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’எங்களது கஷ்டத்திற்கு கிடைத்த பலன்’ - காமன்வெல்த் நாயகன் ராஜா முத்துப்பாண்டியின் பெற்றோர் பெருமிதம்

கிளாஸ்கோவில் நடைபெற்று வரும் 23வது கமன்வெல்த் விளையாட்டு தொடரில் பளுதூக்கும் போட்டியில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ராஜா முத்துப்பாண்டி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்.

ராஜா முத்துப்பாண்டியின் பெற்றோர்
ராஜா முத்துப்பாண்டியின் பெற்றோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 27, 2026 at 3:48 PM IST

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தூத்துக்குடி: எங்களது கஷ்டத்திற்கு பலன் கிடைத்துள்ளது என்று வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற ராஜா முத்துப்பாண்டியின் பெற்றோர் பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தனர்.

காமன்வெல்த் போட்டியில் வெள்ளி வென்றதன் மூலம் கோவில்பட்டியை சேர்ந்த ராஜா முத்துப்பாண்டி உலகளவில் இந்தியாவின் பெருமையை பறைசாற்றி உள்ளார். ராஜா தனது வெற்றியின் மூலம் அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் கோவில்பட்டி சங்கலிங்கபுரம் பகுதி மக்களுக்கு பெருமை தேடி தந்துள்ளார்.

ராஜா முத்துப்பாண்டியின் இந்தச் சாதனையால் சங்கலிங்கபுரம் பகுதியே மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் மிதந்து கொண்டிருக்க, அவரது பெற்றோர் பூரிப்படைந்துள்ளனர். தங்களது மகனின் வரலாற்று சாதனை குறித்து ராஜா முத்துப்பாண்டியுின் பெற்றோர் முத்துப்பாண்டி - பேச்சியம்மாள் செய்தியாளர்களிடம் கூறும்போது. "தாங்கள் பட்ட கஷ்டங்களுக்கு வெற்றி கிடைத்துள்ளது. ராஜா முத்துப்பாண்டி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றுள்ளது தங்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. கபடி விளையாடிக் கொண்டிருந்த நிலையில், உடலை வலிமையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தனது மகன் ஜிம்மிற்கு சென்றார். அங்குள்ள பயிற்சியாளர்கள் பளுதூக்கும் பயிற்சி செய்தால், நிச்சயமாக ஒரு நல்ல இடத்திற்கு வர முடியும் என்று கூறினர். அதனால் எனது மகனுக்கும் அதில் ஆர்வம் ஏற்பட்டது.

ராஜா முத்துப்பாண்டியின் ஆர்வத்தைக் கண்டு நாங்களும், கஷ்டத்தை பார்க்காமல் கூலி வேலை செய்து அவரது பயிற்சிக்கு தேவையான அனைத்தையும் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்தோம். 2018, 2022ல் காமன்வெல்த் போட்டியில் முயற்சி செய்தும் வெற்றி பெற முடியவில்லை. தற்போது வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றுள்ளது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது” என்று பெருமிதத்துடன் தெரிவித்துள்ளனர்.

கோவில்பட்டி நகராட்சிக்குட்பட்ட சங்கரலிங்கபுரத்தை சேர்ந்த முத்துப்பாண்டி, பேச்சியம்மாள் தம்பதிக்கு சுரேஷ்குமார், ராஜா முத்துப்பாண்டி என இரு மகன்கள் உள்ளனர். இவரது தந்தை சுமை தூக்கும் தொழிலாளியாகவும், தாயார் பேச்சியம்மாள் தீப்பெட்டி ஆலையிலும் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.

சுரேஷ்குமார், ராஜா முத்துப்பாண்டி இருவருக்கும் இளம் வயது முதலே கபடி விளையாட்டில் ஆர்வம் செலுத்தி வந்த நிலையில், உடலை பராமரிக்க வேண்டும், உடல் வலிமை பெற வேண்டும் என்பதற்காக சங்கரலிங்கபுரத்தில் உள்ள ஜிம்மில் பயிற்சி பெற சென்றுள்ளனர்.

கட்டுமஸ்தான உடலை பெற இவர்கள் ஜிம்மில் காட்டும் ஆர்வத்தை பார்த்து அங்குள்ள பயிற்சியாளர்கள், இருவரையும் பளுதூக்கும் விளையாட்டிற்கு தயார் செய்துள்ளனர். அதன்பிறகு பளுதூக்குதல் போட்டியில் வெற்றி பெறுவதே அவர்களது இலக்காக மாறியுள்ளது.

தொடர்ந்து மயிலாடுதுறையில் உள்ள இந்திய விளையாட்டு ஆணையத்தின் (SAI) விடுதியில் இடம் கிடைத்து அங்கு பயிற்சி பெற்றனர். அங்கு பயிற்சி பெற்று, மாநிலம் மற்றும் தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் ராஜா முத்துப்பாண்டி சாதனை படைக்கவே, பெரம்பூர் ரயில்வேயில் அவருக்கு பணி கிடைத்தது.

அதன் பின்னர் பளுதூக்குதல் ஜுனியர் பிரிவு போட்டியில் பங்கேற்ற ராஜா முத்துப்பாண்டி, 2018ல் முதல் முறையாக காமன்வெல்த் போட்டியில் பங்கேற்று ஆறாவது இடம் பிடித்தார். தொடர்ந்து பதக்கம் வெல்லும் முனைப்பில் இருந்த அவருக்கு 2019ஆம் ஆண்டு காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆனால், அந்த நேரத்தில் அவருக்கு ஏற்பட்ட கால் தசை காயம் காரணமாக, அந்த பொன்னான வாய்ப்பு கைவிட்டுச் சென்றது.

பின்னர் அதற்காக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டு, பின்னர் மீண்டும் நம்பிக்கையுடன் பளுதூக்குதல் போட்டியில் களமிறங்கினார். 2021 தேசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் பங்கேற்று மூன்றாவது இடம் பிடித்தார். இந்த நிலையில்தான் தற்போது ஸ்காட்லாந்தின் கிளாஸ்கோ (Glasgow) நகரில் நடைபெற்று வரும் காமன்வெல்த் போட்டியில் 65 கிலோ எடை பிரிவு பளுதூக்கும் போட்டியில் வெள்ளி பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

ராஜா முத்துப்பாண்டி வெற்றியால் அவரது பெற்றோர் பூரிப்படைந்துள்ளனர். தங்களது மகனின் வரலாற்று சாதனை குறித்து அவர்கள் செய்தியாளர்களிடம். "தாங்கள் பட்ட கஷ்டங்களுக்கு வெற்றி கிடைத்துள்ளது. ராஜா முத்துப்பாண்டி வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றுள்ளது தங்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. கபடி விளையாடிக் கொண்டிருந்த நிலையில், உடலை வலிமையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தனது மகன் ஜிம்மிற்கு சென்றார். அங்குள்ள பயிற்சியாளர்கள் பளுதூக்கும் பயிற்சி செய்தால், நிச்சயமாக ஒரு நல்ல இடத்திற்கு வர முடியும் என்று கூறினர். அதனால் எனது மகனுக்கும் அதில் ஆர்வம் ஏற்பட்டது.

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TAGGED:

WEIGHTLIFTER RAJA MUTHUPANDI
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