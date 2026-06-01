அக்கா கணவருடன் பழகிய மகளை கொன்ற பெற்றோர்; நெல்லையில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

அக்கா கணவருடன் மகள் பழகுவது குறித்து பெற்றோர்களுக்கு தெரிய வந்தததையடுத்து குடும்பத்தில் பிரச்சனை ஏற்பட்டது.

மகளை கொலை செய்த சிவனு - வைரம்மாள் தம்பதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : June 1, 2026 at 9:06 PM IST

திருநெல்வேலி: அக்கா கணவருடன் பழகிய மகளை பெற்றோர்களே கொன்றுவிட்டு, அவரே உயிரை மாய்த்துக்கொண்டதாக நாடகமாடிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நெல்லை மாவட்டம் மூலக்கரைப்பட்டி காவல் சரகத்திற்கு உட்பட்ட செண்பகராமநல்லூரைச் சேர்ந்தவர் சிவனு (63) - வைரம்மாள் (58) தம்பதியனர். இவர்களுக்கு மொத்தம் 5 மகள்கள் உள்ளனர். இதில் 5வது மகள் அமுதாவிற்கு (20) இன்னும் திருமணம் ஆகவில்லை.

இந்நிலையில், இவருக்கும் இவரது அக்கா கணவருக்கும் இடையே நெருங்கிய பழக்கம் ஏற்பட்டு, திருமணத்தை மீறிய உறவு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவர்களின் இந்த உறவு குறித்து குடும்பத்தினருக்கு சமீபத்தில் தெரிய வந்துள்ளது. இதனை அறிந்த குடும்பத்தினர் அமுதாவின் மீது ஆத்திரமடைந்தனர். இதனால் குடும்பத்தில் பிரச்சனை ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக அமுதா மனமுடைந்து இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், நேற்று (மே 31) அமுதா திடீரென உயிரிழந்தார். அவர் விஷம் அருந்தி தனது உயிரை மாயித்துக்கொண்டதாக அவரது பெற்றோர் மூலைக்கரைப்பட்டி போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அதன் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், பெண்ணின் மரணம் குறித்து தீவிர விசாரணையை தொடங்கினர்.

போலீசார் விசாரணையில் திருப்புமுனையாக, அமுதா தனது உயிரை மாய்த்துக்கொள்ளவில்லை என்பதும், அவர் அக்கா கணவருடன் இருந்த உறவின் காரணத்தினால் பெற்றோர்களே அவருக்கு விஷம் கொடுத்தும், கழுத்தை நெறித்தும் கொலை செய்தது தெரியவந்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து, இந்த கொலைச் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய அமுதாவின் பெற்றோர் சிவன், வைரம்மாள் ஆகிய இருவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். பின்னர் அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர். மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பான அடுத்தக்கட்ட விசாரணையை போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

அக்காள் கணவருடன் பழகிய மகளை பெற்றோரே கொலை செய்துவிட்டு, அவரே உயிரை மாய்த்துக்கொண்டாதாக நாடகம் ஆடிய சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

