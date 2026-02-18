ETV Bharat / state

மாங்காய் பறித்த சிறுவனை நிர்வாணமாக்கி தாக்கிய தோட்ட உரிமையாளர்: நெல்லையில் கொடூர சம்பவம்

சிறுவரை தாக்கிய தோட்ட உரிமையாளர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சிறுவனின் பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
திருநெல்வேலி: மாங்காய் திருடியதற்காக சிறுவனை நிர்வாணப்படுத்தி தோட்ட உரிமையாளர் தாக்கியதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் நெல்லையில் அரங்கேறியுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், பழைய பேட்டை அருகே கிருஷ்ணபேரி பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரஞ்சித் குமார். தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்கும் இவருக்கு, 10 வயதில் ஒரு மகன் உள்ளார். இந்த சிறுவன் அருகே உள்ள மாநகராட்சி பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார். உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தால் சிறுவன் நேற்று பள்ளிக்கு செல்லவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், மாலை நேரத்தில் தான் வசிக்கும் பகுதி அருகே உள்ள தோப்பு ஒன்றுக்கு நண்பர்களுடன் சேர்ந்து சிறுவன் மாங்காய் பறிக்கச் சென்றுள்ளார். தோட்டத்தில் மாங்காய் பறித்துக் கொண்டிருக்கும்போது, எதிர்பாராதவிதமாக சிறுவர்கள் தோட்ட உரிமையாளர் கண்ணில் சிக்கியுள்ளனர்.

மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள சிறுவன்
மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள சிறுவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதனைக் கண்டு கோபமடைந்த தோட்ட உரிமையாளர் சிறுவர்களை துரத்தியுள்ளார். அதில் ஒரு சிறுவர் மட்டும் கையுங்களவுமாக சிக்கியதாக தெரிகிறது. சிறுவரை பிடித்து திட்டியதோடு மட்டுமின்றி, அவர் அணிந்திருந்த ஆடையை கழற்றி நிர்வாணமாக்கி அச்சிறுவனை தாக்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து சிறுவரை அடித்து சாலையில் அழைத்து சென்றுள்ளார்.

அதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி மக்கள், காயமடைந்த சிறுவனை மீட்டு சிகிச்சைக்காக நெல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு அவருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கிடையே தகவலறிந்து மருத்துவமனைக்கு வந்த சிறுவனின் பெற்றோர், தோட்ட உரிமையாளரின் இந்த அநாகரிக செயலை கண்டித்ததோடு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுவன் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அதேசமயம், சிறுவனின் தந்தை தன்னை தாக்க வந்ததாகக் கூறி தோட்டத்தின் உரிமையாளரும் நெல்லை டவுன் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இவ்விரு புகார்கள் குறித்தும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

இருந்தாலும், மாங்காய் பறித்த குற்றத்திற்காக சிறுவரை நிர்வாணமாக்கி தாக்கிய தோட்ட உரிமையாளரின் செயல் கண்டத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளது.

