பரமக்குடி (தனி) தொகுதி யாருக்கு?

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: பரமக்குடி தனி தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் டாக்டர்.முத்தையா, திமுக சார்பில் வழக்கறிஞர்.கதிரவன், தவெகவில் கோபிராஜன், நாதகவில் எழில் இளவரசி என மொத்தம் 12 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

ராமநாதபுரம் தொகுதி வரைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 4, 2026 at 3:18 PM IST

பரமக்குடி (ராமநாதபுரம்): ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் மதுரை- ராமேஸ்வரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ள தொகுதி பரமக்குடி (தனி). வைகை நதிக்கரையில் அமைந்துள்ளது. இங்கு பருத்தி விளைச்சல் அதிகம். கைத்தறி புடவைகள் அதிகம் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்த புடவைகள் வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதியாகின்றது. இந்த தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்? என்பது தொகுதி வாக்காளர்களின் மிகுந்த எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.

வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்:

கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவில் பரமக்குடி (தனி) தொகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 323 வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்காளர்கள் தங்களது வாக்குகளைச் செலுத்தினர். இந்த தொகுதியில் 79.59% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 70.76% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில், இந்த முறை கூடுதலாக 8.83% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

வேட்பாளர்களின் விவரங்கள்:

பரமக்குடி (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் டாக்டர்.முத்தையா, திமுக சார்பில் வழக்கறிஞர்.கதிரவன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் கோபிராஜன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் எழில் இளவரசி என மொத்தம் 12 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

கடந்த தேர்தல்களின் புள்ளி விவரங்கள்:

கடந்த 1967- ஆம் ஆண்டு முதல் 2021- ஆம் ஆண்டு வரை நடந்த 14 சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் அதிமுக 8 முறையும், திமுக 4 முறையும், தமாகா ஒருமுறையும், காங்கிரஸ் ஒருமுறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

கடந்த 2011- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட சுந்தர்ராஜ், தன்னை எதிர்த்து காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட ராம்பிரபுவை 34,606 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முத்தையா, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் திசைவீரனை 11,389 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். 2019- ஆம் ஆண்டு நடந்த இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட சதன் பிரபாகர், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் சம்பத்குமாரை 14,032 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முருகேசன், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட சதன் பிரபாகரை 13,285 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.

இந்த தொகுதியில் திமுக, அதிமுக மாறி மாறி வெற்றி பெற்றுள்ளதாலும், தவெகவின் வருகையால் வாக்குகள் பிரிந்து இழுபறியில் நீடிக்கும் சூழல் நிலவுகிறது.

வாக்காளர்கள் விவரங்கள்:

பரமக்குடி (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,34,608 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 1,16,282 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,18,308 பெண் வாக்காளர்களும், 18 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடங்குவர்

