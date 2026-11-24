அரியலூர் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களைக் கூண்டோடு மாற்றக் கோரி 2வது நாளாகப் போராட்டம்
அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளியில் சாதியப் பாகுபாடு காரணமாக பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்களை தனிமைப்படுத்தி, அவர்களின் அறையில் சக ஆசிரியர்கள் மனிதக்கழிவை வீசியதாக புகார் எழுந்தது.
Published : November 24, 2026 at 5:26 PM IST
அரியலூர்: கீழவெளி கிராமத்தில் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களை கூண்டோடு பணியிட மாற்றம் செய்யக் கோரி பெற்றோர் 2-வது நாளாகப் பள்ளி புறக்கணிப்பு மற்றும் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ஜெயங்கொண்டம் அருகே உள்ள தத்தனூர் கீழவெளி கிராமத்தில், அரசுப் மேல்நிலைப் பள்ளி இயங்கி வருகிறது. இப்பள்ளியில், மொத்தம் 256 மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பு சாதியப் பாகுபாடு காரணமாக பட்டியல் சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்களை தனிமைப்படுத்தி, அவர்களின் அறையில் சக ஆசிரியர்கள் மனிதக்கழிவை வீசியதாக புகார் எழுந்தது.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த முதன்மைக் கல்வி அதிகாரி, பள்ளிக்குச் சென்றடைவதற்கு முன்பே, அந்த அறையில் இருந்த கழிவுகள் அகற்றப்பட்டதாகவும், அப்போதும் சில ஆசிரியர்கள் அந்த சூழலை புகைப்படம் எடுத்து வைத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் எழுந்த சமூக ரீதியான பிரச்சனையைத் தொடர்ந்து, தலைமை ஆசிரியர் உட்பட மூன்று ஆசிரியர்களைப் பணியிட மாற்றம் செய்து மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார்.
இதனைத்தொடர்ந்து, கீழவெளி அரசுப் பள்ளியில் ஆசிரியர்களுக்கு இடையே சாதிய வன்கொடுமை நடப்பதாக கூறி, அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மேலும் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் இடையே சமூக ரீதியான மோதல் ஏற்படும் சூழல் நிலவுவதாகவும், மாணவர்களுக்குப் போதிய பாதுகாப்பு இல்லை என்றும் கூறி, அனைத்து ஆசிரியர்களையும் கூண்டோடு மாற்ற வலியுறுத்தி நேற்று 200-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் பள்ளி முன்பு காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதுகுறித்து அதிகாரிகள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படாததால், இரண்டாவது நாளாக இன்றும் பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளைப் பள்ளிக்கு அனுப்பவில்லை என தெரிகிறது. அதன்படி, மொத்தமுள்ள 256 மாணவர்களில், வெறும் 11 மாணவர்கள் மட்டுமே இன்று பள்ளிக்கு வருகை தந்துள்ளனர். பெரும்பாலான மாணவர்கள் வகுப்புகளைப் புறக்கணித்ததால், பள்ளி வளாகம் வெறிச்சோடிக் காணப்பட்டது.
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பள்ளி முன்பு திரண்ட பெற்றோர்கள், அனைத்து ஆசிரியர்களையும் மாற்றும் வரையிலும், தங்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் வரையிலும் அறவழியில் தொடர்ந்து போராடுவோம் எனத் தெரிவித்துள்ளனர்.
மேலும் கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படாவிட்டால், பொதுமக்களைத் திரட்டி மாபெரும் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் அவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். இதன் காரணமாக அப்பகுதியில் ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளதால் சிறிது நேரம் பதற்றமான சூழல் நிலவியது.