பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் திடீர் ராஜினாமா- தவெகவுக்கு செல்வதாக தகவல்
வி.ஆர்.ரஞ்சித்குமார் தவெகவில் தன்னை இணைத்துக் கொள்ளப்போவதாகவும், வரும் தேர்தலில் காஞ்சிபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
Published : March 26, 2026 at 8:36 PM IST
காஞ்சிபுரம்: மூத்த அரசியல் தலைவர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தொடங்கிய எம்.ஜி.ஆர். அண்ணா திமுக கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளர் முத்தியால்பேட்டை வி.ஆர்.ரஞ்சித்குமார், திடீரென தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
வி.ஆர்.ரஞ்சித்குமார் தனது ராஜினாமா கடிதத்தை கட்சியின் நிறுவனர் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனிடம் அளித்துள்ளார்.
திமுக, அதிமுக, பாமக, தேமுதிக என பல்வேறு கட்சிகளில் பயணம் செய்த பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன், இறுதியாக அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் அணியில் இருந்தார்.
இந்த நிலையில், அ.தி.மு.க. (ஓபிஎஸ் அணி) காஞ்சிபுரம் மாவட்டச் செயலாளராக பொறுப்பு வகித்துவந்த முத்தியால்பேட்டை வி.ஆர்.ரஞ்சித்குமார், ஓ.பி.எஸ். அணியில் இருந்து விலகி, கடந்த பிப்ரவரி 19-ஆம் தேதி பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனை நிறுவனராக கொண்டு எம்.ஜி.ஆர்.அண்ணா திமுக என்ற பெயரில் புதிய கட்சியை தொடங்கினார். அப்போது, வரும் தேர்தலில் விஜய் தொடங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு எம்ஜிஆர் அண்ணா திமுக ஆதரவு அளிக்கும் என்று பண்ருட்டி ராமச்சந்திரனும், வி.ஆர்.ரஞ்சித்குமாரும் தெரிவித்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், புதிய கட்சியை தொடங்கிய ஒரே மாதத்தில் வி.ஆர்.ரஞ்சித்குமார் தனது பொதுச் செயலாளர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.
வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடும் நிலையில், வி.ஆர்.ரஞ்சித்குமார் தவெகவில் தன்னை இணைத்துக் கொள்ளப்போவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அவர், காஞ்சிபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட இருப்பதாக அவருக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.