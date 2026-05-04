ETV Bharat / state

பாபநாசம் தொகுதியை கைப்பற்றப்போவது யார்?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: பாபநாசம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஏ.எம்.ஷாஜகான்(ஐயூஎம்எல்), அதிமுக தரப்பில் துரை சண்முகபிரபு, நாதக-வின் அனீஸ் பாத்திமா, தவெக சார்பில் அசாருதீன் உதுமான் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

வாக்கு எண்ணிக்கை மையம்
வாக்கு எண்ணிக்கை மையம் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 2:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் பாபநாசம் தொகுதியில் திமுக கூட்டணி மீண்டும் வெல்லுமா? அல்லது அதிமுக கைப்பற்றுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பாபநாசம் சட்டமன்ற தொகுதி நெடுங்காலமாகவே காங்கிரஸ் கட்சியின் கோட்டையாக இருந்து வந்தது.

1996-இல், காங்கிரஸ் கட்சியில் இருந்து பிரிந்து தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி என்ற புதிய கட்சியை ஜி.கே.மூப்பனார் தொடங்கினார். அந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இருந்த தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் வேட்பாளர் என். கருப்பண்ண உடையார் வெற்றி பெற்றார்.

2001இல் நடந்த தேர்தலிலும் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்றது. அந்த தேர்தலில், திமுக வேட்பாளர் எஸ்.கல்யாண சுந்தரத்தை 6,632 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தமாகா வேட்பாளர் எம்.ராம்குமார் தோற்கடித்தார்.

2006-இல், பாபநாசம் தொகுதியை அதிமுக கைப்பற்றியது. அதிமுக வேட்பாளர் இரா.துரைக்கண்ணு, காங்கிரஸ் வேட்பாளர் எம்.ராம்குமாரை 7,001 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2011-இல் நடந்த தேர்தலிலும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் எம்.ராம்குமாரை, அதிமுக வேட்பாளர் இரா.துரைக்கண்ணு 18,007 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2016-இல் நடந்த தேர்தலிலும் அதிமுக வேட்பாளர் இரா.துரைக்கண்ணு, காங்கிரஸ் வேட்பாளர் டி.ஆர்.லோகநாதனை 24,365 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2021-இல் நடந்த தேர்தலில் பாபநாசம் தொகுதியை திமுக கூட்டணி கைப்பற்றியது. திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் வேட்பாளர் ஜவாஹிருல்லா, அதிமுக வேட்பாளர் கே.கோபிநாதனை 16,273 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2026 தேர்தல் நிலவரம்

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், அதிமுக சார்பில் துரை சண்முக பிரபு போட்டியிடுகிறார்.

பாபநாசம் தொகுதியை இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சிக்கு திமுக கூட்டணி ஒதுக்கி உள்ளது. இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் சார்பில் ஏ.எம்.ஷாஜகான் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் அசாருதீன் உதுமான் அலியும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் அனீஸ் பாத்திமாவும் போட்டியிடுகிறார்கள். பாபநாசம் தொகுதியில் மொத்தம் 2,56,518 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.

பாபநாசம் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள், கும்பகோணம் அரசினர் கலைக்கல்லூரியில் உள்ள மையத்தில் எண்ணப்படுகின்றன.

TAGGED:

TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
ELECTION RESULT 4 MAY 2026
TN ELECTION RESULT 2026 LIVE
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.