10-ம் வகுப்பு கல்விச்சான்று சமர்ப்பிக்காததால் ஊராட்சி செயலாளர் பணிநீக்கம் - பிடிஓ அதிரடி உத்தரவு
அரசு ஊழியர்களின் கல்வித்தகுதி உள்ளிட்ட ஆவணங்களின் உண்மைத் தன்மையை உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து தீவிரப்படுத்தப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : July 4, 2026 at 11:01 AM IST
வேலூர்: 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றதற்கான கல்விச்சான்றின் உண்மைத் தன்மையை நிரூபிக்கும் ஆவணங்களை நீண்ட காலமாக சமர்ப்பிக்கத் தவறிய கீழ்மொணவூர் ஊராட்சி செயலாளர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
தமிழ்நாடு அரசின் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை விதிகளின்படி, கிராம ஊராட்சி செயலாளர் பணிக்கு குறைந்தபட்ச கல்வித்தகுதியாக 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி கட்டாயமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விதியின் அடிப்படையில், வேலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பெருமுகை ஊராட்சியைச் சேர்ந்த நாரண செங்குட்டுவன், 1997-ஆம் ஆண்டு பகுதிநேர எழுத்தராக பணியில் சேர்ந்தார்.
பின்னர் அத்தியூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஊராட்சிகளில் பணியாற்றிய அவர், அண்மைக்காலம் வரை கீழ்மொணவூர் ஊராட்சி செயலாளராக பணியாற்றி வந்தார்.
இந்நிலையில், ஊராட்சி செயலாளர்களின் கல்வித்தகுதி சான்றிதழ்களின் உண்மைத் தன்மையை உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கையாக, 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி சான்றிதழ்களை சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்களிடம் ஊரக வளர்ச்சித்துறை கோரியது. ஆனால், நாரண செங்குட்டுவன் தனது 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு முதல் பலமுறை விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ்கள் வழங்கப்பட்டதாகவும், அதற்கும் உரிய பதில் அல்லது கல்விச்சான்றிதழை அவர் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை என்றும் அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, அவர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட நிர்வாகம் அதிரடியாக உத்தரவிட்டது.
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இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த மாதம் வரை வேலூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலராக (கிராம ஊராட்சிகள்) பணியாற்றிய சதீஷ்குமார், ஊராட்சி செயலாளர் 10-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்கத் தவறியதால், அவர் குறைந்தபட்ச கல்வித்தகுதியை பூர்த்தி செய்யவில்லை என்பது தெரியவந்ததாக குறிப்பிட்டார்.
இதனடிப்படையில், தமிழ்நாடு அரசின் கிராம ஊராட்சி செயலாளர் பணி விதிகளின்படி, அதிகபட்ச ஒழுங்கு நடவடிக்கையாக, கீழ்மொணவூர் ஊராட்சி செயலாளர் நாரண செங்குட்டுவனை பணியிலிருந்து நீக்கி, கடந்த 26-ஆம் தேதி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த நடவடிக்கை ஊரக வளர்ச்சித் துறை வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், அரசு ஊழியர்களின் கல்வித்தகுதி உள்ளிட்ட ஆவணங்களின் உண்மைத் தன்மையை உறுதிப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து தீவிரப்படுத்தப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.