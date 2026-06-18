கோவில்பட்டி அம்மா உணவகத்தில் இட்லி ஓட்டலுக்கு விற்பனை என புகார் எதிரொலி; பார்சலுக்கு தடை
உணவுப் பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டது நிரூபணமானால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நெல்லை மண்டல நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 18, 2026 at 3:47 PM IST
தூத்துக்குடி: கோவில்பட்டியில் உள்ள அம்மா உணவகத்தில் இட்லி தனியார் ஹோட்டல்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாக எழுந்த புகாரின் எதிரொலியாக அங்கு பார்சலுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2013-ல் அப்போதைய முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவால் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டம் தான் 'அம்மா உணவகம்'. யாரும் பட்டினியாக இருக்கக் கூடாது, ஏழை, எளிய மக்கள் வயிறார சாப்பிட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட திட்டம் இது.
இந்த நிலையில், தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி நகராட்சி அருகே செயல்பட்டு வரும் அம்மா உணவகத்தில் தயாரிக்கப்படும் இட்லிகள் தனியார் ஹோட்டல்களுக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாகவும், அம்மா உணவகத்திற்கு சாப்பிட வருபவர்களுக்கு இட்லிகள் கிடைப்பதில்லை எனவும், அம்மா உணவகத்தில் ஒரு ரூபாய்க்கு இட்லி வாங்கி ஓட்டல்களில் பத்து ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
மேலும், 1,200 இட்லிகள் தயாரிக்கப்படும் நிலையில், காலை 7 மணிக்கு தொடங்கும் இட்லி விற்பனை, அரை மணி நேரத்திலேயே முடிந்துவிடுவதாக உணவக ஊழியர்கள் கூறிவிடுகின்றனர். இதனால், பசியாற வரும் ஏழை மக்கள், தினந்தோறும் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி செல்வதாக தெரியவந்தது. இதுதொடர்பான செய்திகள் வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்தின.
இந்த நிலையில், இன்று (ஜூன் 18) காலை நெல்லை மண்டல நகராட்சி இயக்குநர் ரவிச்சந்திரன் அம்மா உணவகத்தில் திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது, இட்லி வாங்குவதற்கு டோக்கன் கொடுக்கும் கவுண்டர், இட்லி விநியோகம் செய்யும் இடங்களையும் ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து, “யாருக்கும் பார்சல் வழங்கக் கூடாது. அம்மா உணவகத்தில் வைத்துதான் சாப்பிட அறிவுறுத்த வேண்டும்” என உத்தரவிட்டார். இந்த ஆய்வின்போது, கோவில்பட்டி நகராட்சி ஆணையர் சுகந்தி உடனிருந்தார்.
இந்த உத்தரவையடுத்து, இன்று பார்சல் வாங்க வந்தவர்களுக்கு இட்லி தரமறுத்த ஊழியர்கள், டோக்கன் வாங்கியவர்களுக்கு மட்டும் இட்லி வழங்கி அம்மா உணவகத்திலேயே உணவருந்த வைத்தனர். வழக்கமாக அம்மா உணவகம் திறந்த சில நிமிடங்களிலேயே ”இட்லி காலி” என்று சொல்லிய நிலைமாறி, இன்று மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் அமர்ந்து சாப்பிட்டு சென்றனர். அதேசமயம் இட்லி பார்சல் வாங்க வந்தவர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர்.
உணவுப்பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டதா? என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி, தவறு நிரூபிக்கப்பட்டால் அவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று நெல்லை மண்டல நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் ரவிச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
முதலில் நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு தெரியாமல் அம்மா உணவகத்தின் செயல்பாடுகளைக் கண்காணித்த நெல்லை மண்டல நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநர் ரவிச்சந்திரன், பின்னர் அதிகாரிகளுடன் சென்று ஆய்வு செய்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.