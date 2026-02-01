திருச்சியில் திமுக மாநாட்டிற்கான பந்தக்கால் நடும் விழா!
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக முதலமைச்சராக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் திருச்சி மாநாடு நடைபெறும் என அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்தார்.
Published : February 1, 2026 at 3:51 PM IST
திருச்சி: திமுக மாநாட்டிற்கான பந்தல் கால் நடும் விழாவில் அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், பொதுக்குழு, பிரச்சாரம் என அரசியல் கட்சிகள் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், திமுக மாநில மாநாடு மார்ச் 8 ஆம் தேதி திருச்சி அடுத்த சிறுகனூரில் நடைபெற உள்ளது. திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரும் மு.க. ஸ்டாலின் வழிகாட்டுதலின்படி, ’ஸ்டாலின் தொடரட்டும், தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்’ என்ற தலைப்பில் இந்த மாநாடு மிகப் பிரம்மாண்டமாக நடைபெறவுள்ளது. இதில் சுமார் 10 லட்சம் பேர் கலந்து கொள்வார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதற்கான, பணிகளை தொடங்கும் விதமாக திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலை சிறுகனூரில் மாநாடு நடைபெறும் இடத்தில் பந்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் திமுக முதன்மைச் செயலாளரும், நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சருமான கே.என்.நேரு, திருச்சி தெற்கு மாவட்ட செயலாளரும், பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சருமான அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி ஆகியோர் மாநாட்டு பணிகளை தொடங்கி வைத்தனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கே.என்.நேரு, “மார்ச் 8 ஆம் தேதி திருச்சியில் நடைபெற உள்ள திமுக மாநாடு இதற்கு முன்பு நடந்த மாநாடுகளை காட்டிலும் சிறப்பாக இருக்கும். அந்த மாநாடு சுமார் 500 ஏக்கர் பரப்பளவில் நடைபெற உள்ளது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக முதலமைச்சராக்க வேண்டும் என்கிற அடிப்படையில் இந்த மாநாடு சிறப்பாக நடைபெறும்” என்றார்.
மேலும், “திருச்சியை இரண்டாவது தலைநகராக அறிவிக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் விருப்பம். இது குறித்து தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழுவிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். ஒரு கட்சித் தலைவர் மற்றொரு கட்சி தலைவரை சென்று சந்திப்பதை இயல்பானது. அதுபோல் தான் கனிமொழி ராகுல் காந்தியை சந்தித்துள்ளார். அவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி போல் முகத்தை கர்சீப்பால் மூடிக்கொண்டு சென்று யாரையும் சந்திக்கவில்லை. இது வெளிப்படையாக நடந்த சந்திப்பு” என்றார்.
முன்னதாக, திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் கூறியதாவது, சமீபத்தில் தஞ்சையில் ஒரு மாநாடு நடந்தது. ஒரு பக்கம் மகளிர் அணி மாநாடு, மற்றொரு பக்கம் இளைஞர் மாநாடு என தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. அதே போல திருச்சியில் 10 லட்சம் பேர் திரளும் அளவுக்கு, 'தமிழ்நாடு வெல்லட்டும்' என்ற பெயரில் மிகப்பெரிய மாநாட்டை அமைச்சர் கே.என்.நேரு நடத்த உள்ளார் என்று கூறியிருந்தார்.