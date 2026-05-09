வெறிச்சோடிய பனையூர் தவெக அலுவலகம் - இரவில் கொண்டாட்டம்; பகலில் பெரும் சோகம்

வெறிச்சோடிய பனையூர் தவெக அலுவலகம் - இரவில் கொண்டாட்டம்; பகலில் பெரும் சோகம்
Published : May 9, 2026 at 12:01 PM IST
சென்னை: பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் நேற்று இரவு தொண்டர்கள் பட்டாசுகள் வெடித்து கொண்டாடிய நிலையில், இன்று அந்த இடமே வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.
நடந்து முடிந்த 2026 தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் முதன்முறையாக போட்டியிட்ட தமிழக வெற்றிக் கழகம், 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று பெரும்பான்மை பலம் கொண்ட கட்சியாக உருவெடுத்தது. அதில், தவெக தலைவர் விஜய் போட்டியிட்ட 2 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றதால் ஏதேனும் ஒரு தொகுதியில் ராஜிநாமா செய்ய வேண்டிய நிலை உள்ளது. அதே சமயம், ஆட்சியமைக்க 118 இடங்கள் தேவைப்படும் நிலையில், தவெகவிற்கு இன்னும் 11 இடங்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது.
தேர்தலில் வெற்றிபெற்றதும் ஆளுநரை சந்தித்து ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரி கடிதம் அளித்த நிலையில், பெரும்பான்மையை நிரூபித்தால் மட்டுமே ஆட்சியமைக்க அனுமதி கொடுப்பதாக ஆளுநர் தெரிவித்துவிட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின.
இதனைத் தொடர்ந்து, காங்கிரஸ், விசிக மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட கட்சிகளிடம் ஆதரவு கோரி தவெக சார்பில் கடிதம் அனுப்பப்பட்டது. முதல் நாளே திமுகவுடனான கூட்டணியை முறித்துக்கொண்டு காங்கிரஸ் தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிப்பதாக தெரிவித்தது. இந்த தேர்தல் மட்டுமல்லாமல் வரும் எம்.பி தேர்தலிலும் தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிப்பதாக உறுதியளித்திருக்கிறது.
தவெக 112 இடங்களை கைவசம் வைத்திருந்த நிலையில், ஆளுநர் விஜய்யை நேரில் அழைத்து பெரும்பான்மையை நிரூபித்த பிறகு அனுமதி அளிப்பதாக வலியுறுத்தியதாக ஆளுநர் மாளிகை தரப்பில் விளக்கம் வெளியிடப்பட்டது. இந்நிலையில் சிபிஐ மற்றும் சிபிஎம் ஆகிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் எந்தவித நிபந்தனையுமின்றி தவெகவிற்கு வெளியில் இருந்தே ஆதரவு அளிப்பதாகக் கூறியதன் பேரில் விரைவில் தவெக ஆட்சியமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், 2 தொகுதிகளை தன்வசம் வைத்துள்ள ஐயுஎம்எல் கட்சி தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிப்பதாக கூறியதையடுத்து விஜய்க்கு ஃபுல் மெஜாரிட்டி கிடைத்துவிட்டதாகவும், விஜய் முதலமைச்சராக பதவி ஏற்கவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. இந்த அறிவிப்பால் உற்சாகமடைந்த தவெக தொண்டர்கள் நேற்று(மே 8) இரவு பனையூர் அலுவலகத்தின் முன்பு பட்டாசுகள் வெடித்து கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ஆனால் அந்த கொண்டாட்டமானது சற்று நேரத்திலேயே முடிவுக்கு வரும் விதமாக, ஐயுஎம்எல் கட்சி ஆதரவு அளிக்கவில்லை என்று தெரிவித்துவிட்டது. இதனால் ஏமாற்றமடைந்த தொண்டர்கள், அங்கிருந்து சென்றுவிட்டனர். இந்நிலையில், இன்று பனையூர் அலுவலகமே வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது.
இன்று விசிக தன்னுடைய முடிவை தெரிவிக்கும் எனக் கூறப்படும் நிலையில், விஜய் எப்போது பதவியேற்பார் என்று அவருடைய தொண்டர்களும், ரசிகர்களும் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.