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எல் நினோ தாக்கத்தால் உயர்ந்த கருப்பட்டி விலை: கேள்விக்குறியான பனையேறி தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம்

பனை வளத்துறையை உருவாக்கி அதற்கென தனி அமைச்சகம் அமைக்க வேண்டும் என்று பனை தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

கருப்பட்டிகள்
கருப்பட்டிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 9:21 PM IST

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தூத்துக்குடி: எல் நினோ தாக்கத்தால் கருப்பட்டி விலை உயர்வு, பதநீர் சீசன் பாதிப்பு ஆகிய காரணங்களினால் பனையேறி தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விகுறியாகி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டின் தென்மாவட்டங்களில் தான் பனைத் தொழில் அதிகளவில் நடைபெற்று வருகிறது. குறிப்பாக தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஏராளமான பனை மரங்கள் உள்ளன. அதிலும், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள உடன்குடி, சாத்தான்குளம், பழையகாயல், ஆத்தூர், வேம்பார், சரங்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பனை மரங்கள் அதிகளவில் காணப்படுகின்றன.

இப்பகுதியில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் பனைத் தொழிலை மட்டுமே நம்பி வாழ்ந்து வருகின்றனர். பொதுவாக ஆண்டுதோறும் ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில் பதநீர் சீசன் தொடங்கும். தொடர்ந்து, பனை மரங்களில் இருந்து கிடைக்கும் பதநீரை காய்ச்சி கருப்பட்டி தயாரிக்கப்படும். மேலும், பனைத் தொழிலாளர்களின் முக்கிய வாழ்வாதாரமாக கருப்பட்டி உற்பத்தி இருந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், எல் நினோ தாக்கம் காரணமாக ஏற்பட்ட மழைப்பொழிவு மாற்றத்தால் பனை மரங்களில் பதநீர் சுரக்கும் காலம் மற்றும் உற்பத்தி ஆகியவை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பனைத் தொழிலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதன் காரணமாக கருப்பட்டி உற்பத்தியும் குறைந்து, அதன் விலையும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.

இதுகுறித்து பனை நாடார் மகாஜன சங்க நிறுவனத் தலைவர் சிலுவை நாடார் கூறியபோது, “பசுபிக் பெருங்கடலில் ஏற்படும் எல்நினோ தாக்கத்தின் காரணமாக தமிழ்நாட்டில் பருவநிலை மாற்றம் அதிகமாக ஏற்பட்டுள்ளது. கருப்பட்டியின் முக்கிய உற்பத்தி பகுதிகளாக விளங்கும் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மாவட்டங்களிலும் இதன் தாக்கம் உணரப்பட்டுள்ளது.

பனை மரங்கள் வளர்ச்சியடைய தேவையான மழை முறையாக பெய்யாததால், பதநீர் தரக்கூடிய பனைப் பாலைகள் முழுமையான வளர்ச்சி அடையவில்லை. வழக்கமாக 6 முதல் 7 மாதங்கள் வரை நீடிக்கும் பருவம், தற்போது 4 முதல் நான்கரை மாதங்களிலேயே முடிவடைகிறது. இதனால் பதநீர் உற்பத்தி குறைந்து, அதன் தாக்கம் நேரடியாக கருப்பட்டி உற்பத்தியிலும் ஏற்பட்டுள்ளது.

கடந்த காலங்களில் சுமார் ரூ.200 முதல் ரூ.250 வரை விற்பனை செய்யப்பட்ட கருப்பட்டி, தற்போது ரூ.450 வரை விலை உயர்ந்துள்ளது. உற்பத்தி குறைவு மற்றும் விலை உயர்வு காரணமாக பொதுமக்களுக்கு கருப்பட்டி வாங்குவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. பனைத் தொழிலாளர்கள் ஆண்டில் சுமார் ஆறு மாத காலத்தை நம்பி மட்டுமே இந்த தொழிலை மேற்கொள்கிறார்கள்.

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பருவமழை முறையாக பெய்தால் மட்டுமே பனை மரங்களில் போதுமான பதநீர் கிடைக்கும். ஆனால், அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளிலும் எல்நினோ போன்ற பருவநிலை மாற்றங்களின் தாக்கம் தொடர்ந்தால் பனைத் தொழிலும், கருப்பட்டி உற்பத்தியும் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது. இதனால் பனையேறி தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் தற்போது கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.

பனைத் தொழிலை பாதுகாக்கவும், பனைத் தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உறுதிச் செய்யவும் தமிழ்நாடு அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும். தமிழ்நாடு அரசு பனை வளர்ச்சிக்காக ரூ.16 கோடி ஒதுக்கியிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றாலும், இந்த நிதியை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு பனைத் தொழிலை முழுமையாக பாதுகாக்க முடியாது. பனைத் தொழிலாளர்களின் நலன் மற்றும் பனை வளப் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு தற்போதுள்ள அமைப்பை மேம்படுத்தி தனியாக பனை வளத்துறையை உருவாக்கி, அதற்கென தனி அமைச்சகம் அமைக்க வேண்டும்” என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

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