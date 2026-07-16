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கும்பகோணம் பள்ளி தீ விபத்தில் உயிரிழந்த குழந்தைகளின் குடும்பத்தினருக்கு அரசு வேலை - பெற்றோர் கோரிக்கை

ஜூலை 16-ம் தேதியை குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு தினமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்றும் நீண்ட காலமாக அரசிற்கு கோரிக்கை வைத்து வருவதாக பெற்றோர் தெரிவித்தனர்.

கும்பகோணம் பள்ளி தீ விபத்தில் உயிரிழந்த குழந்தைகளின் புகைப்படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்திய பள்ளி மாணவர்கள்
கும்பகோணம் பள்ளி தீ விபத்தில் உயிரிழந்த குழந்தைகளின் புகைப்படத்திற்கு அஞ்சலி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 1:25 PM IST

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தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் பள்ளி தீ விபத்தில் உயிரிழந்த குழந்தைகளின் குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என பெற்றோர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

கும்பகோணம் பள்ளி தீ விபத்தில் உயிரிழந்த 94 குழந்தைகளின் 22 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதனையடுத்து, சம்பவம் நடைபெற்ற பள்ளி முன்பு வைத்திருந்த 94 குழந்தைகளின் புகைப்படங்களுக்கு குழந்தைகளை பறிகொடுத்த பெற்றோர்கள், அவர்களது குடும்பத்தினர் உள்ளிட்டோர் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர்.

குழந்தைகளுக்கு பிடித்தமான பதார்த்தங்கள், திண்பண்டங்களை புகைப்படங்களுக்கு முன்பு வைத்து மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி கண்ணீரோடு நினைவு கூர்ந்து அவர்கள் மரியாதை செலுத்தினர்.

இதனைத் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் பேரணியாக பழைய பாலக்கரை பகுதியில் உள்ள நினைவிடத்தில் மலர் வளையம் வைத்தும், மலர் தூவியும் மரியாதை செலுத்தினர். மேலும், இன்று மாலை மகாமக குளத்தில் 94 மோட்ச தீபங்கள் ஏற்றப்படவுள்ளன.

தீ விபத்தில் உயிரிழந்த குழந்தைகளின் பெற்றோர் தமிழ்நாடு அரசிற்கு பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளனர். குறிப்பாக குழந்தைகளை பறி கொடுத்த குடும்பங்களில் அக்குழந்தைகளின் அக்கா, தங்கை, அண்ணன், தம்பி என பலர் வேலைவாய்ப்பின்றி இருப்பதால், தமிழ்நாடு அரசு அவர்களுக்கு கருணை அடிப்படையில் அரசு வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

தீ விபத்தில் 2 குழந்தைகளை இழந்த இன்பராஜ் கூறுகையில், “பள்ளியில் தீ விபத்து நிகழ்ந்து 22 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாங்கள் வந்து இங்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறோம். இந்த நாளை நினைவுக்கூர்ந்து, குழந்தைகளுக்கான பாதுகாப்பு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த தினத்தை குழந்தைகள் பாதுகாப்பு தினமாக அறிவிக்க வேண்டும் என நீண்ட நாளாக கோரிக்கை வைத்து வருகிறோம். அரசு இதனை பரிசீலிக்க வேண்டும்.

அதே போன்று, ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த தினத்தை உள்ளூர் விடுமுறையாக அறிவிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம். அதனையும் அரசு நிறைவேற வேண்டும்.

உயிரிழந்த 94 குழந்தைகளின் குடும்பத்தில் பலர் வேலையில்லாமல் தவித்து வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு அரசு வேலையை வழங்க தமிழ்நாடு அரசு முன் வர வேண்டும்” எனக் கேட்டுக்கொண்டார்.

மகேஷ் என்பவர் தெரிக்கையில், “ஒவ்வொரு வருடமும் ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் இங்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்துகிறார்கள். அவர்களின் நலனை கருதி இந்த தினத்தை உள்ளூர் விடுமுறையாக அறிவிக்க வேண்டும். மேலும், உயிரிழந்த குழந்தைகளின் குடும்பங்களுக்கு அரசு வேலை அளிக்க தமிழ்நாடு அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும்” எனக் கோரிக்கை வைத்தார்.

உயிரிழந்த குழந்தைகளின் புகைப்படத்திற்கு கும்பகோணம் மாநகர மேயர் சரவணன், கோட்டாட்சியர் திருமலை, முன்னாள் அமைச்சர் கோவி செழியன், முன்னாள் எம்எல்ஏ சாக்கோட்டை அன்பழகன் உள்ளிட்ட திமுக, அதிமுக, தவெக கட்சியினர், பள்ளி, கல்லூரி குழந்தைகள், சமூக ஆர்வலர்கள் என ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இன்று காலை முதல் தொடர்ந்து மலர் வளையங்கள் வைத்தும், மலர் தூவியும் மரியாதை செலுத்தி வருகின்றனர்.

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கும்பகோணம் தீ விபத்து

கும்பகோணம் காசிராமன் தெருவில் ஒரே வளாகத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பெண்கள் உயர்நிலைப்பள்ளி, ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அரசு உதவி பெறும் தொடக்கப்பள்ளி, சரஸ்வதி நர்சரி பள்ளி ஆகியவை இயங்கி வந்தன. இதில் 700க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் கல்வி பயின்று வந்தனர்.

இப்பள்ளியில் கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 16 ஆம் தேதி திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த கோர விபத்தில் சிக்கி 94 அப்பாவி பச்சிளம் பள்ளி குழந்தைகள் தீயில் கருகி பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும், 18 குழந்தைகள் தீக்காயங்களால் படுகாயமுற்று இன்றளவும் மாறா வடுவுடன் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

தீ விபத்து தொடர்பான வழக்கில் பள்ளி நிறுவனர் பழனிசாமி, அவரது மனைவியும் பள்ளி தாளாளருமான சரஸ்வதி, தலைமை ஆசிரியர் சாந்தலட்சுமி, சத்துணவு அமைப்பாளர் விஜயலட்சுமி, சமையல் உதவியாளர் வசந்தி, பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் கண்ணன், மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் முத்து பழனிசாமி, வட்டாட்சியர் பரமசிவம், கட்டிட பொறியாளர் ஜெயச்சந்திரன் உள்ளிட்ட 24 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

மேலும், முன்னாள் தலைமையாசிரியர் பிரபாகரன் கும்பகோணம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி அப்ரூவர் ஆகி ஒப்புதல் வாக்குமூலமும் அளித்தார். தொடர்ந்து இந்த வழக்கு 2006 ஆம் ஜூலை 12 ஆம் தேதி தஞ்சை அமர்வு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.

இதற்கிடையில் இவ்வழக்கில் இருந்து தொடக்க கல்வி இயக்குநர் கண்ணன், மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் முத்துப்பழனிச்சாமி, வட்டாட்சியர் பரமசிவம் ஆகிய மூவரை தமிழ்நாடு அரசு விடுவித்தது. பிறகு, 2014 ஜூலை 30 ஆம் தேதி நீதிபதி எம்.என் முகமது அலி தீர்ப்பு வழங்கினார்.

பள்ளி நிறுவனர் பழனிச்சாமிக்கு ஆயுள் தண்டனை மற்றும் ரூ. 51.65 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. பழனிச்சாமியின் மனைவி சரஸ்வதி, தலைமை ஆசிரியை சாந்தலட்சுமி, சத்துணவு அமைப்பாளர் விஜயலட்சுமி, சமையலர் வசந்தி மற்றும் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட 8 பேருக்கு தலா 5 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையும், பொறியாளர் ஜெயச்சந்திரனுக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையும் விதிக்கப்பட்டது. மேலும், 3 ஆசிரியைகள், 6 கல்வித்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் 2 நகராட்சி அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட 11 பேர் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாததால் விடுதலை செய்யப்பட்டனர்.

இதில் பள்ளி நிறுவனர் பழனிச்சாமி மற்றும் அவரது மனைவி சரஸ்வதியும் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டனர். தற்போது இத்தீர்ப்பு குறித்து தமிழ்நாடு அரசு தரப்பிலும், பெற்றோர் தரப்பிலும் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டு வழக்கு நிலுவையில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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KUMBAKONAM SCHOOL FIRE ACCIDENT
KUMBAKONAM SCHOOL FIRE MEMORIAL DAY
கும்பகோணம் பள்ளி தீ விபத்து
கும்பகோணம் தீ விபத்து நினைவு நாள்
KUMBAKONAM SCHOOL FIRE ACCIDENT DAY

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