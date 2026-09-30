நிலம் விற்றுத் தருவதாக விவசாயியிடம் ரூ.20 லட்சம் மோசடி - ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் கைது
முன்னதாக பூ வியாபாரியிடம் 1.25 கோடி ரூபாய் நில மோசடி வழக்கில், ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது அவர் மீண்டும் கைது செய்ய்யப்பட்டுள்ளார்.
Published : September 30, 2026 at 3:29 PM IST
ராணிப்பேட்டை: விவசாயியிடம் நிலம் விற்றுத் தருவதாக கூறி ரூ.20 லட்சம் மோசடி செய்ததாக எழுந்த புகாரில், பெருவளையம் ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
நெமிலி அடுத்த பெருவளையம் ஊராட்சி மன்றத் தலைவராக குமரேசன் (45) என்பவர் பதவி வகித்து வருகிறார். இவர் விவசாயியிடம் நிலத்தை விற்பனை செய்து தருவதாகக் கூறி, ரூ.20 லட்சம் மோசடி செய்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதனையடுத்து நில அபகரிப்பு தடுப்பு பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, அவரை கைது செய்தனர்.
நெமிலி அருகே உள்ள சிறுவளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி முனுசாமி என்பவர், தனக்குச் சொந்தமான 40 சென்ட் நிலத்தை விற்பனை செய்ய திட்டமிட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனை அறிந்த பெருவளையம் ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் குமரேசன், அந்த நிலத்தை ரூ.25 லட்சத்திற்கு விற்பனை செய்து தருவதாக முனுசாமியை அணுகியதாக தெரிகிறது.
அப்போது ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் என்பதால் அவர் மீது நம்பிக்கை வைத்து, தனது 40 சென்ட் நிலத்தை விற்பனை செய்து தருமாறு முனுசாமி ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். இதனையடுத்து நிலத்தை ரூ.25 லட்சத்திற்கு விற்பனை செய்ததாகவும், ஆனால் அந்தத் தொகையில் ரூ.5 லட்சத்தை மட்டுமே தன்னிடம் வழங்கியதாகவும் முனுசாமி போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார். மீதமுள்ள ரூ.20 லட்சத்தை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக வழங்காமல் குமரேசன் காலம் தாழ்த்தி வந்ததாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
மேலும், பலமுறை நேரில் சென்று மீதமுள்ள பணத்தை கேட்டபோதும் பணத்தை வழங்காமல், சில நபர்களை வைத்து தன்னை மிரட்டியதாகவும் முனுசாமி நில அபகரிப்பு பிரிவு போலீசில் அளித்த புகாரில் தெரிவித்துள்ளார். இந்தப் புகாரின் அடிப்படையில், நில அபகரிப்பு தடுப்பு பிரிவு போலீசார் குமரேசன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து, அவரை கைது செய்தனர். பின்னர் அரக்கோணம் நீதிமன்ற மாஜிஸ்திரேட் முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட குமரேசனை, வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைத்தனர்.
ரூ.1.25 கோடி நில மோசடி வழக்கு
இதனிடையே, ஊராட்சி மன்றத் தலைவர் குமரேசன் மீது ஏற்கனவே நிலம் தொடர்பான மற்றொரு மோசடி வழக்கும் இருப்பதாக போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வாலாஜா அடுத்த செங்காடு மோட்டூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பூ வியாபாரி சேகர். இவருக்கு சொந்தமான சுமார் இரண்டரை ஏக்கர் நிலத்தை, ரூ.1 கோடியே 25 லட்சத்திற்கு விற்பனை செய்து, மோசடி செய்ததாக குமரேசன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அந்த வழக்கில் அவர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது மீண்டும் நில அபகரிப்பு தொடர்பான புகாரில் அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மேலும், குமரேசன் மீது நில அபகரிப்பு தொடர்பான மேலும் சில வழக்குகளும், வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி பணம் பெற்றதாக அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையிலான வழக்கும் நிலுவையில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த வழக்குகள் தொடர்பான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.