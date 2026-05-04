ETV Bharat / state

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதியில் வெற்றி யாருக்கு?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதியில் திமுக சார்பில் பழனியப்பன், அதிமுக தரப்பில் மரகதம் வெற்றிவேல், நாதக அர்ச்சனா தமிழருவி, தவெக சார்பில் எஸ்.திலகவதி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 2:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தருமபுரி: தருமபுரி மாவட்டம், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதியில், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பழனியப்பன் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் நிலையில், வெற்றி யாருக்கு திமுகவுக்கா, அதிமுகவுக்கா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தருமபுரிமாவட்டம், மொரப்பூரில் இருந்து தொகுதி சீரமைப்பு செய்து, 2011இல் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதி உருவாக்கப்பட்டது. 2011இல் இருந்து இந்த தொகுதியில் அதிமுகவே பெற்றுள்ளது.

2011இல், அதிமுக வேட்பாளர் பெ.பழனியப்பன், திமுக வேட்பாளர் முல்லைவேந்தனை சுமார் 10,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2016இல், அதிமுக வேட்பாளர் பெ.பழனியப்பன், பாமக வேட்பாளர் அ.சத்தியமூர்த்தியை சுமார் 12,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2019இல், இந்த தொகுதியில் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. 2016-இல் அதிமுக சார்பில் வெற்றி பெற்ற பெ.பழனியப்பன், தினகரன் அணிக்கு ஆதரவு அளித்ததால் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டார். இதனால் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட்டது.

இடைத்தேர்தலில் அதிமுக வேட்பாளர் ஆ.கோவிந்தசாமி(1,00,947 வாக்குகள்), திமுக வேட்பாளர் ஆ.மணியை(83,165 வாக்குகள்), 17 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2021இல், அதிமுக வேட்பாளர் ஆ.கோவிந்தசாமி, திமுக வேட்பாளர் எம்.பிரபுராஜசேகரை சுமார் 36 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். அமமுக சார்பில் போட்டியிட்ட பெ.பழனியப்பன் 15,863 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்றார்.

2026 கள நிலவரம்

அதிமுகவின் கோட்டையாகக் கருதப்படும் இத்தொகுதியைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் திமுக தேர்தலை சந்திக்கிறது.

திமுக சார்பில், முன்னாள் அமைச்சர் பெ.பழனியப்பன் களம் காண்கிறார். ஏற்கனவே அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு அமைச்சராக இருந்தவர். அதிமுகவில் இருந்து அமமுகவுக்கு சென்று, தற்போது திமுகவில் இணைந்து இந்த தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.

​அதிமுக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ மரகதம் வெற்றிவேல் போட்டியிடுகிறார். இந்த தொகுதியில் இதுவரை அதிமுகவே வெற்றி பெற்றுள்ளதால் இரட்டை இலை சின்னத்தின் செல்வாக்கை நம்பி களம் இறங்கியுள்ளார்.

​தவெக சார்பில் எஸ்.திலகவதி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அர்ச்சனா தமிழருவி உள்பட மொத்தம் 14 வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.

இந்த தொகுதியில் 2,56,640 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அவர்களில், 2,31,851 பேர் வாக்களித்துள்ளனர். இந்த தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் 14 மேஜைகள் வீதம் எண்ணப்பட உள்ளது 14 மேற்பார்வையாளர்கள் வாக்கு எண்ணிக்கை உதவியாளர்கள் 14 நபர்கள் நுண்பார்வையாளர்கள் 14 பேர் மற்றும் தபால் வாக்கு என்னும் மேஜைகள் 6 அமைக்கப்பட்டு தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை மேற்பார்வையாளர் 6 பேர் வாக்கு எண்ணிக்கை உதவியாளர் 12 பேர் நுண் பார்வையாளர் 6 பேர் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். 23 சுற்றுகள் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ளது.

TAGGED:

TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
ELECTION RESULT 4 MAY 2026
PAPPIREDDIPPATTI DHARMAPURI
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.