பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டம் ரத்து - முதலமைச்சர் விஜய்க்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்த விவசாயிகள்
பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டம் கைவிடப்பட்டால் பொருளாதாரம் சீரழியும் என்று கூறுவது தவறானது என்று விவசாயிகள் போராட்டக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : August 25, 2026 at 4:28 PM IST
சென்னை: பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டதற்கு முதலமைச்சர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து பரந்தூர் விவசாயிகள் போராட்டக் குழு உறுப்பினர்கள் இன்று நன்றி தெரிவித்தனர்.
சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்ட எதிர்ப்புப் போராட்டக் குழுத் தலைவர் சுப்பிரமணியன், செயலாளர் கதிரேசன் மற்றும் குழு உறுப்பினர்கள் முதலமைச்சர் விஜய்யை இன்று (ஆகஸ்ட் 25) நேரில் சந்தித்தனர்.
அப்போது, பரந்தூரில் புதிய விமான நிலையம் அமைக்கும் நடவடிக்கைக்கள் தமிழ்நாடு அரசால் கைவிடப்படும் என்று சட்டப் பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் அறிவித்ததற்கு, போராட்டக் குழு உறுப்பினர்கள் நன்றி தெரிவித்தனர்.
இதன் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்ட எதிர்ப்புப் போராட்டக்குழு தலைவர் சுப்பிரமணியன், “பரந்தூரில் பசுமை விமான நிலையத்திற்கான திட்டத்தை மாநில அரசு கைவிட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி, கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பல்வேறு கட்டப் போராட்டங்களை நடத்தி வந்தோம்.
இந்தப் பகுதியில் விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான புவியியல் அமைப்பும், சாத்தியக்கூறுகளும் இல்லை என்பதை பல்வேறு ஆதாரங்கள் மற்றும் ஆவணங்களுடன் தமிழ்நாடு அரசிடம் தொடர்ந்து எடுத்துரைத்தோம். இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டிருந்தால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் வாழ்வாதாரம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும்.
மேலும், வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சுமார் 1,100 ஆண்டுகள் பழமையான கம்பன் கால்வாய், செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கும் வரும் நீர்வரத்து உள்ளிட்ட நீர்நிலைகள் பாதிக்கப்படும் என்றும், எதிர்காலத்தில் சென்னை நகரமே வெள்ளப் பாதிப்பை எதிர்கொள்ளும் சூழல் உருவாகும் என்றும் தமிழ்நாடு அரசிடம் எடுத்துக் கூறினோம்.
வேடந்தாங்கல் சரணாலயத்தில் பறவைகள் வந்து செல்லும் பகுதிகள், நெல் மற்றும் புஞ்சை விவசாய நிலங்கள், ஏரிகள், குளங்கள் என நீர்நிலைகள் அதிகம் உள்ள இந்தப் பகுதியில் விமான நிலையம் அமைக்கத் தேர்வு செய்தது தவறான முடிவு என்பதையும் முந்தைய போராட்டங்களின் போது தொடர்ந்து சுட்டிக்காட்டினோம்.
தற்போது பரந்தூர் விமான நிலையத் திட்டத்தை ரத்து செய்து வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ள முதலமைச்சர் விஜய்க்கு எங்களது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இதற்கான நீண்டகாலப் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் வாழ்வாதாரத்தைப் பாதுகாக்கும் வகையில் இந்த முடிவு அமைந்துள்ளது.
எங்களது போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதற்காக, எங்கள் கிராமத்தில் உள்ள பிரதான சாலைக்கு ஜோசப் விஜய் பெயரைச் சூட்டுவதற்கும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. மேலும், பரந்தூர் திட்டத்திற்காக 90 விழுக்காடு நிலங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டுவிட்டதாகவும், திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டதால் தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரம் பாதாளத்திற்கு சென்று விடும் என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்திருந்தார். அந்த தகவல் முற்றிலும் தவறானது.
மொத்தம் 5,740 ஏக்கர் நிலம் இந்த விமான நிலையம் அமைப்பதற்கான திட்டத்திற்கு தேவை என கூறப்பட்டது. ஆனால் சுமார் 1,700 ஏக்கர் நிலம் மட்டுமே இதுவரை கையகப்படுத்தப்பட்டது. இது 90 விழுக்காடு ஆகாது. எனவே நிலம் கையகப்படுத்துதல் தொடர்பாக முன்வைக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் உண்மைக்கு மாறானவை.
புதிய விமான நிலையம் அமைக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இருப்பின், விவசாயிகள் பாதிக்கப்படாத வகையிலும், நீர்நிலைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாக்கப்படும் வகையிலும் பொருத்தமான மாற்று இடத்தை தமிழ்நாடு அரசு தேர்வு செய்து திட்டத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளோம்.
மேலும், பரந்தூர் திட்டத்திற்கு எதிரான போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்த அனைத்து அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள், அமைப்புகள் மற்றும் பொதுமக்கள் என அனைவரும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்” என்று கூறினார்.