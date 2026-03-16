ஈரானில் சிக்கித் தவிக்கும் மகனை மீட்க வேண்டும் - தூத்துக்குடி ஆட்சியரிடம் பெற்றோர் மனு

கப்பல் மாலுமியான தங்களது மகன் வழக்கமாக 9 மாதங்களில் பணி முடிந்து வீடு திரும்பும் நிலையில், தற்போது 10 மாதங்கள் ஆகியும் வீடு திரும்பவில்லை என பெற்றோர் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.

ஞானம் மாலுமியின் தந்தை
மாலுமியின் தந்தை ஞானம் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 16, 2026 at 4:32 PM IST

தூத்துக்குடி: ஈரான் நாட்டில் சிக்கி தவிக்கும் தூத்துக்குடியை சேர்ந்த கப்பல் மாலுமியை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அவரது பெற்றோர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்துள்ளனர்.

தூத்துக்குடி, திரேஸ்புரம் பகுதியை சேர்ந்த மீனவர் ஞானம். இவரது மகன் ரொகான்ஸ் (20), கப்பல் மாலுமியான கடந்த மே மாதம் ஈரான் நாட்டில் உள்ள கப்பல் ஒன்றில் பணிக்கு சேர்ந்துள்ளார்.

இந்நிலையில் ஈரான், இஸ்ரேல், அமெரிக்கா இடையே போர் துவங்குவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக ரொகான்ஸ் தான் கப்பலில் இருந்து இறங்கி விட்டதாகவும், மறு நாள் விமானம் டிக்கெட் தருகிறார்கள், அதனால் ஊருக்கு வந்து விடுவேன் என தனது பெற்றோருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார். ஆனால், போர் தொடங்கி விட்டதால் அவரால் வர முடியவில்லை.

இதனையடுத்து ஈரான், இஸ்ரேல் போர் தொடங்கியதால் இந்தியாவிற்கு திரும்ப முடியாமல் ஈரான் நாட்டில் தனது மகன் தவித்து வருவதாகவும், தொலைபேசியில் தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அவரை பத்திரமாக மீட்டுத் தர மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் ரொகான்ஸ் பெற்றோர் மனு அளித்தனர்.

இது குறித்து ரொகான்ஸ் தந்தை ஞானம் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், ”எனது மகன் கப்பலில் வேலை செய்வதற்காக ஈரான் கடல் பகுதிக்கு சென்றுள்ளார். வழக்கமாக 9 மாதங்களில் பணியை முடித்து வீடு திரும்ப வேண்டிய நிலையில், தற்போது 10 மாதமாகியும் அவர் வீடு திரும்பவில்லை.

இந்நிலையில் ஈரான் பகுதியில் போர் சூழ்நிலை ஏற்பட்டதால் விமான சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் கிடைத்துள்ளது. கப்பலில் இருந்து இறக்கப்பட்ட பிறகு அவர்களுக்கு விமான டிக்கெட் வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்தார். ஆனால் அதற்குள் போர் சூழ்நிலை ஏற்பட்டதால் விமானங்கள் இயக்கப்படவில்லை.

இதையும் படிங்க: தூத்துக்குடியில் தொடரும் துயரம்... தாய், மகளுக்கு சரமாரி அரிவாள் வெட்டு - ஆட்டோ ஓட்டுநர் கைது

போர் தொடங்குவதற்கு ஒருநாள் முன்பு தான் மகன் கடைசியாக தொடர்பு கொண்டோம். அதன் பிறகு நேரடியாக எந்த தொடர்பும் இல்லை. பின்னர் சில நாட்களுக்கு முன்பு ’நாங்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம்’ என்ற தகவல் வந்தது. ஆனால் அது தனது மகன் அனுப்பியதா என்பது கூட தெரியவில்லை. இந்நிலையில் தனது மகனை பாதுகாப்பாக மீட்டு வர மத்திய, மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்று அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

