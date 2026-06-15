பாடத்தில் சந்தேகம் கேட்டால் தலையில் கொட்டுவதா? - ஆட்சியரிடம் புகாரளித்த மாணவியின் தாய்
ஆசிரியர் செயல் குறித்து தலைமை ஆசிரியரிடம் புகார் அளித்தபோது, அவரும் அலட்சியமாக பதிலளித்ததாக கூறப்படுகிறது.
Published : June 15, 2026 at 9:55 PM IST
திருப்பத்தூர்: பள்ளியில் சந்தேகம் கேட்டதால் சிறுமியை அவதூறாகப் பேசி தாக்கிய ஆசிரியை மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மாணவியின் தாய் ஆட்சியரிடம் புகார் அளித்துள்ளார்.
திரும்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் அடுத்த மாதனூர் அருகே காளிகாபுரம் பகுதியை சேர்ந்த ஸ்ரீமதி என்பவருக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர்.
இந்நிலையில், குழந்தைகளில் ஒருவர் 5ம் வகுப்பும், இன்னொரு சிறுமி 2ம் வகுப்பும் என மாதனூர் பகுதியில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப் பள்ளியில் படித்து வருகின்றனர். அதில் ஐந்தாம் வகுப்பு பயிலும் சிறுமி, ஜூன் 5ஆம் தேதி வழக்கம்போல் பள்ளிக்கு சென்றுள்ளார். அப்போது சிறுமிக்கு பாடத்தில் சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அதனை, வகுப்பில் இருந்த ஆசிரியை ஜாய்பிரியாவிடம் சிறுமி கேட்டுள்ளார். அப்போது ஆசிரியையோ, சந்தேகத்தை தீர்க்காமல் அவதூறாக பேசி தலையில் அடித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், அந்த ஆசிரியை தொலைப்பேசியில் பேசிக் கொண்டிருந்ததாகவும் தெரிகிறது.
தொடர்ந்து, வகுப்பறையில் இருந்த மாணவர்களை ஆசிரியை ஜாய்பிரியா படிக்க சொல்லியுள்ளார். அப்போது, பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி சத்தமாக படித்ததால் மெதுவாக படிக்குமாறு கூறிய ஆசிரியை, அவரின் அருகே அமர்ந்திருந்த மாணவியை வைத்து சிறுமியின் தலையில் கொட்ட வைத்துள்ளார். அதனால், சிறுமிக்கு தலையில் வீக்கம் ஏற்பட்டு, உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இதனால் கோபமடைந்த பெற்றோர் தலைமை ஆசிரியரிடம் முறையிட்டபோது, அவர் அலட்சியமாக பதிலளித்துள்ளார். மேலும் பாதிக்கப்பட்ட மாணவிக்கு ஏதாவது பணம் வாங்கி கொடுப்பதாகவும், இந்த பிரச்சனையை இதோடு விடுமாறும் கூறிய தலைமை ஆசிரியர் அதனையும் மீறி புகார் அளித்தாலும் என்ன செய்ய முடியும்? வேறொரு பள்ளிக்கு இடமாற்றம் செய்யப் போகிறார்கள் என்று மெத்தனமாக கூறியதாகக் கூறப்படுகிறது.
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அதைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த பாதிக்கப்பட்ட மாணவியின் தாய் ஸ்ரீமதி, இன்று (ஜூன் 15) திரும்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டத்திற்கு வந்து மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட கல்வி அலுவலரிடம் புகார் மனு அளித்தார். அதில், “தனது மகளை அவதூறாகப் பேசி அடித்த ஆசிரியை ஜாய்பிரியா மீதும், அதுதொடர்பாக முறையிட்டபோது அலட்சியமாக நடந்து கொண்ட தலைமை ஆசிரியர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என தெரிவித்துள்ளார்.
பள்ளியில் சந்தேகம் கேட்ட மாணவியை ஆசிரியை அடித்த சம்பவம் பெற்றோர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.