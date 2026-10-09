தேனியில் பயிற்சிக்காக வந்த கல்லூரி மாணவி மர்மமான முறையில் உயிரிழப்பு: போலீஸ் தீவிர விசாரணை
மாணவியின் இறப்பிற்கு உண்மையான காரணம் என்னவென்று தெரியாமல் நாங்கள் மருத்துவமனை வளாகத்தில் மணிக்கணக்கில் கண்ணீருடன் காத்திருக்கிறோம் என பெற்றோர் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : October 9, 2026 at 5:51 PM IST
தேனி: பெரியகுளம் பகுதியில் களப் பயிற்சிக்காக வந்த கல்லூரி மாணவி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தது குறித்து பெற்றோர் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளனர்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், கரம்பக்குடி தாலுகா பட்டத்திக்காடு கிராமத்தை சேர்ந்த பழனிவேல் என்பவரின் மகள் சுருதிகா (வயது 20). இவர் காரைக்குடியில் உள்ள சேதுபாஸ்கரா வேளாண்மைக் கல்லூரியில் 4ஆம் ஆண்டு பட்டப்படிப்பு பயின்று வந்தார்.
இந்நிலையில், சுருதிகா உள்ளிட்ட 6 மாணவ, மாணவிகள் கல்லூரி சார்பில், தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் தாலுகா தென்கரை அரண்மனை சந்துப் பகுதியில் களப் பயிற்சிக்காக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு வந்து தங்கியிருந்தனர்.
அங்கு பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த போது, மாணவி சுருதிகா திடீரென மயங்கி விழுந்ததாகவும், அவரை தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பெற்றோருக்கு தொலைபேசி மூலம் தகவல் கொடுத்துள்ளனர். இதனைத்தொடர்ந்து, பதற்றத்துடன் தேனி மாவட்டத்திற்கு வந்த சுருதிகாவின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள், தனது மகள் பயிற்சிக்கு சென்ற இடத்தில் சந்தேகமான முறையில் திடீரென உயிரிழந்தது குறித்து தெரியவந்தது. இந்த சம்பவம் நடந்து பல மணி நேரங்கள் ஆகியும் கல்லூரி நிர்வாகத்தினர் யாரும் நேரில் வந்து ஆறுதல் தெரிவிக்கவோ, உரிய விளக்கமளிக்கவோ முன்வரவில்லை என கூறப்படுகிறது.
எனவே சுருதிகாவின் மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாகவும் அவரது தந்தை பழனிவேல் தென்கரை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரில், நேற்று முன்தினம் (அக்.7) காலை உயிரிழந்த மாணவி சுருதிகாவின் உடல் 2 நாட்கள் கடந்து இன்றும் தேனி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை பிரேதப் பரிசோதனைக் கூடத்திலேயே வைக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவியின் இறப்பிற்கு உண்மையான காரணம் என்னவென்று தெரியாமல் நாங்கள் மருத்துவமனை வளாகத்தில் மணிக்கணக்கில் கண்ணீருடன் காத்திருக்கிறோம். இதுகுறித்து மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடமும், போலீசாரிடமும் தொடர்ந்து முறையிட்டும் எந்தவித முறையான தகவல்களும் கிடைக்கவில்லை. மகளின் இறப்பிற்கான உண்மையான காரணம் என்னவென்று விசாரணை நடத்தி தங்களுக்கு தெரிவிக்கும் படியும் போலீசாரிடம் தொடர்ந்து முறையிட்டுள்ளோம்.
ஆனால் தற்போது வரை இந்த மாணவி இறப்பிற்கான காரணம் என்னவென்று மருத்துவமனை சார்பிலும், போலீசார் தரப்பிலும் தெரிவிக்கப்படவில்லை. எனவே இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வேதனையுடன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். அந்தப் புகாரின் பேரில் போலீசார் சந்தேக மரணம் என வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.