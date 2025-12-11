ETV Bharat / state

டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிராக போராட்டம்: 95 நபர்கள் மீதான வழக்குகள் ரத்து

டாஸ்மாக் கடையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டி பல போரட்டங்கள் நடத்தியும் அகற்றாததால் போராட்டம் நடத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.

உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப் படம்
உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு - கோப்புப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 11, 2025 at 4:26 PM IST

மதுரை: டாஸ்மாக் கடைக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்திய 95 நபர்கள் மீதான வழக்கை ரத்து செய்து உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

தமிழக முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழக பரமக்குடி மாவட்ட தலைவர் ஷேக் அப்துல்லா தாக்கல் செய்த மனுவில், “பரமக்குடி எஸ்.பி.எம் தியேட்டர் சாலையில் உள்ள மதுபான கடையுடன் சேர்ந்த பார் மற்றும் லக்கி என்ற பெயரில் குளிர்சாதன வசதி கொண்ட தனியார் பார் ஆகியவை செயல்பட்டு வருகின்றன.

இது, மக்கள் அதிகமாக நடமாடக் கூடிய குடியிருப்பு பகுதிக்குச் செல்லும் பிரதான சாலையில், பல்வேறு மத வழிபாட்டு தலங்களுக்கு செல்லக் கூடிய சாலையின் வழியில் இருக்கின்றன. மேலும், பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு செல்லக் கூடிய மாணவ மாணவிகள் இந்த சாலையை அதிகம் பயன்படுத்துகின்றனர்.

அவ்வாறு உள்ள சூழலில், மதுபான விடுதியில் குடித்து விட்டு சிலர் சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால் குறிப்பிட்ட சாலை வழியாகப் செல்ல பெண்களும், மாணவிகளும் அச்சப்படுகின்றனர். எனவே, கடையை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற வேண்டி பல போரட்டங்கள் நடத்தியும் அகற்றாததால், டாஸ்மாக் கடைக்கு பூட்டு போடும் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.

இதனால் பரமக்குடி நகர் காவல் துறையினர் தமிழக முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழக மாவட்ட தலைவர் ஷேக் அப்துல்லா, முகம்மது இலியாஸ், உள்ளிட்ட 95 நபர்கள் மீது பல்வேறு பிரிவுகளில் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

மதுபான கடையால் மக்களுக்கு தொந்தரவு ஏற்படுகிறது என்று ஜனநாயக முறையில் அரசுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எங்கள் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது சட்டவிரோதம்; எனவே வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்,” என மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த மனு நீதிபதி விக்டோரியா கௌரி முன் இன்று (டிசம்பர் 11) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அரசு தரப்பில் போராட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டது.

ஜனநாயகரீதியில் தங்களது எதிர்ப்பை தெரிவிக்க போராட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த வழக்கில் குற்றப்பத்திரிக்கை தாக்கல் செய்ய தேவை இல்லை எனக் கூறி 95 நபர்கள் மீது பதியப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்து நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

