.40 மணியளில் மாணவியின் பெற்றோர் பள்ளிக்கு சென்றனர். அப்போது அவர் சுயநினைவின்றி இருந்துள்ளார். அவரை உடனே பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு பெற்றோர் அழைத்து சென்றனர். அங்கு மாணவியை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் உயிரிழந்துவிட்டதாக கூறியுள்ளனர்.
இதனைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த அவர்கள் மிகவும் மனவேதனை அடைந்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து, மாணவின் உடலை பெற்று வீட்டிற்கு சென்ற அவர்கள், ஜூன் 11-ம் தேதி மாலையில் நல்லடக்கம் செய்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, மாணவிக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத போது மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லாமல் ஆசிரியர்கள் அலட்சிய போக்கில் நடந்து கொண்டதாக குற்றம்சாட்டி மாணவியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள், பெரியகுளம் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியை முற்றுகையிட்டனர்.
மாணவிக்கு உடல்நிலை மோசமான போது கூட முதலுதவி அளிக்காமல் மெத்தனப்போக்கில் நடந்து கொண்டது தான் உயிரிழப்பிற்கு காரணம் என வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அப்பகுதி காவல் துறையினர், பெற்றோர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக காவல்துறையினர் உறுதியளித்த நிலையில், உறவினர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர். மேலும், இதில் ஆசிரியர் மற்றும் தலைமை ஆசிரியர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். மாணவி உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.