வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ஊராட்சி மன்ற தலைவரின் கணவர் கைது
வீடியோ ஆதாரத்தின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 2, 2026 at 7:27 PM IST
வேலூர்: கே.வி.குப்பம் அருகே வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் ஊராட்சி மன்ற தலைவரின் கணவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கே.வி.குப்பம் அடுத்த கொசவன்புதூர் ஊராட்சியை சேர்ந்தவர் சந்திரபாபு (வயது 52). இவர் ஏற்கனவே அந்த ஊராட்சியின் தலைவராக பதவி வகித்துள்ளார். தற்போது இவரது மனைவி கொசவன்புதூர் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக உள்ளார். இந்த நிலையில், சந்திரபாபுவுக்கும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சிலருக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே, கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுக்கும், சந்திரபாபுவுக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட சிலர் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்திற்கு சென்று பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது. பேச்சுவார்த்தை முடிந்த பின்னர் அவர்கள் அலுவலகத்தை விட்டு வெளியே வந்து அங்கு இருந்த நாற்காலிகளில் அமர்ந்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
அப்போது, ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தில் இருந்த சந்திரபாபு, அவர்கள் அமர்ந்திருந்த நாற்காலிகளை அலுவலக வாயிலுக்கு வெளியே தூக்கி வீசியதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து, அந்த நாற்காலிகளுக்கு தீ வைத்ததுடன், பட்டியலினத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அமர்ந்திருந்ததால் நாற்காலிகளை தீயிட்டு கொளுத்துவதாகவும் அவர் கூறியதாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவின. வீடியோவில் சந்திரபாபு பேசும் காட்சிகளும் இடம்பெற்றிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலானதைத் தொடர்ந்து, கே.வி.குப்பம் காவல்துறையினர் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை மேற்கொண்டனர். மேலும், வைரலான வீடியோ காட்சிகளையும் ஆதாரமாகக் கொண்டு விசாரணை நடத்தினர்.
இதையடுத்து, சந்திரபாபுவை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். அவர் மீது வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கைது செய்யப்பட்ட சந்திரபாபு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தப்பட்டு பின்னர் வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்த சம்பவம் கே.வி.குப்பம் மற்றும் கொசவன்புதூர் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.