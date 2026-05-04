ETV Bharat / state

பரமத்தி-வேலூரில் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடக்கம்

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: பரமத்தி-வேலூர் தொகுதியில் அதிமுக சார்பாக எஸ்.சேகர், திமுக சார்பாக கே.எஸ்.மூர்த்தி, நாதக சார்பாக எம்.அரவிந்த், தவெக சார்பாக ஏ.நந்தகுமார் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

பரமத்தி-வேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
பரமத்தி-வேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 1:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

பரமத்தி-வேலூர் (நாமக்கல்): தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், பரமத்தி-வேலூர் தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்குப்பதிவு தொடங்கவுள்ளது.

நாமக்கல் மாவட்டத்தில் குறைவான வாக்காளர்கள் கொண்ட தொகுதி பரமத்தி-வேலூர் ஆகும். 2008-ம் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த தொகுதியில் இதுவரை 3 தேர்தல்கள் நடந்திருக்கின்றன. அதில் 2 முறை அதிமுகவும், ஒரு முறை திமுகவும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. 2011-ம் ஆண்டு தேர்தலில் கொங்கு இளைஞர் பேரவை தலைவர் தனியரசு அதிமுக கூட்டணியில் இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார். 2016 திமுக வெற்றி பெற்ற நிலையில், 2021 தேர்தலில் அதிமுக நேரடியாகக் களம் கண்டு வெற்றி பெற்றது.

இத்தொகுதியில் ஆண்கள் 98,484, பெண்கள் 1,06,653 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 10 என மொத்தம் 2,05,147 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

2021 கள நிலவரம்

2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தம் 1,83,697 (82.87%) வாக்குகள் பதிவாகின. இதில் அதிமுக வேட்பாளர் எஸ்.சேகர் 86,034 (46.83%) பெற்று வெற்றி பெற்றார். இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் கே.எஸ்.மூர்த்தி 78,372 (42.66%) வாக்குகள் பெற்று, 7,662 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தார். மேலும், நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் கே.ஊர்வசி 11,684 வாக்குகள் பெற்றிருந்தார். இத்தொகுதியில் ஏராளமான சுயேச்சை வேட்பாளர்கள் நின்ற நிலையில், சொற்ப அளவிலான வாக்குகளே பெற்றிருந்தனர்.

2026 கள நிலவரம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தம் 31 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர். இத்தொகுதியில் 90.10% வாக்குகள் பதிவாகின. அதிமுக சார்பாக மீண்டும் எஸ்.சேகருக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்ட நிலையில், திமுக சார்பாகவும் முந்தைய வேட்பாளர் கே.எஸ்.மூர்த்திக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. கே.எஸ்.மூர்த்தி 2016-ம் ஆண்டு தேர்தலில் இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக எம்.அரவிந்த், தவெக சார்பாக ஏ.நந்தகுமார் ஆகியவர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

பரமத்தி வேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021எஸ்.சேகர்அதிமுக
2016கே.எஸ்.மூர்த்திதிமுக
2011தனியரசு கொங்கு இளைஞர் பேரவை

TAGGED:

TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026
தமிழ்நாடு தேர்தல் முடிவுகள் 2026
PARAMATHI VELUR CONSTITUENCY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.