கருப்பட்டியில் சக்கரை கலந்து மோசடி: 5 வியாபாரிகளுக்கு ரூ.38 கோடி அபராதம் விதிப்பு
வழக்கத்திற்கு மாறாக சக்கரை மூட்டைகளை வியாபாரிகள் வாங்குவதாக நெல்லை ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகளுக்கு கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் உடன்குடி பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
Published : July 23, 2026 at 12:32 PM IST
தூத்துக்குடி: கடந்த 6 ஆண்டுகளாக உடன்குடி கருப்பட்டியில் சக்கரையை கலந்து விற்பனை செய்து வரி ஏய்ப்பு மோசடியில் ஈடுபட்ட 5 வியாபாரிகளுக்கு 38 கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்து நெல்லை ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
“கற்பகத்தரு” என்று விவசாயிகளால் அழைக்கப்படும் பனை மரத்தில் இருந்து கிடைக்கபெறும் பதநீரை காய்ச்சி கருப்பட்டி தயாரிக்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடி மாவட்டம் உடன்குடி பகுதியில் பனை மரங்கள் அதிகளவில் உள்ளன. அங்கு தயாரிக்கப்படும் கருப்பட்டிக்கு புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக உடன்குடி பகுதியில் பலரும் பனைத்தொழிலில் ஈடுபட்டு தரமான கருப்பட்டிகளை தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
பனை தொழிலாளர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு பதநீரில் இருந்து தயாரிக்கப்பட்டு நேரடியாக விற்பனை செய்யப்படும் அசல் கருப்பட்டி, கற்கண்டு ஆகியவற்றிற்கு மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி வரி விலக்கு அளித்தது. இருந்தபோதிலும், அவற்றை வணீக ரீதியாக கடைகளில் விற்பனை செய்யும்போது 5 சதவீத ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்பட்டு வந்தது.
அதே போன்று, பதநீரில் 75 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாகச் சர்க்கரை கலந்து கருப்பட்டி, கற்கண்டு போன்றவை தயாரித்தால், அவைகளுக்கு 18 சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்பட வேண்டும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது.
இந்த நிலையில், வழக்கத்திற்கு மாறாக உடன்குடி பகுதியில் தமிழ்நாட்டிலேயே அதிகளவில் சர்க்கரை மூட்டைகளை வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்வதாக நெல்லை ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகளுக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இந்த தகவலின் அடிப்படையில், ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள் உடன்குடி பகுதியில் தீவிர ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
ஆய்வின்போது, கடந்த சில வாரங்களில் மட்டும் 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சர்க்கரை மூட்டைகளை அப்பகுதி வியாபாரிகள் கொள்முதல் செய்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. மேலும், வியாபாரிகள் பதநீரில் 60 முதல் 70 சதவீதம் வரை சர்க்கரையைக் கலந்து கருப்பட்டி தயாரித்து, அதனை அசல் கருப்பட்டி என்று கூறி கடந்த 6 ஆண்டுகளாக விற்பனை செய்து வந்ததும் தெரியவந்தது.
சக்கரை கலந்து தயாரிக்கப்பட்ட கருப்பட்டிக்கு 18 சதவீத ஜிஎஸ்டி செலுத்தாமல், 5 சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி மட்டுமே செலுத்தி இதுவரை 6 கோடி ரூபாய் வரை வரி ஏய்ப்பில் வியாபாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பதும் கண்டறியப்பட்டது.
இந்த முறைகேடுகளை கண்டறிந்த நெல்லை ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள், மோசடியில் தொடர்புடைய உடன்குடி பகுதியை சேர்ந்த 5 கருப்பட்டி வியாபாரிகளுக்கு, 38 கோடி ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர். இந்த சம்பவம் நெல்லை மாவட்ட வணிகர்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.