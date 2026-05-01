பனங்காய் பறித்த கல்லூரி மாணவர்களுக்கு நேர்ந்த துயரம்: மின்சாரம் பாய்ந்து இருவர் இறப்பு!

உயிரிழந்த மாணவர்களின் உடல்களைப் பார்த்து அவர்களது குடும்பத்தினர் கதறி அழுத காட்சி அங்கிருந்தவர்களைக் கண்கலங்கச் செய்தது.

Published : May 1, 2026 at 11:02 AM IST

காஞ்சிபுரம்: சிறுமாங்காடு கிராமத்தில் பனை மரத்தில் பனங்காய் பறித்துக் கொண்டிருந்தபோது அருகில் இருந்த டிரான்ஸ்பார்மர் வெடித்ததில் கல்லூரியில் பயின்ற 2 மாணவர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

தற்போது கோடைக்காலம் என்பதால் தமிழ்நாட்டின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் கடும் வெயில் பொதுமக்களை வாட்டி வதைக்கிறது. குறிப்பாக, சேலம், வேலூர், ஈரோடு, சென்னை, கரூர், நாமக்கல் போன்ற மாவட்டங்களில் நாள்தோறும் 100 டிகிரிக்கு மேல் வெப்பம் பதிவாகி வருகிறது. சுட்டெரித்து வரும் வெயிலில் இருந்து தற்காத்துக் கொள்ள இளநீர், நுங்கு, பழச்சாறு, நீர்மோர், தர்பூசணி, வெள்ளரிக்காய் போன்றவற்றைப் பருகி பொதுமக்கள் சூட்டைத் தணித்து வருகின்றனர்.

அதேபோல், கோடை விடுமுறை என்பதால் கிராமப்புறப் பகுதிகளில் வசிக்கும் இளைஞர்கள் பனை மரங்களில் ஏறி பனங்காய்களைப் பறித்து அதில் உள்ள நுங்கை பருகி சூட்டைத் தணித்து கொள்கின்றனர். அந்த வகையில், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூரை அடுத்த சிறுமாங்காடு கிராமத்தில் முதலாமாண்டு கல்லூரி மாணவர்கள் இருவர் தங்களது நண்பர்களுடன் சென்று டிரான்ஸ்பார்மர் அருகில் உள்ள பனை மரத்தில் ஏறி பனங்காய் பறித்துள்ளனர்.

அப்போது எதிர்பாராத விதமாக பனங்காய், டிரான்ஸ்பார்மருக்கு செல்லும் மின்கம்பியில் விழுந்து தொங்கிக் கொண்டிருந்துள்ளது. உடனே, அந்த பனங்காயை எடுக்க முயன்றபோது டிரான்ஸ்பார்மர் வெடித்துள்ளது. இதில் இருவர் மீதும் மின்சாரம் பாய்ந்து தீப்பிடித்துள்ளது.

மோசமான தீக்காயங்களுடன் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த அவர்களை மீட்ட அக்கம்பக்கத்தினர், 108 அவசர ஊர்தியை வரவழைத்து இருவரையும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அறிஞர் அண்ணா அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட இருவரையும் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், ஏற்கனவே 2 மாணவர்களும் உயிரிழந்துவிட்டதாகக் கூறியுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: மின்சார ரயில் பாதைகளில் பழுதுநீக்க 18 சிறப்புப் பெட்டிகள் - மதுரை ரயில்வே கோட்டம் அறிவிப்பு

தகவலறிந்து மருத்துவமனைக்கு விரைந்து வந்த ஸ்ரீபெரும்புதூர் காவல்துறையினர், இருவரின் உடலையும் மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். அத்துடன், வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர் சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வருகின்றன.

மாணவர்கள் உயிரிழந்ததை அறிந்த அவர்களின் குடும்பத்தினரும், உறவினர்களும் மருத்துவமனையில் கதறி அழுதக் காட்சி காண்போரைக் கண்கலங்கச் செய்தது. இந்த சம்பவம் சிறுமாங்காடு கிராம மக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

