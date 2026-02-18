ETV Bharat / state

காயத்துடன் வீடு திரும்பிய குழந்தைகள்... சிறப்பு பள்ளியில் நடந்த கொடுமை... சிசிடிவி பதிவால் அதிர்ச்சி

இதுகுறித்து சென்னையில் உள்ள குழந்தைகள் நலவாரியத்திலும், காவல்துறையிலும் பெற்றோர் தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறப்பு பள்ளியின் சிசிடிவி காட்சி
சிறப்பு பள்ளியின் சிசிடிவி காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 18, 2026 at 10:54 PM IST

சென்னை: அம்பத்தூரில் சிறப்பு பள்ளி நடத்தும் பெண் ஒருவர் குழந்தைகளை கம்பை வைத்து தாக்கும் அதிர்ச்சிகரமான சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளன.

சென்னை அம்பத்தூர் கள்ளிக்குப்பம் காந்தி நகரில் கனகலட்சுமி என்ற பெண் சிறப்பு குழந்தைகளுக்கான பள்ளியை நடத்தி வருகிறார். அங்கு 15க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் பயின்று வருகிறார்கள். அவர்களுக்கு உடல் நலம், மனநலம் குறித்து பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், கடந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்று அங்கு பயின்று வந்த சிறுவன் ஒருவரின் உடம்பில் முதுகு, கை, கால் போன்ற பகுதிகளில் காய தழும்புகள் இருந்ததால் சிறுவனின் பெற்றோர் இந்தப் பள்ளியை நடத்தி வரும் கனக லட்சுமியிடம் நேரில் சென்று முறையிட்டுள்ளனர். ''எப்படி எனது மகனுக்கு உடம்பில் காயம் ஏற்பட்டது? வீட்டில் இருந்து நன்றாக தானே அனுப்பினோம்?'' என்று கேட்டுள்ளனர். அப்போது கனகலட்சுமி முன்னுக்குப்பின் முரணாக பதில் அளித்ததால் , அந்தப் பள்ளியில் உள்ள சிசிடிவி பதிவுகளை அவர்கள் ஆய்வு செய்தனர்.

அப்போது, சம்பவத்தன்று மதியம் அவர்களுடைய மகனை அந்த பெண் மெல்லிய கம்பை கொண்டு அடிப்பதும், முடியை பிடித்து இழுப்பதும், சாப்பிடும் உணவில் முகத்தை அழுத்தி சித்திரவதை செய்ததும் பதிவாகி இருந்தது.

இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சிறுவனின் பெற்றோர், கனகலட்சுமியிடம் கடும் கோபமடைந்து, இதே போன்றுதான் மற்ற குழந்தைகளையும் துன்புறுத்துகிறீர்களா? என்று வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும், சிறப்பு குழந்தைகளின் நடவடிக்கை பொறுமையாகத்தான் இருக்கும். அதை சரிசெய்ய தான் இதுபோன்ற பள்ளிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம். ஆனால், நீங்களே பொறுமை இழந்து அடித்து துன்புறுத்தினால் என்ன நியாயம்? என்று வேதனையுடன் கேட்டனர்.

மேலும், இதுகுறித்து சென்னையில் உள்ள குழந்தைகள் நலவாரியத்திலும், அம்பத்தூர் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்திலும் அந்த சிறப்பு பள்ளியின் மீது அவர்கள் புகார் அளித்தனர்.

இதுகுறித்து பெற்றோர் கூறுகையில், '' பேச்சுத்திறன் குறைபாடு, கை, கால் செயல்பாடு குறைபாடுள்ள குழந்தைகள் இந்த பள்ளியில் பத்துக்கு மேற்பட்டோர் பயின்று வருகிறார்கள். மாதம் 25 ஆயிரம் ரூபாய் கட்டி நாங்கள் இந்த பள்ளியில் எங்கள் குழந்தையை சேர்த்தோம். ஆனால், குழந்தைகள் உடம்பில் அடிக்கடி காயம் ஏற்படுகிறது. இதுகுறித்து அந்த பள்ளி நடத்தி வரும் நிர்வாகிகளிடம் கேட்டபோது, அந்த குழந்தைகள் தாங்களாகவே காயப்படுத்திக் கொள்வதாக தெரிவித்தனர்.

நாங்களும் பெரிதாக இதை எடுத்துக் கொள்ளவில்லை. ஆனால் சில தினங்களாக எங்களது குழந்தைகள், இந்த பள்ளி இருக்கும் தெரு அருகே வரும்போது பயங்கரமாக அழுது பள்ளிக்கு வர மறுக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு சரியாக வாய் பேச முடியாத காரணத்தினாலும், சிறுவர்கள் என்பதாலும் எதற்காக அவர்கள் அழுகிறார்கள் என்பதை எங்களால் யூகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை. இப்போது தான் இதற்கான காரணம் தெரிய வந்த்துள்ளது.

இதனால் நாங்கள் இங்கிருந்து எங்க குழந்தையை நிறுத்திவிட்டு வேறொரு பள்ளியில் சேர்த்துவிட்டோம். இது குறித்து சென்னையில் உள்ள குழந்தைகள் நலவாரியத்திலும், காவல்துறையிலும் புகார் அளித்துள்ளோம். எங்களைப் போன்று வேறு எந்த குழந்தைகளுக்கும் இதுபோன்ற பாதிப்பு ஏற்படக்கூடாது. எனவே காவல் துறை அதிகாரிகள் இந்த பள்ளியை நடத்தி வரும் பெண்ணிடம் முழுமையாக விசாரணை நடத்தி அனுமதி பெற்று தான் பள்ளியை நடத்தி வருகிறார்களா? பட்டம் படித்துவிட்டு இங்கு பணி செய்கிறார்களா? என ஆய்வு செய்ய வேண்டும். மேலும், குழந்தைகளை சித்திரவதை செய்த அந்த பெண்ணின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்'' என்றனர்.

இதனிடையே சிறுவர்களின் பெற்றோர் இன்று காலை பள்ளியை முற்றுகையிட வந்தபோது பள்ளி வெளிப்பக்கமாக பூட்டப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

