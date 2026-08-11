தேனியில் கோமாவில் இருந்த சிறுவன் உயிரிழப்பு - எஸ்பி அலுவலகத்தில் பெற்றோர் புகார்
பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சிறுவனுக்கு தவறான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் நிலையில், பின்னர் அவர் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கோமாவில் 60 நாட்கள் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
Published : August 11, 2026 at 1:10 PM IST
தேனி: அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட சிறுவன் தவறான சிகிச்சையால் உயிரிழந்ததாக பெற்றோர் எஸ்பி அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்.
பெரியகுளம் அருகே சருத்துப்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த சுதா என்பவருடைய மகன் நிவாஸ் குமார் (14). இவருக்கு கடுமையான சளி மற்றும் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக பெரியகுளம் அரசு மருத்துவமனையில் கடந்த ஜூன் மாதம் இரண்டாம் தேதி சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். அப்போது சிறுவனுக்கு மூக்கில் சதை வளர்ந்துள்ளதாகவும், அதனை அகற்றுவதற்கு சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதற்காக சிறுவனுக்கு சுவாசக் குழாய் வழியாக செலுத்தப்பட வேண்டிய டியூப், தவறுதலாக உணவுக் குழாய் வழியாக செலுத்தப்பட்டு, தவறான சிகிச்சை மேற்கொண்டதாக பெற்றோர் தரப்பில் குற்றம்சாட்டப்பட்டது. இதனையடுத்து சிறுவனை தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர். அங்கு கோமா நிலையில் சிகிச்சையில் இருந்த சிறுவன், நேற்று (ஆகஸ்ட் 10) காலை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
இந்நிலையில், சிறுவனின் உடலைக் கண்டு அவரது தாய் மற்றும் உறவினர்கள் கதறி அழுதது சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முன்னதாக அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த சிறுவனை, கம்பம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜெகநாத் மிஸ்ரா நேரில் பார்வையிட்டு, தவறான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது உறுதி செய்யப்பட்டால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்திருந்தார்.
அதன் அடிப்படையில் சுகாதாரத் துறை சார்பில் சிறுவனுக்கு அளிக்கப்பட்ட சிகிச்சை குறித்து மருத்துவக்குழு அமைக்கப்பட்டு, விசாரணை நடைபெற்று வந்தது. இந்நிலையில் சிறுவனுக்கு தவறான சிகிச்சை அளித்ததால் தான் உயிரிழந்ததாக அவரது பெற்றோருக்கு ஆதரவாக வழக்கறிஞர்கள் தேனி காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர்.
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மேலும் சிறுவனின் உடற்கூராய்வு பெற்றோர்கள் முன்னிலையில் வீடியோ பதிவு மூலம் நடத்தப்பட வேண்டும். அவருக்கு தவறான சிகிச்சை அளித்திருப்பதாக புகார் வரும் நிலையில், அது குறித்து அரசு விசாரணை செய்து, உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதுமட்டுமின்றி, உயிரிழந்த சிறுவனின் குடும்பத்திற்கு நிவாரண உதவி வழங்கி, வேலை வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.