பண்ருட்டி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: பண்ருட்டி தொகுதியில் விசிகவின் அப்துர் ரகுமான், அதிமுகவின் மோகன், நாதக-வின் பானுப்ரியா, தவெக-வில் இருந்து மணிகண்டன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்

Published : May 4, 2026 at 12:28 AM IST

பண்ருட்டி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் பண்ருட்டி சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றி நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம். கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 9 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற நிலையில், பண்ருட்டி தொகுதியில் வெற்றி பெறப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு வாக்காளர்கள் மத்தியில் ஏற்பட்டுள்ளது.

பண்ருட்டி அதிகப்படியான கிராமங்களை உள்ளடக்கிய தொகுதியாக உள்ளது. குறிப்பாக மேல்பட்டாம்பாக்கம் பேரூராட்சி, நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சி, பண்ருட்டி நகராட்சி மற்றும் தொரப்பாடி பேரூராட்சி இந்த தொகுதியில் உள்ளடங்கியுள்ளன. இந்த தொகுதியில் வன்னியர்கள் அதிக அளவில் வசித்து வரும் நிலையில், மற்ற சமூகத்தினரும் அதிக அளவில் உள்ளனர். முந்திரி மற்றும் பலாபழம் பண்ருட்டியில் பிரசித்தி பெற்றது. அதன் வர்த்தகமே தொகுதி மக்களின் வாழ்வாதாரமாக உள்ளது.

இந்த தொகுதியில் கடந்த 23-ஆம் தேதி பொதுமக்கள் பெருமளவில் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்தனர். பண்ருட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,17,245 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,24,450 பெண் வாக்காளர்களும், 68 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,41,767 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். மேலும் பண்ருட்டியில் 9 ஆண் வேட்பாளர்கள் மற்றும் 1 பெண் வேட்பாளரும் போட்டியிட்டனர்.

ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், பண்ருட்டி தொகுதியில் 86.09 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. கடந்த தேர்தலில் 80.46 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இம்முறை வாக்குப்பதிவு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.

பண்ருட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக கூட்டணி சார்பில் விசிக வேட்பாளர் அப்துர் ரகுமான், அதிமுக சார்பில் மோகன், தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சார்பில் சுரேந்தர், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் பானுப்ரியா, தவெக சார்பில் மணிகண்டன் உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

இந்த தொகுதியில் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் பல்வேறு கட்சிகளின் சார்பில் போட்டியிட்டு 6 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார். கடந்த முறை திமுக கூட்டணி சார்பாக தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சியின் தலைவர் வேல்முருகன் போட்டியிட்டு சுமார் 4 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். இந்த முறை வேல்முருகன் தனித்து போட்டியிடுகிறார். அந்த வகையில் பண்ருட்டி தொகுதியில் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சிக்கு அதிகளவில் வாக்கு வங்கி உள்ள நிலையில், வெற்றியை கணிக்க முடியாத நிலை நீடிக்கிறது.

தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021 வேல்முருகன் தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி
2016 சத்தியா பன்னீர்செல்வம் அதிமுக
2011 சிவகொழுந்து தேமுதிக

